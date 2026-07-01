Lasikylkinen uutuuskotelo edustaa mATX-kokoluokkaa.

Corsair esitteli alkukesän Computex-messuilla Taiwanissa muiden tuotteiden joukossa uutta Micro-ATX-kokoista 2800X RS-R ARGB -koteloaan, joka on nyt virallisesti julkaistu. Kotelo tulee saataville mustana ja valkoisena ja sen oikeassa kyljessä on esiasennettuna kolme valmistajan omaa RS120-R ARGB -tuuletinta käänteisillä lavoilla ja säädettävällä valaistuksella.

2800X RS-R ARGB on varustettu oikeasta kyljestään sekä etuosastaan lasipaneeleilla. Tuulettimia mahtuu koteloon yhteensä 10 kpl (120 mm), mutta vaihtoehtoisesti kattoon tai oikealle kyljelle voi asentaa myös 360 mm:n nestejäähdyttimen. Nykytrendien mukaan tuettuina ovat myös emolevyt takapuolisilla virtaliitännöillä, ja kotelossa on myös integroitu näytönohjaimen roikkumistuki.

2800X RS-R ARGB:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 436 × 232 × 447 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX

Tuuletintuki: Takaosa: 1 × 120 mm Katto: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Oik. kylki: 3 × 120 mm (esiasennettuna) Pohja: 3 × 120 mm

Jäähdytintuki: Takaosa: 120 mm Katto: 280 / 360 mm Oik. kylki: 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm

Virtalähde: ATX

Asemapaikat: 2 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD

Laajennuspaikat: 4

I/O-paneeli: 1 × USB-C (3.2 Gen 2×2) 1 × USB-A (3.2 Gen 1) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



2800X RS-R ARGB on saatavilla Corsairilta ja jälleenmyyjiltä 79,90 euron suositushintaan.

Lähde: Lehdistötiedote