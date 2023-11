Testissä OnePlus Open

Taittuvanäyttöiset puhelimet ovat olleet markkinoilla nyt muutaman vuoden, mutta niiden markkinaosuus ei ole toistaiseksi ottanut tuulta alleen. Tänä vuonna taittuvien mallien osuus koko älypuhelinmarkkinasta arvioidaan olevan noin 1,5-2 % luokkaa. Syitä voi hakea kehitysvaiheessa olevasta tekniikasta ja hinnoista, sekä yksinkertaisesti siitä, ettei läheskään kaikki valmistajat ole vielä lähteneet kunnolla mukaan taittuvanäyttöisten markkinaan.

Nyt OnePlussalla on nähty, että tekniikka on riittävän kypsää ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimen julkaisuun. Yritys esitteli ensimmäisen taittuvan mallinsa 19. lokakuuta ja se sai nimekseen OnePlus Open. Kyseessä on samanaikaisesti myös yrityksen lippulaivamalli niin hinnan kuin ominaisuuksienkin suhteen. OnePlus Openin suositushinta Suomessa on 1799 euroa, eli se on 180 euroa edullisempi kuin pahimmaksi kilpailijaksi lukeutuvan Samsung Galaxy Z Fold5:n 256 gigatavun version lähtöhinta.

Perehdymme tässä artikkelissa OnePlus Openiin noin parin viikon kattavan käyttötestijakson pohjalta.

Pakkaus ja oheistarvikkeet

Openin pakkaus on OnePlussalle tyypillisen kirkkaan punainen, mutta muodoltaan yrityksen aiemmista puhelimista poikkeava, eli neliskanttinen ja melko litteä. Pakkauksen toimitussisältö on runsaampi, kuin esimerkiksi Samsungin kilpailevassa Fold5-mallissa.

Pakkauksessa toimitetaan seuraavat asiat:

puhelin

USB-A – USB-C -kaapeli

67 W pikalaturi

suojakotelo

SIM-työkalu

pikaopas & käyttöturvatiedote

tarra-arkki

Red Cable Club -kortti

Mukana toimitettavat kaksiosaiset suojakuoret ovat toteutukseltaan hieman kaksipiippuinen juttu. Etupuolen ohut kehys kiinnittyy hieman heppoisesti tarrakaistaleella ja mikä harmillisinta, sen näytön reunoille luomat korkeat reunukset hankaloittavat pyyhkäisyeleiden käyttöä todella paljon. Vastaava ongelma oli myös mm. Fold5:n lisävarusteena myytävissä kuorissa, joten OnePlus ei ole asian kanssa yksin. Itse päädyinkin testijaksolla käyttämään pelkkään takakuoren puoliskoa, joka on täysin käyttökelpoinen ilman etupuolta.

Mukana toimitettava 67 watin SuperVOOC-pikalaturi on tuttu OnePlussan aiemmista malleista ja harmillisesti se käyttää edelleen vanhaa USB-A-liitäntää USB Power Delivery -standardin mukaisen USB-C:n sijaan. Se puolestaan rajaa laturin käyttöä muiden laitteiden kanssa tehokkaassa latauksessa.

Rakenne ja tekniset ominaisuudet

Fyysiset mitat & rakenne:

Ulkomitat: Suljettuna: 153,4 x 73,3 x 11,7 mm Avattuna: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm

Paino: 245 g (Emerald Dusk)

Materiaalit: alumiinirunko, Ceramic Guard -suojalasi ulkopinnoissa

Suojaus: IPx4

Ensimmäistä kertaa OnePlus Openia kädessä pitäessä huomio kiinnittyy väistämättä massiiviseen takakamerakehykseen, joka peittää lähes koko takakuoren yläosan ja vaikuttaa myös jonkin verran käyttötuntumaan. Itse en kokenut sitä häiritseväksi ja sain tuettua puhelinta käytettäessä etusormen mukavasti sen reunaan, mutta Sampsa taasen koki kehyksen liian isoksi ja käsituntuman yläpainoiseksi.

OnePlus mainostaa Openia kevyeksi ja kompaktiksi, joka on luonnollisesti suhteellinen käsite. Yleisesti puhelimien mittapuulla se ei ole varsinaisesti kumpaakaan, mutta sivuttaissuunnassa taittuvien mallien luokassa se on keskitasoa. Laite on selvästi ohuempi (-1,7 mm) kuin Fold5, mutta toisaalta paksumpi (+1,7 mm) kuin Honor Magic V2.

Tarjolla olevia värivaihtoehtoja on kaksi – testikappaleemme Emerald Dusk sekä musta Voyager Black, jossa on tekonahkainen takakuori, mutta joka ei valitettavasti tule myyntiin Suomessa. Testikappaleemme vihreässä värivaihtoehdossa takakuoren lasi on mattahuurrettu, joka tekee pinnasta melko liukkaan etenkin kuivissa käsissä. Plussapuolena sormenjäljet eivät näy siinä lainkaan.

Openin kehys- ja runkorakenne on alumiinia ja toteutukseltaan erittäin tukevan ja hyvin viimeistellyn tuntuinen. Kehyksen pinta on viimeistelty puolikiiltäväksi, mutta se ei kuitenkaan kerää kovinkaan herkästi sormenjälkiä. Muotoilu on melko suoraa ja kulmikasta, joka ei tunnu kuitenkaan kädessä epämiellyttävälle.

Rakenteella on IPx4-suojaus vesiroiskeita vastaan, eli Fold5:n tapausta upotussuojausta ei ole. Valmistajan mukaan myös kriittisimpiä komponentteja laitteen sisällä on vesisuojattu ja saranarakenteeseen on suunniteltu vedenpoistoaukot. Myös erittäin pölyisissä ympäristöissä käyttöä sekä esimerkiksi hiekkarannalla hiekan joutumista saranaan on hyvä välttää.

Avattuna Open on vain 5,8 mm paksu, mikä on melko hyvä suoritus, joskin Honor ja Xiaomi yltävät malleissaan vieläkin ohuempaan lopputulokseen. OnePlus on pyrkinyt tekemään Openin rakenteesta kevyen, mutta samalla se ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan ole halunnut tehdä kompromisseja kestävyyden suhteen painoa höylätessään.

Yritys kutsuu puhelimen saranaa Flexion Hinge -nimellä ja on pyrkinyt tekemään siitä tukevamman ja yksinkertaisemman kuin kilpailijoissa. Sarana rakentuu 69 osasta, on vain 0,15 mm paksu ohuimmasta kohdastaan ja siinä on käytetty mm. koboltti-molybdeeniseosta (valmistajan mukaan 4x vahvempaa kuin teräs) ja titaania vahvikeosissa, zirkonium-pohjaista amorfista metalliseosta yhtenäisessä tukiosassa ja 316L-tyypin ruostumatonta terästä. Taittuvan näyttöpaneelin alla on hiilikuidusta valmistettu suojakerros, joka jatkuu myös saranakohdan yli. OnePlussan mukaan taittuva näyttömekanismi on testattu TÜV Rheinlandin toimesta kestämään miljoona auki-kiinni-taivutusta.

Openin saranarakenteen käyttötuntuma on erittäin vakuuttavan tuntuinen. Se on samaan aikaan sekä pehmeän sulava että jämäkkä. Jonkin verran yli puolivälin avatessa sarana oikaisee itsensä automaattisesti suoraksi, joten puhelin on kyllä mahdollista avata noin 90 asteen kulmaan, mutta siitä hieman loivemmassa asennossa ”Communicator”-tyylinen käyttö on hankalaa, koska sarana pyrkii ponnahtamaan auki asti. Ohjelmistopuolella havaitsimme vain pari sovellusta (kamera ja YouTube), joissa oli oma mukautettu käyttöliittymänsä vaaka-asennossa puolittain avattuna käytölle, mutta laajemmin sitä ei hyödynnetä. Suljettaessa rakenne ”imaisee” viimeiset millit automaattisesti kiinni ja sulkeutuessaan puoliskot pitävät erittäin miellyttävän pehmeän napsahduksen.

Avautuva rakenne mahdollistaa suuren sisänäytön ohella myös rakenteen muunlaista hyödyntämistä, kuten laitteen pääkameroiden käytön selfie-kuvaamisessa ulkonäytön toimiessa etsinnäkymänä sekä puhelimen käyttämisen kuvaustelineenä.

Ulkonäytön tekniset tiedot:

6,31-tuumainen AMOLED LTPO 3.0 -kosketusnäyttö

2484 x 1116 pikseliä, 20:9, 431 PPI

adaptiivinen 10-120 Hz

240 Hz kosketuksentunnistus, 1440 Hz PWM-himmennys

10-bit, HDR10+ & Dolby Vision, 2800 nit (pistemäinen maksimi)

Ceramic Guard -suojalasi

Toisin kuin Samsungin Fold5:ssä, Openin ulkonäyttö on kuvasuhteeltaan tavanomainen 20:9, jonka myötä laitteen käyttö suljettuna muistuttaa varsin paljon tavanomaista älypuhelinta. Kyse on pitkälti makuasiasta ja jotkut pitävät Samsungin pitkulaisemmasta ulkonäytöstä, mutta perinteisempää käyttökokemusta kaipaavat arvostanevat korkealle OnePlussan toteutusta. Ulkonäyttöä suojaa Ceramic Guard -suojalasi, joka on OnePlussan mukaan 20 % kestävämpää kuin Gorilla Glass Victus.

OnePlus on ladannut ulkonäytön täyteen modernia näyttötekniikkaa. Näyttö on todella kirkas, sillä se yltää HDR-sisältöä toistaessa peräti 2800 nitin pistemäiseen kirkkauteen. Resoluutio on hieman tavanomaista 1080p-tarkkuutta korkeampi ja näytön valaistus tukee 1440 hertsin PWM-ohjausta, jonka ansiosta näytöllä on TÜV Rheinlandin Intelligent Eye Care -sertifikaatti.

Näyttö perustuu LTPO 3.0 -tyypin AMOLED-paneeliin, joka mahdollistaa virkistystaajuuden säädön 10 ja 120 hertsin välillä. Androidiin sisäänrakennetun virkistystaajuusnäytön mukaan toteutus on melko yksinkertainen – oletusarvoisesti näyttö toimii 120 hertsillä, eikä laske taajuutta edes silloin, kun näyttö on hetken käyttämättä. Tietyt sovellukset, kuten kartat, laskevat virkistystaajuuden 60 hertsiin. Miinuksena näyttö tuntui tunnistavan oikean virkistystaajuuden videotoistossa harvoin ja esimerkiksi kaikki YouTube-videot pyörivät turhaan täydellä 120 hertsin taajuudella.

Kuvanlaadultaan ulkonäyttö on kaikin puolin erinomainen. Asetuksissa väritiloina on tarjolla Luonnollinen (oletus), Pro ja Eloisa. Pro-tila on kalibroitu D65-referenssivalkoisen mukaan ja Eloisa tarjoaa tuttuun tapaan täyteläisemmän ja laajemman väriavaruuden. Luonnollinen ja eloisa taittavat oletuksena värilämpötilaa aavistuksen sinertävään, mutta sitä voi hienosäätää asetuksista.

Alapääty:

mikrofoni

USB-C 3.1 -liitäntä

yksi stereokaiuttimista

nano-SIM-korttikelkka

Yläpääty:

kaksi mikrofonia

kaksi kaiutinta

Näyttöreiässä 32 megapikselin etukamera, 0,7 um, f2.4

Oikea kylki:

äänenvoimakkuuspainikkeet

virta-/lukitusnäppäin sormenjälkitunnistimella

Alert Slider -kytkin

Openin ollessa suljettuna kaikki näppäimet ja kytkimet sijaitsevat oikeassa kyljessä. Taaemmassa puoliskossa on äänenvoimakkuuden säätö sekä virta-/lukituspainike, johon on integroitu sormenjälkitunnistin. Tunnistin toimi testijaksolla moitteetta – nopeasti ja varmasti. Etumaisessa puoliskossa on puolestaan Alert Slider -kytkin, josta voi vaihtaa äänitilaa kolmen vaihtoehdon väliltä.

Kaiuttimia löytyy yhteensä kolme kappaletta, kaksi yläpäädystä ja yksi alapäädystä, vaikka molemmissa päädyissä näyttäisikin olevan kaksi kaiutinaukkoa. Valmistajan mukaan alapäädyn ylimääräinen aukko on tehty symmetriasyistä. Äänenlaatu on kohtalaisen hyvää – volyymia irtoaa riittävästi, kuten myös matalien äänien toistoa, mutta yleinen ääni-ilme on hieman turhan terävä ja ylätaajuuspainotteinen.

USB-C-liitäntä on 3.1-version mukainen, kuten tämän hintaluokan puhelimelta voikin odottaa.

Sisänäytön tekniset ominaisuudet:

7,82-tuumainen LTPO 3.0 AMOLED –näyttöpaneeli

2440 x 2268 pikseliä, 1,076:1-kuvasuhde, 426 PPI

1-120 hertsin adaptiivinen virkistystaajuus

240 Hz kosketuksentunnistus, 1440 Hz PWM-himmennys

10-bit, HDR10+ & Dolby Vision -tuki, 2800 nitin maksimikirkkaus

Sisäpuolen taittuva näyttö on kuvasuhteeltaan lähes neliskulmainen ja kooltaan hieman Fold5:n vastaavaa suurempi. Ulkonäytön tapaan myös sisänäyttö yltää erittäin korkeaan pistemäiseen maksimikirkkauteen ja se tukee myös adaptiivista virkistystaajuutta 1–120 hertsin haarukassa.

Käytännössä adaptiivinen virkistystaajuus toimii Androidin sisäänrakennetun mittarin mukaan samaan tapaan kuin ulkonäytössä, eli varsin yksinkertaisesti ja kankeasti. Emme tosin ole täysin varmoja, onko Androidin virkistystaajuusnäytön ja OxygenOS:n välillä jonkinlaisia toimintaongelmia.

OnePlus on suojannut taittuvan sisänäytön pinnan kolmella kerroksella – ohuella taipuisalla Ultra Thin Glass -suojalasilla, TPU-muovisella iskusuojakerroksella sekä heijastuksia minimoivalla muovisella näytönsuojakalvolla. Pintakalvo on hieman satiinipintainen ja siten miellyttävä koskea ja katsella, eikä siihen keräänny yhtä helposti sormenjälkiä kuin kiiltäväpintaiseen kalvoon. Pintakerroksen suojakalvo ei ole tarkoitettu käyttäjän irrotettavaksi, mutta OnePlus tarjoaa suojakalvon ilmaisen vaihdon laitteen takuuaikana niin monta kertaa kuin on tarpeen. Näytön reunoja kiertää mattamusta muovinen peitelista.

Taittuvia näyttöjä on tyypillisesti ”vaivannut” saranakohtaan jäävä jossain määrin näkyvä ja tuntuva ura, joka on Openissa pienin tähän asti kokeilemistamme puhelimista. Saranakohdan voi edelleen havaita tietyssä kulmassa paistavassa valossa ja myös tuntea vähäisesti sormenpäällä, mutta saranakohta on tasaisin, minkä olemme nähneet, eikä sitä huomaa oikeastaan mitenkään käytössä. OnePlus on tehnyt hyvää työtä tämän suhteen ja on suorastaan hämmentävää, ettei Samsung ole taittuvien pioneerina yltänyt vielä viidessä sukupolvessa vastaavaan.

Kuvanlaadultaan sisänäyttö ei ulkonäytön tapaan jätä juuri toivomisen varaa. Näyttö on tarvittaessa todella kirkas, joka yhdessä AMOLED-tekniikan kanssa mahdollistaa todella näyttävät kontrastit esimerkiksi HDR-sisältöä katsottaessa. Sisänäyttöä koskevat samat väritilat kuin ulkonäyttöä.

Tekniset ominaisuudet:

Snapdragon 8 gen 2 -järjestelmäpiiri 1 x 3,19 GHz Cortex-X2 3 x 2,75 GHz Cortex-A710 4 x 1,8 GHz Cortex-A510 Adreno 730 GPU Snapdragon X70 -modeemi

16 Gt LPDDR5X RAM-muistia

512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa (Vapaana noin 480,5 gigatavua)

4G Cat 20/18, 4×4 MIMO, Dual SIM (eSIM+nano)

5G Sub6 GHz NA & NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78)

Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.3 (aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC), NFC

GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, A-GPS, QZSS

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4805 (3295 + 1510) mAh kaksiosainen litium-polymeeriakku, USB Type-C 3.1, 67 W SuperVOOC-pikalataus

Kuten tämän vuoden useimmissa Android-huippumalleissa on tapana, myös Open on varustettu Qualcommin Snapdragon 8 gen 2 -lippulaivapiirillä. Jäähdytyksessä ei käytetä höyrykammiota tai lämpöputkea, mutta OnePlus on toteuttanut puhelimen sisälle lämpöä siirtävän grafeenikerroksen niin, että se jatkuu myös saranaosan yli, jonka myötä osa lämmöstä pääsee siirtymään myös puhelimen puoliskojen välillä.

Suomessa myynnissä on ainoastaan yksi muistiyhdistelmä, joka tarjoaa muhkeat 16 gigatavua LPDDR5X-RAM-muistia sekä puoli teraa uusimman sukupolven UFS 4.0 -tallennustilaa. Muistikorttipaikkaa ei ole. Yhteyksien osalta tarjolla on gigabittiluokan LTE, alle 6 GHz:n 5G, WiFi 6e ja 7 sekä Bluetooth 5.3.

Akkukapasiteettia on lastattu mukaan yhteensä 4805 mAh ja se on taittuvarakenteiselle älypuhelimelle tyypillisesti jaettu kahteen osaan. Puhelimen pääpiirilevy sijaitsee samassa puoliskossa pääkameran kanssa ja akun suurempi puolisko puolestaan etupuoliskossa ulkonäytön kanssa. Puhelin tukee OnePlussan omaa 67 watin pikalatausta.

Kamera

Kameran tekniset tiedot:

Pääkamerat: 48 megapikselin pääkamera (Sony LYTIA-T808 -sensori, 1/1,43”, 1,12 um), f1.7, 24 mm kinovastaavuus, All Pixel AF, OIS 48 megapikselin ultralaajakulma (Sony IMX581 1/2” sensori, 0,8 um), f2.2, 114 asteen kuvakulma, 14 mm kinovastaava polttoväli, automaattitarkennus, 35 mm tarkennusetäisyys 64 megapikselin 3x-telekamera (Omnivision OV64B, 1/2” sensori, 0,7 um), f2.6, 70 mm kinovastaava polttoväli, 6x sensorizoom, OIS

Videotallennus: 4K 30&60 FPS, 1080p 240/480 FPS slow-mo, 4K 30 FPS Dolby Vision HDR

Etukamerat: Ulkonäytössä: 32 megapikselin etukamera (Omnivision OV32C, 1/3,14”, 0,7 um), f2.4, 22 mm kinovastaava, kiinteä tarkennus Sisänäytössä: 20 megapikselin etukamera (1/4”, 0,7 um), f2.2, 20 mm kinovastaava, kiinteä tarkennus



Openin takakamerat on sijoitettu suorastaan massiiviseen pyöreään kamerakehykseen, joka nousee mittaustemme mukaan noin 5,3 mm takakuoren pinnan yläpuolelle. Vaikka kamerakohouma on suuri, on se samalla siinä määrin leveä ja keskeisesti sijoitettu, ettei puhelin pääse keikkumaan pöydällä käytettäessä (paitsi aivan ylänurkasta näyttöä painettaessa).

Pääkameran LYTIA T808 -kuvasensori käyttää Sonyn uutta Dual-Layer Transistor Pixel -tekniikkaa, joka nähtiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna Sonyn omissa Xperia 1 V ja 5 V -puhelimissa. Kuvapisteiden transistorikerros on pinottu valoa keräävän fotodiodin alapuolelle, joka mahdollistaa merkittävästi paremman valonkeruukyvyn ja sitä myötä paremman dynamiikan, hämäräkuvauskyvyn sekä pienemmän kohinan.

Ultralaajakulmakamera käyttää OnePlus 11:stä tuttua Sonyn 48 megapikselin sensoria ja tukee automaattitarkennusta. 64 megapikselin telekameran moduuli sijaitsee vaakasuuntaisena kamerakohouman sisällä ja se perustuu pääkameraan nähden kolminkertaisen polttovälin tuottavaan periskooppiobjektiiviin ja kategoriassaan melko suurikokoiseen 1/2-tuumaiseen sensoriin. Telekameran kerrotaan tarjoavan myös häviöttömän 6x-zoomauksen sensorilta tehtävänä rajauksena sekä yltävän peräti 120-kertaiseen digitaalizoomaukseen.

Myös ”etukameroita” on taittuvanäyttöisille tyypillisesti kaksi – toinen ulkopuolen näytön yläreunassa ja toinen sisänäytön yläkulmassa. Molemmat kamerat käyttävät 0,7 um pikselikokoa ja ovat kiinteätarkenteisia. Sisänäytön 20 megapikselin kamera on hieman valovoimaisempi ja laajakulmaisempi. Ulkonäytön kameran resoluutio on 32 megapikseliä.

galleria kamerasovellus

Openin kamerasovellus on pysynyt käyttöliittymältään muuttumattomana OnePlus 11:een verrattuna. Se toimii edelleen sujuvasti ja nopeasti ja on toimintalogiikaltaan melko onnistunut. Kuvaustilavalikkoon olisi tosin mukava päästä edelleen selaamatta kuvaustilalistaa loppuun ja kameroiden täyden resoluution valinnan toivoisi löytyvän vakiokuvaustilan yhteydestä. Openin käyttöliittymässä on muutama uusi lisätoiminto, kuten enemmän kameranvalinta/zoomauspainikkeita, uusi ”toimintatilan” painike sekä visuaalisesti hieman selkeämmäksi muokattu pika-asetusvalikko.

Openin taittuvaan rakenteeseen liittyvinä ominaisuuksina omasta toimintopainikkeestaan on mahdollista kääntää etsinnäkymä puhelimen ulkonäyttöön, jolloin pääkameroita voi käyttää laadukkaaseen selfie-kuvaamiseen. Suurempaa sisänäyttöä käyttäessä kameran etsinnäkymän voi pienentää toiseen näyttöpuoliskoon, jolloin vapautuvassa puoliskossa voi selata galleriasta otettuja kuvia. Lisäksi kamerasovelluksen käyttöliittymä mukautuu puoliksi taitettuun tilaan, jolloin kameralla on helpompi ottaa kuvia alustaa hyväksikäyttäen.

Pääkameran taltioimat 12 megapikselin kuvat ovat yleisilmeeltään miellyttävän näköisiä. Kuvanlaatu on hyvää. Kohinaa ei ole hyvässä valaistuksessa juuri lainkaan ja prosessointi sen suhteen on kypsää. Dynamiikka on erinomaisella tasolla, eivätkä kuvat pala juuri missään tilanteessa puhki. Värimaailma, valkotasapaino ja valaistus taltioituu luonnollisina. Pääkameran kuvien heikoin osa-alue löytyy pikselitason yksityiskohdista, jotka ovat yleisilmeeltään hieman pehmeitä. Terävöinnin tai kontrastin ylikorostusta kuvissa ei onneksi ole.

Hämärässä Openin pääkamera suoriutuu suorastaan erinomaisesti. Se taltioi värejä erinomaisesti ja kuvat näyttävät erittäin luonnollisilta. Kuviin tallentuu myös mukavasti yksityiskohtia, vaikka pikselitasolla jälki muuttuukin sitä pehmeämmän maalausmaiseksi mitä heikommassa valossa ollaan. Kuvien dynamiikka on erinomaista ja kohina pysyy erinomaisen vähäisenä ja tasalaatuisena.

Ultralaajakulmakamera tallentaa oletuksena neljännesresoluution 12 megapikselin kuvia, joiden laatu on lippulaivaluokassa keskitasoisia. Ultralaajakulmakamera korostaa kontrastia ja monesti myös värejä epärealistisesti, eikä sen dynamiikka yllä pääkameran tasolle. Myös ultralaajakulmakameran valkotasapaino on monesti selvästi pääkameraa viileämpää. Yleisilme on varsin terävä ja yksityiskohtainen, mutta yksityiskohtien toisto on pikselitasolla ultralaajakulmakameroille tyypillisesti varsin pehmeää.

Ultralaajakulmakamera mahdollistaa myös makrokuvien ottamisen, sillä sen automaattitarkennus kykenee pienimmillään 3,5 cm tarkennusetäisyyteen. Kamerasovelluksessa on automaattisesti kytkeytyvä makrokuvaustila, joka vaihtaa automaattisesti ultralaajakulmakameraan kun kohde on riittävän lähellä. Tilan voi onneksi kytkeä haluttaessa pois päältä, eli käyttäjällä on mahdollisuus valita millä kameralla lähikuvia ottaa. Kilpailijoista esimerkiksi Honor on pakottanut tämän ominaisuuden, joka on todella ärsyttävää. Ultralaajakulmakameran makrokuvat ovat väreiltään ja prosessoinniltaan ylikorostetumpia kuin pääkameralla otetut kuvat ja niiden syvyysterävyys on parempi.

Heikossa valossa ultralaajakulma ei ole pääkameran tasoinen, mutta luokassaan se kykenee ihan kelpo jälkeen, kunhan valoa on tarjolla jonkin verran. Se pystyy taltioimaan valoa ja värejä luokassaan varsin hyvin ja kohina pysyy hyvin kurissa. Automaattista yökuvaustilaa ei kannata ottaa pois päältä, sillä ilman sitä kuvista tulee todella pimeitä.

Openin 16 megapikselin otoksia taltioiva telekamera tuottaa luokassaan erinomaista, erittäin miellyttävää ja ilahduttavasti ilmeeltään melko paljon pääkameraa muistuttavaa jälkeä. Toisin kuin OnePlussan monissa aiemmissa puhelimissa, prosessoinnissa ei ole sorruttu ylenmääräiseen korostukseen värien, terävöinnin tai kontrastin suhteen, vaan jälki on varsin luonnollista. Samsungin Fold5:n 3x-teleen nähden Open taltioi huomattavasti enemmän yksityiskohtia.

Hämäräolosuhteissa automatiikka käyttää telekameraa valitettavasti hieman vaihtelevasti ja kun se tulkitsee valaistusolosuhteet liian heikoiksi, se siirtyy käyttämään pääkameralta tehtävää rajausta, joka on kuvanlaadultaan huomattavasti heikompi ja yleisilmeeltään hyvin pehmeä. Niin kauan kuin telekamera pysyy käytössä, on kuvanlaatu myös heikommassa valossa varsin hyvää ja esimerkiksi kaupungin iltavalaistuksella sillä voi saada erinomaisiakin kuvia.

Openin kamerasovellus tarjoaa siis varsinaisten optisten polttovälivaihtoehtojen (0,6x, 1x ja 3x) lisäksi myös 2x- ja 6x-vaihtoehdot, jotka ovat valmistajan mukaan toteutettu häviöttömästi pääkameran ja telekameran korkean resoluution sensoria hyödyntäen.

2x-tilassa otettujen kuvien laatu on käyttökelpoista ja ne noudattavat kuvanlaadullisesti pääkameran viitoittamaa linjaa. Yksityiskohtien tasolla 2x-tila ei vastaa aivan vastaavaa laadukasta optista polttoväliä, mutta on silti hyvä laajennus kameran polttovälivalikoimaan.

Sen sijaan hämärässä 2x-tilaa ei kannata käyttää, sillä jälki vastaa pääkameran kuvasta jälkikäteen otettua rajausta.

Telekamera mahdollistaa kuvien ottamisen myös 6x-tilassa, joka vastaa 145 mm kinovastaavaa polttoväliä. Valmistajan mukaan myös nämä sensorirajausta hyödyntävät otokset ovat häviöttömiä. Ottamiemme testikuvien perusteella 6x tila tekee hyvässä valaistuksessa erittäin käyttökelpoista ja miellyttävää jälkeä ja pystyy taltioimaan kuviin havaittavasti enemmän yksityiskohtia kuin optinen 3x-tila.

6x-tila ei toimi häviöttömästi hämäräolosuhteissa, vaan tuottaa pehmeää ja suttuista jälkeä, joka on selvästi digitaalinen rajaus telekameran tai pääkameran ottamasta kuvasta.

Erillisen Hi-Res-kuvaustilan avulla kaikilla kolmella Openin takakameralla on mahdollista ottaa kuvia sensorin täydellä resoluutiolla, eli pää- ja ultralaajakulmakameralla 48 megapikselillä ja telekameralla 64 megapikselillä. Valitettavasti Hi-res-tila on piilotettu nyt kuvaustilavalikkoon, kun OnePlus 11:ssä siihen pääsi käsiksi suoraan valokuvaustilan pika-asetusvalikosta.

Testiemme mukaan pääkameralla täyden resoluution hyödyn näkee selvästi pikselitasolla, sillä kuviin taltioituu havaittavasti enemmän yksityiskohtia. Miinuspuolena täyden tarkkuuden kuva vaikuttaa kärsivän heikommasta dynamiikasta ja kuva palaa helpommin puhki.

Ultralaajakulmakameralla täyden resoluution hyöty vaikuttaa olevan olematon ja pikselitasolla ei näy enempää yksityiskohta, vaan ainoastaan korostuneempaa terävöintiä ja kontrastia. Dynamiikan ja kuvan muun ulkoasun osalta resoluutiolla ei näytä olevan juuri vaikutusta.

Telekameralla täysi resoluutio ei tunnu vaikuttavan kuvanlaatuun oikeastaan millään tavalla, eikä myöskään parantavan yksityiskohtien määrää.

Videokuvaus on tuettuna korkeimmillaan 4K 60 FPS -laadulla sekä Dolby Vision HDR-muodossa 4K 30 FPS laadulla. 8K-kuvausmahdollisuutta ei ole. Etukameroilla videotallennus on mahdollista 4K 30 FPS laadulla. Äänet tallentuvat stereona hyvällä 256 kbit/s bittivirralla. Videon pakkaus onnistuu sekä H.264- että H.265-koodekilla MP4-kääreeseen.

Pääkameralla kuvatun 4K-videon kuvanlaatu on hyvällä tasolla. Se ei yllä yksityiskohtien toiston osalta aivan markkinoiden parhaiden luokkaan, mutta merkittävää kritisoitavaa ei silti ole. 2x-zoomausta ei kannata videokuvatessa käyttää, sillä se vaikuttaisi olevan pelkkä digitaalinen rajaus.

Ultralaajakulmakameralla taltioitu video on myös laadultaan luokassaan erittäin hyvää. Sen yleisilme on pääkameraa aavistuksen vaaleampaa ja kirkkaissa kohdissa dynamiikka on heikompaa. Laajasta kuvakulmasta huolimatta reunoilla ei ole mainittavia vääristymiä.

Telekamera jatkaa vahvaa suorittamistaan myös videokuvauksessa, tuottaen luokassaan kärkitason jälkeä. Jälki on luonnollista ja miellyttävää, eikä siitä pysty keksimään juurikaan negatiivista sanottavaa.

Elektroninen kuvanvakautus on automaattisesti aina käytössä ja se toimii kohtalaisen hyvin. Kävellessä se pystyy karsimaan pois isommat heilahdukset, mutta jäljelle jää silti pientä nyökkimistä, eli täysin tasaiseksi se ei pysty kuvaa tekemään. 1080p-tarkkuudella vakautus toimii aavistuksen sulavammin, mutta ero on hyvin pieni. Jos valaistus on hieman heikompaa (esim. pilvinen syyspäivä metsässä), kuvaan saattaa ilmestyä pientä mikrovärinää tärähdysten kohdalle. Tarjolla on myös erillinen 1080p 60 FPS -tarkkuutta käyttävä Ultravakaa-tila, jonka tarjoama hyöty jäi kuitenkin testeissämme hyvin pieneksi.

Ohjelmisto

Ohjelmistopuolella OnePlus tarjoaa OxygenOS-käyttöliittymänsä 13.2-version, johon se on lisännyt uusia suuren näytön moniajoa helpottavia ominaisuuksia. Valitettavasti Android-versio on edelleen 13, vaikka Google on jo julkaissut uuden 14-version. Päivitys laitteelle on luvassa loppuvuoden aikana.

OnePlussan sovellusvalikoima luottaa suurimmilta osin Googlen vakiosovelluksiin ja yrityksen omaa käsialaa ovat lähinnä galleriasovellus sekä joukko lisäsovelluksia, kuten Game Center, Zen Space, O Relax, kaukosäädinsovellus, OnePlus Store, Kloonaa puhelin ja Community. Kolmansien osapuolien sovelluksia on mukana nykyään vain Netflix.

Useimmat sovellukset toimivat Openin molemmilla näytöillä ongelmitta ja myös siirtyminen ulko- ja sisänäytön välillä on sujuvaa. Kotinäkymän asettelu pysyy molemmissa samana, eli käytännössä sisänäytöllä vain näkyy kaksi kotinäkymän sivua rinnakkain. Käyttöliittymä ja vakiosovellukset ovat optimoitu hyödyntämään suurta sisänäyttöä, eli esimerkiksi sähköpostissa sekä sähköpostilistaus että valittu sähköpostiviesti näkyvät ruudulla samanaikaisesti.

Jossain yksittäisissä sovelluksissa (esim. Teslan sovellus) sovelluksen ulkoasu saattoi mennä väliaikaisesti ”rikki” sisänäytöltä takaisin ulkonäytölle siirryttäessä, mutta ongelma korjaantui sovelluksen uudelleenkäynnistyksellä. Jos sovelluksen toiminnassa on sisänäytöllä ongelmia, asetuksista on myös mahdollista valita, kuinka leveässä näkymässä sovelluksen käyttöliittymä sisänäytöllä avautuu.

OnePlus kutsuu useamman sovelluksen samanaikaista käyttöä helpottavia toimintoja Open Canvas -nimellä. OnePlussan toteutus osoittautui käytössä melko toimivaksi ja nerokkaaksi, sillä käyttäjä voi pitää sisänäytöllä auki kolmea sovellusta ja keskittyä niistä yhteen, jolloin kaksi muuta liukuu osittain näytön reunojen ulkopuolelle tuoden käyttöön lisää tilaa. Näkymän voi myös muokata joko rinnakkaisasetteluun tai niin, että yksi sovellusikkuna on ylhäällä suurempana ja kaksi alhaalla rinnakkain. Näkymään voi myös halutessaan avata kelluvan ikkunan, jonka voi siirtää väliaikaisesti sivuun näytön reunaan tallentuvaksi kuvakemerkiksi. Halutessaan käyttäjä voi tallentaa jopa yhdeksän kolmen sovelluksen moniajoyhdistelmää valmiiksi pikavalinnaksi.

Sisänäytön näkymässä on alareunassa moniajopalkki, jonka voi halutessaan piilottaa painamalla näytön alareunaa pitkään. Palkin vasemmassa reunassa on sovellusvalikko sekä näppärä viimeisimpien tiedostojen valikko. Keskellä on neljän sovelluksen pikakuvakkeet ja oikeassa reunassa kolme viimeksi käytettyä sovellusta.

OnePlus Openin päivitystuki on 11-mallin tapaan hyvällä tolalla, eli sille luvataan neljä Android-versiopäivitystä (14, 15, 16 ja 17) sekä viisi vuotta tietoturvakorjauksia. Harmillisesti ensimmäinen Android-versiopäivitys tosin ”hukkaantuu” heti alkajaisiksi Android 14 -päivitykseen. OnePlus on hankkinut puhelimelle myös TÜV SÜD 48-Month Fluency -sertifioinnin, jonka pitäisi taata laitteen ohjelmiston uudenveroinen toiminta neljän vuoden ajan.

Taustasovellusten hallinta on ollut OnePlussalla paikoin turhan hanakkaa, mutta ainakin Openilla saimme Dontkillmyapp-testin tulokseksi toistuvasti varsin hyvän 80 %, joka tarkoittaa taustalla ajetun sovelluksen ilmoitusten läpipäässyttä osuutta. Osasyynä hyvään tulokseen saattaa olla puhelimen muhkea 16 gigatavun käyttömuisti.

Suorituskyky & akunkesto

Parin viikon käyttötestin aikana Open sai kaksi ohjelmistopäivitystä, joista jälkimmäinen oli ohjelmiston ns. virallinen myyntiversio. Puhelimen toiminnassa ei havaittu minkäänlaisia ongelmia tai häiriöitä testijakson aikana.

Puhelimen toiminta oli testijaksolla kaikissa tilanteissa erittäin sulavaa ja nopeaa. Rinnatusten Fold5:n kanssa verrattuna Open oli paikoin aavistuksen nopeampi, joskin ero johtui käytännössä vain valmistajien erilaisista siirtymäanimaatioista.

Pelikäytössä Openia on ilo käyttää sen suurelta sisänäytöltä, jolloin sormet eivät peitä näyttöä yhtä paljon kuin tavallisissa puhelimissa. Kaikki testaamamme pelit (Genshin Impact, PUBG Mobile, Asphalt 9) pyörivät ongelmitta parhailla kuvanlaatuasetuksilla. Esimerkiksi PUBG Mobile pyöri parhailla mahdollisilla Ultra-kuvanlaatuasetuksilla sisänäytöllä tasaisella noin 40 FPS ruudunpäivitysnopeudella. Pelatessa puhelin ei lämpene mainittavasti, joten sitä on miellyttävä pitää kädessä pidempiäkin aikoja. Miinuksena aiempien OnePlussan puhelimien tapaan pelit tuntuvat olevan rajoitettu 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeudelle, eli korkeampia ruudunpäivitysnopeuksia tai näytön maksimihertsien hyödyntämistä pelatessa ei kannata odottaa.

Pitkäkestoisessa rasituksessa Open pärjää paremmin testiemme perusteella kuin Fold5. Taittuvanäyttöiselle puhelimelle epätyypillisesti pitkäkestoinen suorituskyky ei vaikuttaisi riippuvan suuremmin siitä onko puhelin suljettuna vai avattuna, vaikka avattuna jäähdytys toimii hieman paremmin. CPU Throttling -testissä puhelin saavutti sekä avattuna että suljettuna varsin hyvän yli 75 % tuloksen. Suorituskykytilan ollessa päällä suorituskyvyn lasku kasvaa vielä hieman noin 70 %:iin maksimista, joka johtuu piikkitehojen kasvamisesta, joka luonnollisesti kasvattaa myös ääripäiden eroa. Suorituskykytilassa throttlaaminen on myös jyrkempää kuin vakiotilaa käyttäessä.

3DMark Wildlife Extreme Stress Testissä Open saavutti tasaisesti noin 65-70 % tuloksen riippumatta siitä, oliko puhelin suljettuna vai avattuna ja oliko Suorituskykytila päällä. Erot testitulosten välillä johtuivat lähinnä pienestä vaihtelusta maksimisuorituskyvyn osalta.

Synteettisissä suorituskykytesteissä Open asettuu melko hyvin linjaan muiden samaa Snapdragon 8 gen 2 -piiriä käyttävien puhelimien kanssa. Samsungin Fold5 on lähes kaikissa testeissä hieman edellä korkeammalle kellotetun for Galaxy -piiriversionsa ansiosta.

Testituloksissa havaittiin muutama erikoisuus, jotka ovat tuttuja jo mm. yrityksen OnePlus 11 -mallista. Jostain syystä PCMark- ja Kraken 1.1 -testeissä tulokset ovat tälle piirille poikkeuksellisen heikkoja. Kraken 1.1 -testissä tulos oli tuntemattomasta syystä todella heikko. Lisäksi järjestelmäpiirin kaikkea prosessorisuorituskykyä ei saa ulosmitattua ilman, että virta-asetuksista kytketään päälle erillinen suorituskykytila. Ilman suorituskykytilaa prosessorisuorituskyky on lähempänä edellisen sukupolven Snapdragon 8+ gen 1 -piiriä. Toteutus on hieman erikoinen ja hieman turha, sillä kilpailijoilla ei ole käytössä vastaavaa toteutusta.

Openin akunkesto oli testijaksolla asiallista keskitasoa. Tyypillisenä päivänä akun varausta oli päivän päätteeksi jäljellä noin 65–70 % noin 2,5 tunnin näytön päälläoloajalla. Neljänkin tunnin näyttöajoilla päästiin vielä noin 50 % varaustasoon. Kertaalleen laitetta käytettiin kevyellä käytöllä lataamatta kaksi päivää perätysten, jolloin varauksesta oli jäljellä vielä lähes puolet. Testikokemusten perusteella suuremman sisänäytön käyttö vaikuttaa virrankulutuksen hieman, mutta ei merkittävästi.

Testijakson puhelimenkäyttöprofiili oli varsin monipuolista sisältäen hyvin vähäisen käytön päiviä sekä runsaasti käyttöä sisältäneitä matkustuspäiviä. Tyypilliseen käyttöön kuului mm. WhatsApp- ja Slack-viestittelyä, Twitterin ja Instagramin selailua, sähköpostien lukemista, karttasovelluksen selailua ja navigointia, nettiselailua, muutamia puheluita, lyhytjaksoista pelailua ja kameran käyttöä dual-SIM-mobiiliverkkoyhteyden (DNA 5G, Telia 4G), Bluetoothin, WLAN:in ja synkronointien ollessa jatkuvasti päällä. Käyttöjärjestelmän teema oli asetettu suurimman osan ajasta tummaksi. Näytön virkistystaajuus oli adaptiivinen 120 Hz. Sisänäytön käyttöä oli tyypillisesti 10-30 % kokonaisajasta.

Open tukee SuperVOOC-pikalatausta 67 watin teholla, eli käytössä ei ole OnePlussan suorituskykyisimmät pikalataustekniikat. Syynä tähän on taittuvan puhelimen rakenne, jossa pikaladatessa syntyvä lämpö on hankalampaa johtaa ulos puhelimesta.

Testeissämme akku latautui tyhjästä täyteen alle 45 minuutissa suunnilleen valmistajan lupausten mukaisesti. Vartissa akkuun latautuu vajaa 50 % ja puolessa tunnissa noin 80 %.

Latausasetuksista löytyy mm. Optimoitu lataustila, joka oppii käyttäjän lataustottumuksia ja esimerkiksi yöllä ladatessa huolehtii, että akku on mahdollisimman vähän aikaa 100 % lataustilassa.

Laitteen hintaluokka huomioiden isohkona miinuksena OnePlus on jättänyt langattoman latauksen kokonaan pois Openista. Syyksi tähänkin annettiin lämmönhallinnalliset syyt.

Yhteenveto

OnePlus on Open on mielenkiintoinen uutuus, joka tuo toivottua lisäsäpinää taittuvanäyttöisten markkinaan. Testijakson perusteella se antaa todella kovan vastuksen Samsungin Fold5:lle sekä ominaisuuksien että hinnan osalta. Open myös ”ruksii yli” monta Samsungin Fold5:lle io-techin arvostelussa annettua miinuskohtaa, joka osoittaa, että se tekee asioita pahinta kilpailijaansa paremmin.

Openin rakenne on laadukkaan tuntuinen ja hyvin viimeistelty, kuten tämän hintaisessa puhelimessa pitääkin olla. Tukeva rakenne antaa myös lisäluottoa taittuvan näytön toimivuudelle pitkässä juoksussa. Rakenne ei ole pölysuojattu, joten puhelimen käyttöön pölyisissä ympäristöissä kannattaa suhtautua terveellä varovaisuudella, mutta roiskevesisuojaus laitteesta onneksi löytyy. Samsungin vesiupotussuojausta Openista ei kuitenkaan löydy. Maininnan arvoista myöskin on, että puhelinta voi käyttää -20 pakkasasteeseen asti ja että näytön päällimmäinen suojakalvokerros vaihtuu tarvittaessa takuun piikkiin.

Openin molemmat näytöt ovat kuvanlaadultaan erinomaisia ja keskenään hyvin samankaltaisia. Siirtyminen näyttöjen välillä on useimmissa käyttötilanteissa sulavaa. Sisänäytön toteutus saranakohdassa on paras, mikä io-techin testissä on tähän mennessä nähty, sillä siihen muodostuva ryppy on todella olematon ja hyvin huomaamaton. Pientä miinusta Openin näytöt saavat adaptiivisen virkistystaajuuden kankeasta toiminnasta, joskin OnePlussan mukaan kyseessä saattaa olla jokin vika, jonka korjaamista selvitetään.

Rautapuolella asiat ovat pitkälti kuten lippulaivatuotteelta voi odottaa. Snapdragon 8 gen 2 -piirin optimoinneissa voisi tosin suorituskykytestien perusteella olla vähän viilaamista, mutta jäähdytys vaikuttaisi vastaavasti toimivan taittuvaksi laitteeksi kohtalaisen hyvin. Vakiona tarjottavat muistimäärät ovat muhkeat, kuten tähän rahaan voikin melkein jo toivoa. Akunkesto on asiallista keskitasoa ja latausnopeus on huomattavasti parempi kuin Fold5:ssä. Miinuksena langatonta latausta ei ole saatu leivottua pakettiin mukaan.

Openin kameratoteutus on visuaalisesti näyttävä ja se on myös kuvanlaadultaan kokonaisuutena melko onnistunut. Kolmoistakakamerassa ei ole mitään merkittävästi pielessä, vaan se tuottaa kautta linjan erittäin hyvää tai vähintään kohtalaisen hyvää kuvanlaatua monipuolisella polttovälialueella. Telekamera on luokassaan jopa markkinoiden kärkeä. Myös videokuvan laatu on hyvissä kantimissa.

Ohjelmistopuolella OnePlus on joutunut luonnollisesti rakentamaan käyttöliittymään suurta sisänäyttöä hyödyntävän ominaisuuspaketin, joka vaikuttaisi toimivan varsin hyvin ja tuovan pöytään myös hieman uudenlaisia ominaisuuksia Samsungin Fold5:een verrattuna. Käyttöliittymän kustomoinnit jakavat varmasti edelleen mielipiteitä, sillä OxygenOS ei ole enää vakio-Androidia mukaileva. Ohjelmistotuki on kunnossa, joskin harmillisesti ensimmäinen versiopäivitys kuluu ”ajan tasalle” päivittämiseen.

Yhteenvetona Open on OnePlussalta erittäin hyvä pelinavaus taittuvanäyttöisten markkinaan, vaikkakin yrityksen ei ole todellisuudessa tarvinnut aloittaa tyhjältä pöydältä, vaan se on saanut apuja Oppolta ja emoyhtiö BBK Electronicsilta. OnePlus Open on toteutukseltaan varsin tasapainoinen paketti muutamia pieniä kauneusvirheitä lukuun ottamatta ja on mukava nähdä taittuvan näytön rakenteessa edistystä Samsungin Fold5:een nähden. Open tarjoaa edullisempaan hintaan pinta-alaltaan suuremman ulko- ja sisänäytön ohuemmissa kuorissa, enemmän muistia, nopeamman latauksen ja kokonaisuutena hieman paremmat kamerat. Openista puolestaan puuttuu upotusvesisuojaus, langaton lataus ja kynätuki, jotka Fold5:stä löytyy. Kilpailu on kovaa ja parempi vaihtoehto valikoituu lopulta käyttäjän painotusten perusteella.

Plussaa:

Kuvanlaadultaan hyvät näytöt

Tukeva ja laadukkaan tuntuinen rakenne

IPX4-suojaus

Nopea pikalataus taittuvien luokassa

Laajalla polttovälialueella toimiva kolmoiskamera

Erinomainen telekamera

Selfie-kuvien laatu takakameroita hyödynnettäessä

Hyvä videokuvan laatu

Päivitystuki (4 Android-päivitystä ja 5 vuoden tietoturvakorjaukset) varauksin

Käyttöliittymän monipuoliset moniajo-ominaisuudet sisänäytöllä

Miinusta:

Ei langatonta latausta

Näyttöjen adaptiivisen virkistystaajuuden kankea mukautuminen varauksin

Pelien ruudunpäivitysnopeus rajattu 60 hertsiin

Prosessorin maksimisuorituskyky saavutettavissa vain suorituskykytilassa

Ensimmäinen Android-päivitys ”kuluu” version ajantasaiseksi päivittämiseen

Huomioitavaa: