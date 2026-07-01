Corsair esitteli alkukesän Computex-messuilla Taiwanissa muiden tuotteiden joukossa uutta Micro-ATX-kokoista 2800X RS-R ARGB -koteloaan, joka on nyt virallisesti julkaistu. Kotelo tulee saataville mustana ja valkoisena ja sen oikeassa kyljessä on esiasennettuna kolme valmistajan omaa RS120-R ARGB -tuuletinta käänteisillä lavoilla ja säädettävällä valaistuksella.
2800X RS-R ARGB on varustettu oikeasta kyljestään sekä etuosastaan lasipaneeleilla. Tuulettimia mahtuu koteloon yhteensä 10 kpl (120 mm), mutta vaihtoehtoisesti kattoon tai oikealle kyljelle voi asentaa myös 360 mm:n nestejäähdyttimen. Nykytrendien mukaan tuettuina ovat myös emolevyt takapuolisilla virtaliitännöillä, ja kotelossa on myös integroitu näytönohjaimen roikkumistuki.
2800X RS-R ARGB:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
- Ulkomitat: 436 × 232 × 447 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX
- Tuuletintuki:
- Takaosa: 1 × 120 mm
- Katto: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
- Oik. kylki: 3 × 120 mm (esiasennettuna)
- Pohja: 3 × 120 mm
- Jäähdytintuki:
- Takaosa: 120 mm
- Katto: 280 / 360 mm
- Oik. kylki: 360 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm
- Virtalähde: ATX
- Asemapaikat: 2 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD
- Laajennuspaikat: 4
- I/O-paneeli:
- 1 × USB-C (3.2 Gen 2×2)
- 1 × USB-A (3.2 Gen 1)
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
2800X RS-R ARGB on saatavilla Corsairilta ja jälleenmyyjiltä 79,90 euron suositushintaan.
Lähde: Lehdistötiedote
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