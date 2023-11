Testissä Intel Core i9-14900K (Raptor Lake Refresh)

Intelin suunnitelmat prosessoreiden saralla ovat tällä hetkellä käännepisteessa. Yhtiö on vielä myöhemmin tänä vuonna lanseeraamassa kannettaviin tietokoneisiin uudet Meteor Lake -koodinimelliset Core Ultra -mobiiliprosessorit Foveros-paketoinnilla, mutta työpöydällä niitä ei vielä nähdä. Uuden piiripaketoinnin ja arkkitehtuurin suorituskyvyn yhdistelmä eivät olleet riittävällä tasolla, joten Intel päätti tuoda työpöytäprosessoreihinsa Raptor Lake Refresh -päivityksen 14. sukupolven Core-prosessoreiden muodossa.

Tuttuun tapaan aluksi myyntiin saapuvat suorituskykyisimmät ja ylikellottamiseen soveltuvat K- ja KF-mallit, joista jälkimmäisissä ei ole toiminnassa integroitu grafiikkaohjain. Edullisemmat ei-K-malliset prosessorit saapuvat myyntiin todennäköisesti ensi vuoden alussa. Prosessorit käyttävät edelleen LGA 1700 -kantaa ja sopivat nykyisiin 600- ja 700-piirisarjan emolevyihin viimeistään BIOS-päivityksellä

Suomessa Core i9-14900K on hinnoiteltu 670 euroon, Core i7-14700K 470 euroon ja Core i5-14600K 370 euroon. KF-mallit ovat pari kymppiä edullisempia.

Vertailun vuoksi AMD:n lippulaivamalli Ryzen 9 7950X3D on 745 euron hinnallaan 75 euroa kalliimpi kuin 14900K ja 7950X ilman 3D-välimuistia 30 euroa edullisempi. Ryzen 7 7800X3D sijoittuu 430 euron hinnallaan 14600K:n ja 14700K:n välimaastoon.

Saimme Inteliltä testiin heti tuoreeltaan 24-ytimisen Core i9-14900K -lippulaivamallin. Tutustumme tässä artikkelissa Raptor Lake Refresh -päivityksen uudistuksiin ja ominaisuuksiin sekä suorituskykyyn. Mukana on myös tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset.

Raptor Lake Refresh -uudistukset

Piiritasolla eli ytimien lukumäärän ja välimuistien suhteen uusi Core i9-14900K on ominaisuuksiltaan tismalleen samanlainen kuin edellisen sukupolven Core i9-13900K- ja 13900KS-mallit. Yhtiö on kuitenkin jälleen kerran nostanut kellotaajuuksia pykälällä ja nyt 13900K:hon verrattuna P-ytimien Turbo-maksimitaajuus on nostettu 5,8 GHz:sta 6 GHz:iin ja 13900KS:ään verrattuna E-ytimien Turbo-kellotaajuus on nostettu 4,3 GHz:stä 4,4 GHz:iin.

Ohjelmistopuolella 14. sukupolven Core-prosessoreille esitteliin uusi Intel Application Optimization- eli APO-ominaisuus, joka optimoi suorituskykyä pelikohtaisesti. APO kohdentaa resursseja reaaliaikaisesti esimerkiksi suorituskykyisemmille P-ytimille ja yhtiö lupaa ympäripyöreästi 13 % parannuksen suorituskykyyn Tom Clancy’s Rainbow Six Siege -pelissä ja 16 % parannuksen Metro Exodus -pelissä. Ominaisuus on ilmeisesti hieman hämmentävästi käytettävissä esimerkiksi Asuksen Armory Crate -sovelluksen kautta, tuettuna on aluksi vain kaksi edellä mainittua peliä ja käyttäjät eivät pysty luomaan tai muokkaamaan peliprofiileita itse.

Ylikellotuksen saralla Intelin oma XTU-sovellus on nyt varustettu uudella AI Assist -ominaisuudella, joka osaa yhtiön mukaan kartoittaa parhaat asetukset perustuen Intelin treenaamaan tekoälymalliin ja kokoonpanon yksilöllisiin ominaisuuksiin. AI Assist on käytettävissä vain Core i9-14900K- ja KF-prosessoreilla. Testasimme ominaisuutta käytännössä ja kokemukset löytyvät artikkelin ylikellotusosiosta.

Prosessorin esittely

Raptor Lake Refresh -prosessoreissa on käytössä sama LGA 1700 -kanta kuin edellisten 12. ja 13. sukupolvien Alder Lake- ja Raptor Lake -prosessoreissa. Seuraavaksi Intel on siirtymässä työpöytäprosessoreissa uuteen LGA 1851 -kantaan Arrow Lake -koodinimellsten prosessoreiden kanssa ja Meteor Lake -prosessorit tullaan näkemään ainoastaan kannettavissa tietokoneissa.

8 P-ytimellä ja 16 E-ytimellä Core i9-14900K on yhteensä 24-ytiminen ja se kykenee suorittamaan P-ytimien Hyper-Threading-teknologian avulla samanaikaisesti 32 säiettä. Prosessorin kellotaajuus voi nousta 1-2 P-ytimen rasituksessa 6,0 GHz:iin, mutta muuten prosessori on asetettu toimimaan P-ytimien osalta 5,7 GHz:n ja E-ytimien 4,4 GHz:n kellotaajuudella.

Todellisuudessa prosessorin lämpötila nousee välittömästi 100 asteeseen, jonka jälkeen ytimien kellotaajuuksia lasketaan. Cinebench 2024 -testissä Noctuan NH-D15 -coolerilla jäähdytettynä kaikkien ytimen rasituksessa P-ytimien kellotaajuus laski nopeasti rasituksen aikana 5,7 GHz:stä 5,2-5,5 GHz:iin ja E-ytimien 4,4 GHz:stä noin 4,2-4,4 GHz:iin.

Jokaisella P-ytimellä on 2 megatavua L2-välimuistia ja neljän E-ytimen ryppäällä jaettu 4 megatavun L2-välimuisti. Kaikkien ytimien kesken jaettua L3-välimuistia on 36 megatavua. Prosessorin Turbo-tehonkulutukseksi on ilmoitettu maksimissaan 253 wattia, mutta Intel ja emolevyvalmistajat suosittelevat ajamaan prosessoria ilman mitään rajoituksia parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Testikokoonpano

Suorituskykymittauksissa Core i9-14900K:n rinnalle ajettiin testit Intelin edellisen Raptor Lake -sukupolven Core i9-13900K -lippulaivamallilla. AMD:n leiristä mukana on testitulokset uusista Zen 4 -prosessoreista 3D-välimuistilla varustetuilla Ryzen 9 7950X3D:llä ja Ryzen 7 7800X3D:llä. Prosessoritestit ajettiin myös Ryzen 9 7950X:llä, joka ei ole varustettu 3D-välimuistilla, mutta se toimii hieman korkeammalla kellotaajuudella kuin 7950X3D.

Prosessoreita jäähdytettiin Noctuan NH-D15 chromax.black -coolerilla ja Asuksen emolevyn biosista oli käytössä Remove All Limits -asetus, joka poistaa tehonkulutuksen rajoitukset. Ajoimme prosessoritesteihin mukaan myös 14900K-tulokset Intelin vakio 253 watin tehonkulutusrajoituksella.

AMD:n AM5- ja Intel-alustalla käytössä oli kaksi Corsairin 16 gigatavun Dominator Platinum RGB -muistikampaa, jotka toimivat DDR5-6000-nopeudella ja 30-36-36-latensseilla. Näytönohjaimena prosessoritesteissä käytössä oli GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Hintataso Suomessa 17.10.2023

LGA 1700 -alusta (Z790):

Intel Core i9-14900K (8+16 ydintä / 32 säiettä)

Intel Core i9-13900K (8+16 ydintä / 32 säiettä)

Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero

2 x 16 Gt Corsair Dominator Platinum RGB @ DDR5-6000 (30-36-36)

AM5-alusta:

AMD Ryzen 7 7800X3D (8/16 ydintä/säiettä)

AMD Ryzen 9 7950X3D (16/32 ydintä/säiettä)

Asus ROG Crosshair X670E Hero

2 x 16 Gt Corsair Dominator Platinum RGB @ DDR5-6000 (30-36-36)

Muut komponentit:

Noctuan NH-D15 chromax.black -cooleri

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition -näytönohjain

Corsair MP600 2 Tt M.2 SSD (PCIe 4.0)

Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W .-virtalähde

Microsoft Windows 11 Pro 64-bit -käyttöjärjestelmä

GeForce 537.58 -ajurit

Prosessoritestit

Uusi Cinebench 2024 -renderöintitesti ajettiin läpi kaikilla ytimillä ja yhdellä ytimellä. Kaikkien ytimien testissä 13900K ja 14900K olivat lähes tasoissa ja 1T-testissä 14900K oli 3 % suorituskykyisempi.

Ryzen 9 7950X:ään verrattuna 14900K oli kaikkien ytimien testissä 4 % ja yhden ytimen testissä 13 % suorituskykyisempi.

Cinebench R23:n kaikkien ytimien testissä 13900K ja 14900K olivat lähes tasoissa ja Ryzen 9 7950X:ään verrattuna 14900K 4 % suorituskykyisempi.

Blender-renderöintitestissä oli käytössä legendaarinen BMW Benchmark -testi. 14900K, 13900K ja 7950X olivat tasoissa 62 sekunnin tuloksella.

DaVinci Resolve 18:lla renderöitiin 10 minuutin mittainen editoitu 3840×2160-resoluution videoprojekti H.264-enkoodauksella videotiedostoksi Youtube 2160p -profiililla (10000 kbps). 14900K suoriutui renderöinnistä 5 sekuntia nopeammin kuin 7950X ja 6 sekuntia nopeammin kuin 13900K.

Pelitestit 1920×1080-resoluutiolla

Assetto Corsa Competizione testattiin Epic-kuvanlaatuasetuksilla, Medium Rain -sadeasetuksella ja 29 kanssakilpailijalla. 7800X3D ja 7950X3D olivat vajaa 30 % suorituskykyisempiä kuin 14900K ja 13900K.

Cyberpunk 2077 testattiin Ultra-kuvanlaatuasetuksilla. 7800X3D oli 2 % suorituskykyisempi kuin 14900K.

Starfield testattiin Ultra-kuvanlaatuasetuksilla FSR2 pois päältä. 14900K ja 13900K olivat noin 11 % suorituskykyisempiä kuin 7800X3D ja 7950X3D.

Counter Strike 2:ssa oli Full HD -resoluutiolla käytössä Medium-kuvanlaatuasetukset ja FSR pois käytöstä. Mittasimme keskimääräisen ruudunpäivitysnopeuden bottien kanssa deatchmatchissa Dust II -kartassa. AMD:n X3D-prosessorit olivat suorituskykyisempiä kuin Intelit vajaan 30 % erolla.

Factorio on simulaatiopeli, jossa rakennetaan ja ylläpidetään tehtaita. Ajoimme pelin benchmarkin läpi, joka kertoo kuinka monta päivitystä prosessorilla voidaan suorittaa sekunnissa. 7800X3D oli ylivoimaisesti suorituskykyisin 43 % erolla 14900K:hon verrattuna.

Huom! 7950X3D:n huono tulos johtuu todennäköisesti 3D-välimuistista vain toisella prosessoripiirillä.

Pelisuorituskyvyn skaalautuminen eri resoluutioilla

Cyberpunk 2077 -pelissä Ultra-kuvanlaatuasetuksilla 1440p-resoluutiolla 14900K oli 1 FPS:n suorituskykyisempi kuin 13900K eli käytännössä tasoissa. 7800X3D oli myös tasoissa 14900K:n kanssa, mutta 7950X3D jäi jälkeen 2-4 FPS:ää.

Tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset

Tehonkulutus- ja lämpötilamittauksissa prosessoreita rasitettiin Cinebench 2024 -renderöintitestillä ja Cyberpunk 2077 -pelillä Full HD -resoluutiolla. Kaikkia prosessoreita jäähdytettiin avonaisessa testipenkissä Noctuan NH-D15 chromax.black -coolerilla.

Kokoonpanon tehonkulutus 14900K:lla oli Cinebench 2024:ssä 20 wattia korkeampi kuin 13900K:lla ja jopa 230 wattia korkeampi kuin AMD:n Ryzen 9 7950X3D:lla. Cyberpunk 2077 -pelissä 14900K:n tehonkulutus oli 40 wattia korkeampi kuin 13900K:lla ja lähes 200 wattia korkeampi kuin Ryzen X3D -prosessoreilla.

Ilman tehonkulutusrajoitusta 14900K:n lämpötila nousi Cinebench 2024 -rasituksessa välittömästi 100 asteeseen, kuten myös 13900K:lla. Ainoa ero oli, että 14900K:lla 100 astetta saavutettiin nopeammin. Cyberpunk 2077:ssä 14900K toimi 88-asteisena eli 11 astetta lämpimämpänä kuin 13900K. Kun käytössä oli Intelin 253 watin tehonkulutusrajoitus 14900K toimi kaikkien ytimien rasituksessa 90-asteisena.

Käytännössä markkinoiden paras ilmajäähdytys Noctua NH-D15 ei ole riittävä jäähdytysratkaisu Core i9-13900K:lle ja 14900K:lle, jotta niistä saataisiin ulosmitattua täysi suorituskykypotentiaali, kun prosessoreita ajetaan ilman tehonkulutusrajoituksia. Toisaalta prosessorit on Intelin toimesta suunnittelu toimimaan täydessä kaikkien ytimien rasituksessa 100 asteen lämpötilassa ja kellotaajuuksia tiputetaan automaattisesti riittävästi.

Huom! Suora lämpötilojen vertailu Intelin ja AMD:n prosessoreiden kesken ei ole mahdollista, sillä mittausprosessiin liittyy liian monta muuttujaa kahdella täysin erilaisella alustalla, vaikka käytössä on sama cooleri. Tulokset ovat suuntaa antavia.

Ylikellotustestit

Ylikellotustesteissä kokeiltiin Intelin lanseeraamaa uutta XTU-sovelluksen AI Assist -ominaisuutta Core i9-14900K -prosessorilla ja Noctuan NH-D15-coolerilla.

AI Assist ajaa läpi noin 45 sekuntia kestävän testirutiinin, jonka jälkeen se ehdottaa uusia asetuksia, jotka otetaan käyttöön XTU-sovelluksen kautta.

Vaikka AI Assistin lopputulos näyttää nostavan kaikkia kertoimia yhdellä ja asettavan muita parametrejä kuntoon, kuten nostamalla tehonkulutuksen 253 watista 450 wattiin, suorituskyvyn suhteen lopputulos oli muutaman prosentin huonompi kuin Asuksen emolevyn biosista rajoitukset poistamalla.

AI Assistin asetuksista on todennäköisesti hyötyä vasta todella paljon järeämmällä jäähdytyksellä, jolla prosessorin lämpötila saadaan laskemaan rasituksessa alle 100 asteeseen, jolloin se ei ole kellotaajuuksia rajoittavana esteenä.

Käytännössä Core i9-14900K on jo valmiiksi viritetty niin kireälle, että ylikellotamisen sijaan suuremmat hyödyt saavutetaan alivoltittamalla ja ytimien rasituslämpötilaa laskemalla, jolloin prosessoriytimet pystyvät toimimaan korkeammilla kellotaajuuksilla.

Loppuyhteenveto

Raptor Lake Refresh -päivitys ja 14. sukupolven Core-prosessorit eivät tuo markkinoille 14700K:n neljän lisätyn E-ytimen myötä juurikaan mitään uutta, mutta Intel saa päivitettyä mallinumeroitaan joulumyyntiä ajatellen pykälän isommiksi ja emolevyvalmistajat pääsevät päivittämään mallistonsa houkuttelevammaksi muun muassa WiFi 7:n myötä.

io-techin testeissä 14900K ja 13900K olivat käytännössä tasoissa ja erot jäivät 1-2 %:iin. 14900K:n tehonkulutus nousi kuitenkin 20-40 wattia, kaikkien ytimien rasituksessa lämmöt oli edelleen tapissa 100 asteessa ja peleissä lämmöt nousi 11 asteella.

Core i9-14900K on jo tappiinsa viritettyjen 13900K:n ja 13900KS:n päälle vielä lisää tehtaalla ylikellotettu lippulaivamalli, joka tarjoaa marginaalisesti edeltäjäänsä parempaa suorituskykyä aiempaa korkeamman tehonkulutuksen ja lämpötilojen kustannuksella. Ohjelmistopuolelle lanseerattujen APO- ja AI Assist -ominaisuuksien käytännön hyöty vaikuttaa paperilla ainakin julkaisun yhteydessä hyvin minimaaliselta.

AMD:n Zen 4 -arkkitehtuurin Ryzen 9 7950X- ja 7950X3D-prosessoreihin verrattuna 14900K oli prosessoritesteissä oli muutaman prosentin suorituskykyisempi, mutta samalla sen tehonkulutus oli jopa lähes kaksinkertainen. Pelipuolella Ryzen 7 7800X3D tarjoaa parempaa suorituskykyä varsinkin hintaansa nähden, mutta isossa kuvassa on pelistä kiinni hyötyykö se enemmän Intelin korkeammista kellotaajuuksista vai AMD:n suuremmasta 3D-välimuistista.