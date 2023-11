MediaTek julkisti Dimensity 8300 -järjestelmäpiirin

Yhtiö lupaa suorituskykyparannusta prosessorille 20 ja grafiikkasuorittimelle jopa 60 prosenttia.

Puolijohdevalmistaja MediaTek on julkistanut Twaianissa pitämässään lehdistötilaisuudessa Dimensity 8300 -järjestelmäpiirin 5G-älypuhelimille. TSMC:n toisen sukupolven 4 nanometrin luokan prosessilla valmistetussa piirissä on panostettu suorituskyvyn lisäksi muun muassa tekoälyominaisuuksiin.

Dimensity 8300:n prosessorin ytimet noudattavat Armv9-arkkitehtuuria ja ne on asetettu 1+3+4-konfiguraatioon. Ensimmäiset neljä ovat Cortex-A715- ja jälkimmäiset neljä Cortex-A510-ytimiä. Tehokkain A715-ydin toimii maksimissaan 3,35 ja loput kolme 3 GHz:n kellotaajuudella, kun taas A510-ytimien kellotaajuus on 2,2 gigahertsiä. Prosessorin suorituskyvyn kerrotaan parantuneen 20 prosenttia vaikka energiatehokkuutta on saatu samaan aikaan parannettua jopa 30 %.

Grafiikkasuorittimena järjestelmäpiirissä on Mali-G615 MC6, joka on edeltäjäänsä jopa 60 % suorituskykyisempi ja 55 % energitahokkaampi. Energiatehokkuutta peleissä parantaa HyperEngine-teknologia, joka säätelee järjestelmäpiiriä pelin vaatimustason mukaisesti.

Edeltäjän vanhahtavasta LPDDR5-tuesta poiketen Dimensity 8300:n muistiohjaimet on saatu nykyaikaan LPDDR5X-8533-tuen myötä. Myös tallennustila on huolehdittu ajantasaiseksi MCQ:llä (Multi-Circular Queue) terästetyn UFS 4.0 -tuen myötä.

Tekoälypuolta on viety merkittävästi eteenpäin uudella APU 780 -tekoälykiihdyttimellä, joka tukee muun muassa laajoja kielimalleja (Large Language Model, LLM) ja fotorealististen kuvien luomista tekstisyötteistä generatiivisella tekoälyllä, kuten Stable Diffusion. Imagiq 980 -kuvaprosessori kykenee 320 megapikselin valokuvaukseen, 4K-videokuvaukseen 60 ruudun sekuntinopeudella ja HDR 10+:lla. MediaTekin 5G-modeemi tarjoaa puolestaan maksimissaan 5,17 Gbit/s latausnopeuteen alle 6 GHz:n taajuusalueilla. Tuettuina ovat myös Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.4.

MediaTek on kertonut Dimensity 8300::n saapuvan 5G-puhelimiin vielä tämän vuoden aikana. Esimerkiksi Xiaomi on varmistanut uuden Redmi K70E -älypuhelimensa käyttävän MediaTekin uutta järjestelmäpiiriä.

Lähteet: MediaTek, GSMArena