Intel uskoo lippulaivatason Intel 18A -prosessin ja Foveros-paketoinnin sopivan avaruuskäyttöön, vaikka alalla on tähän asti totuttu varsin antiikkisten prosessien käyttöön.

Avaruus, tuo käymättömistä korpimaista vihoviimeinen on nykyään yhä useammin puheenaiheena myös tietotekniikkamaailmassa mm. kiertoradalle ammuttavien palvelinkeskusten muodossa. Nyt myös Intel on ilmoittautunut mukaan ottamaan oman siivunsa kiertoratamarkkinoista.

Avaruuskäyttö asettaa tietotekniikalle huomattavasti tiukempia vaatimuksia, kuin magneettikentän turvallisen vaipan sisällä pallomme päällä. AMD:n Ryzeneiden tai Intelin Core-mallien sijasta avaruustehtäville valitaan useimmiten esimerkiksi BAE Systemsin säteilyltä vahvasti suojattuja piirejä, kuten tänä vuonna julkaistu 45 nanometrin SOI-prosessilla valmistettava Endura.

Intelin insinöörit ovat nyt laskeneet, ettei avaruuspiirien välttämättä tarvitsisi olla antiikkisilla prosesseilla valmistettuja, vaan oikeastaan hommaan voisi käyttää sen sijasta vielä esituotantovaiheessa olevaa seuraavan sukupolven Intel 18A -valmistusprosessiakin. Vanhemmat prosessit sietävät säteilyn tuottamia häiriöitä paremmin, mutta Intel uskoo RibbonFET-transistorityypin ja jo suunnittelussa huomioidun säteilysuojauksen olevan riittävä turva omia aikojaan kääntyviltä biteiltä.

Intel Starfire on Panther Lake -arkkitehtuuriin vahvasti nojaava avaruuskäyttöön suunniteltu Foveros-paketoitu prosessori. Se perustuu neljään P- ja neljään LP-E-ytimeen, kolmen yksikön NPU-tekoälykiihdyttimeen ja neljän Xe-yksikön grafiikkaohjaimeen. Lisäksi prosessoriin kuuluu tuki DDR5- ja LPDDR5-muisteille, 12 PCIe Gen 4 linjaa ja varsin laaja -55-125 °C toimintalämpötila. Prosessorin TID (Total Ionizing Dose), SEL (Single Event Latch-up) ja SEE (Single Event Effect) suojausarvot ovat vielä arvioinnin alla. Prosessoriytimet ja NPU:n sisältävä siru tai sirut valmistetaan Intel 18A- ja Xe-grafiikkaohjaimen sisältävä siru Intel 3 -prosessilla. Muiden mahdollisten sirujen prosesseista ei ole mainintoja.

Starfirestä on tarolla vähävirtainen ja suorituskykyinen versio. Vähävirtaisessa P-ytimet toimivat 1 GHz:n ja LP-E-ytimet 850 MHz:n kellotaajuudella, kun grafiikkaohjain sykkii 800-1000 MHz:n taajuuksilla. NPU:sta saadaan irti 45 TOPSia ja koko paketin TDP-arvo on 10 wattia. Suorituskykyisessä versiossa P-ydinten kellotaajuudet ovat jopa 3,1 ja LP-E-ydinten 2,1 GHz ja grafiikkaohjainkin on viritelty toimimaan 2 GHz:n kellotaajuudella. NPU:sta piiskataan 75 TOPSin suorituskykyä ja TDP:tä kokonaisuudelle on varattu 35 wattia.

Intel Starfire -prosessoreiden näyteversioiden toimitukset aloitetaan kuluvan neljänneksen aikana eli syyskuun loppuun mennessä.

Lähteet: Tom’s Hardware, Intel