Uusi B4-mATX on 21,3-litrainen kotelo lukuisin kustomointioptioin ja mahdollisuudella käyttää koteloa sekä vaaka- että pystyasennossa oman maun mukaan

Lian Li on tehnyt jo pidempään yhteistyötä Dan Casesin kanssa pienikokoisten koteloiden parissa. Yhtiöiden tuorein yhteistyön hedelmä tottelee nimeä Lian Li B4-mATX.

Lian Li B4-mATX on nimensä mukaisesti mATX-kokoluokan kotelo, jonka tilavuudeksi ilmoitetaan 21,3 litraa. Kotelo on suunniteltu siten, että sen voi oman makunsa mukaan asettaa joko pystyyn tai vaakaan. Pystyyn asetettuna kotelo vie pöydältä 30 % vähemmän pinta-alaa, mikä voi etenkin ahtaammissa tiloissa olla kriittinen ero. Virtalähde asennetaan kotelon sisään sen etuosaan ja erillinen virtaliitin on kääntyvää mallia.

B4-mATX panostaa vahvasti ilmankiertoon ja sen kaikki sivut ovat enemmän vai vähemmän rei’itettyjä. Kuvaamme tekstissä paneeleiden sijainnit olettaen, että kotelo on asetettu vaaka-asentoon. Kotelon takapaneeli on luonnollisesti varustettu lisäkorttien paikoilla ja muilta osin reiluhkoin rei’ityksin. Kylkipaneelit, katto ja pohja ovat metalliverkkojen peitossa, kun etupaneeliin voi valita oman makunsa mukaan joko puukoristeiset paneelit tai lisää metalliverkkoa. Jos kotelon asettaa pystyyn, voi pohjapaneelin vaihtaa niin ikään puukoristeiseksi Vertical AeroDeckiksi. Vertical AeroDeckiin kuuluu myös karkaistua lasia olevat sivupaneelit.

Kotelossa on panostettu komponenttien mahtuvuuteen ja esimerkiksi takaseinän tuuletinpaikka on tehty käännettäväksi. Pieni koko pakottaa kuitenkin kompromisseihin ja esimerkiksi virtalähteen koko vaikuttaa jäähdytinten ja muiden laitteiden maksimimittoihin, jonka lisäksi tietyt konfiguraatiot voivat esimerkiksi vaatia normaalia ohuempia tuulettimia tiettyihin paikkoihin. Näet valmistajan yhteensopivuustaulukon yllä olevasta kuvasta.

Lian Li B4-mATX:n tekniset ominaisuudet:

Koko: 420x191x288 mm (Vertical AueroDeckillä 407x191x41,2 mm) ja

Materiaalit: Teräs, valinnoista riippuen myös pähkinäpuu tai pyökki ja karkaistu lasi

Emolevytuki: mATX, mini-ITX

Asemapaikat: 1x 2,5” ja 1x 2,5”/3,5”

Virtalähdetuki: ATX (max 140 mm), SFX

I/O-paneeli: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.2, 3,5 mm audioliitin

GPU:n maksimipituus: 358 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 162 tai 168 mm ilman sivutuuletinpaikkoja

Jäähdytintuki: SFX-virtalähteellä kyljessä 240 / 280 / 360 mm ATX-virtalähteellä kyljessä 240 mm

Tuuletintuki (mukana 2x 120×15 mm katossa) Katossa 2x 120 mm (Vertical AeroDeck 3x 120 mm / 2x 140 mm) Kyljessä SFX-virtalähteellä 3x 120 mm / 2x 140 mm ATX-virtalähteellä 2x 120 mm Edessä SFX-virtalähteellä 1x 120×15 mm Pohjassa 3x 120 mm / 2x 140 mm Takana 1x 120 mm



Lian Li B4-mATX on myynnissä välittömästi Mesh Black -versiona 69,99 euron hintaan, Mesh White -version 74,99 euron hintaan, Wood Black -versiona 84,99 euron hintaan, Wood White -versiona 89,99 euron hintaan. Vertical AeroDeck maksaa 29,99 euroa ja on saatavilla sekä mustana että valkoisena.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut