Motorola mainostaa uutuuttaan mm. suorituskyvyllä ja akunkestolla.

Motorola on tänään julkaissut uuden edge 70 max -puhelimen, joka lähentelee ainakin joidenkin ominaisuuksiensa puolesta puhelinten high-end-luokkaa. Markkinoinnissaan Motorola keskittyy etenkin puhelimen suorituskykyyn ja akunkestoon. Värivaihtoehtoina on Aqua Gray, Dark Shadow sekä Ice Melt, jotka ovat Motorolalle tyypillisesti Pantone-sertifioituja.

Uusi edge 70 max on varustettu suurehkolla 6,82 tuuman AMOLED-näytöllä ja tarkalla 1440p-resoluutiolla. Kirkkauskin on kohdallaan peräti 7000 nitin pistemäisellä maksimikirkkaudella. Näytön virkistystaajuus ulottuu 144 hertsiin asti yhteensopivissa peleissä ja sovelluksissa.

Rautapuolella puhelimessa raksuttaa Qualcommin suorituskykyinen Snapdragon 8 Gen 5, jonka kylkeen tarjotaan 8 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilavaihtoehdoiksi Motorola kertoo 256 ja 512 Gt sekä yhden teratavun (1 Tt), mutta Suomen-markkinoille näyttää saapuneen vain 256 Gt:n variantti.

Kamerakattaus uutuudessa ei valitettavasti tarjoa kummoistakaan vastusta hintaluokkansa kilpailijoille, sillä tarjolla on 50 megapikselin pääkamera Sonyn Lytia 710 -sensorilla ja 8 MP:n ultralaajakulma. Jälkimmäisessä on mukana automaattitarkennus ja makrokuvaustuki. Etukameran tarkkuus on 32 MP.

Uutuuden 7100 milliampeeritunnin akku tukee 90 watin langallista TurboPower-latausta sekä 25 watin langatonta latausta (Qi2). Mukana on myös 5 watin käänteinen langallinen lataus.

Ohjelmistona edge 70 maxissa on Android 16, jolle luvataan 3 vuoden versiopäivitykset ja 5 vuoden tietoturvakorjaukset.

edge 70 maxin tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot (Pantone): Aqua Gray, Dark Shadow, Ice Melt

Ulkomitat: 163 × 77 × 8,3 mm

Paino: 221 g

IP69-suojaluokitus

6,82” AMOLED-näyttö, 144 Hz, 1440 × 3168 pikseliä, 7000 nitin pistemäinen maksimikirkkaus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiiri (3 nm)

8 Gt RAM-muistia (LPDDR5X)

Tallennustila (UFS 4.1): 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt

Kaksoistakakamera: Pääkamera: 50 MP (1/1,56” Sony Lytia 710), f1.8, PDAF, OIS Ultralaajakulmakamera: 8 MP (1/4”), f2.2, AF, makrokuvaus, 119° Videokuvaus: 4K 60 FPS, HDR10+

Etukamera: 32 MP, f2.2

5G NR, 4G LTE, (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Navic, Beidou, QZSS

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos -tuki

Akku: 7100 mAh, langallinen lataus 90 W (TurboPower), langaton lataus 25 W, käänteinen langallinen lataus 5 W

Android 16 3 Android-versiopäivitystä, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Motorolan suomenkielisellä sivustolla edge 70 max on tarjolla 256 Gt:n varianttina 799 euron hintaan. Julkaisutarjouksena ostaja saa puhelimen kylkiäisenä TurboPower 125 W Duo -laturin ja moto buds loop -nappikuulokkeet. Mielenkiintoisena seikkana valmistajan huhtikuussa lanseeraama edge 70 pro oli julkaisuhinnaltaan niin ikään 799 euroa ja siinä on mm. enemmän RAM-muistia ja monipuolisempi kamerajärjestelmä.

Lähde: Sähköpostitiedote