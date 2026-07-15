HWMonitorin uusi versio julkaistiin pian sen jälkeen, kun brasilialainen tietokonekorjaaja oli kertonut julkisuuteen NVIDIAn MODS-sovelluksen kykenevän edelleen lukemaan kuluttajilta piilotetut hotspotlämpötilat.

PC-harrastajat ehtivät tottumaan näytönohjaimen raportoivan varsinaisen lämpötilan lisäksi myös sirun kuumimman yksittäisen lämpötilan raportoivan hotspotlämpötilan. NVIDIA päätti GeForce RTX 50 -sarjan myötä, ettei käyttäjät tarvitse hotspotlämpöjä mihinkään ja piilotti ne näkyvistä.

Brasilialainen tietokonekorjaaja Paulo Gomes on nyt paljastanut, että hotspotlämmöistä raportoiva sensori ei kadonnut GeForce RTX 50 -sarjan mukana mihinkään, vaan se vain piilotettiin julkisesti käytössä olevilta rajapinnoilta. Lämpötilat ovat kuitenkin olleet koko ajan luettavissa NVIDIAn omalla Modular Diagnostics Software- eli MODS-työkalulla, josta on vuotanut joitain versioita myös korjaajapiirien käsiin.

Gomes paljasti asian törmättyään korjauspajalla erikoiseen tapaukseen, jossa Gigabyten GeForce RTX 5070 Ti kärsi oudoista ongelmista, vaikka lämpötilat vaikuttivat olevan kunnossa. Näytönohjain raportoi testeissä keskimääräisen 68°C lämpötilan, mutta kun avuksi otettiin etäyhteyden kautta NVIDIAn MODS, paljastui näytönohjaimen hotspotlämpöjen nousseen useaan kertaan 107°C ylärajaansa. Se paljasti heti, että jäähdytyksen ja piirin kontaktissa oli ongelmia, vaikkeivät ne keskimääräisessä lämpötilassa näykään.

MODSin käyttö, vaikka jonkin sen versioista käsiinsä saisikin, ei ole aivan triviaalia. CPUID on kuitenkin rientänyt kuluttajien apuun julkaisemalla uuden version HWMonitor-sovelluksesta, joka lisää tuen GeForce RTX 50 -sarjan hotspotlämpötilojen seurannalle. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten HWMonitor tiedot lukee, mutta huomioiden julkaisun ajoituksen, olisi helppo olettaa sen liittyvän tavalla tai toisella Gomesin paljastuksiin.

Lähteet: TechPowerUp, VideoCardz, uutiskuva: Madness! @ X