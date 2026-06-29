Testissä Realmen 999 euron hintainen GT 8 Pro huippumalli.

Oppon alaisuudessa nykyään toimiva Realme on yrittänyt saapua Suomen markkinoille jo useampaan otteeseen ja samoissa yhteyksissä myös io-tech on testannut yrityksen muutamia puhelinmalleja. Ensimmäinen piipahdus nähtiin vuoden 2022 alkupuolella ja toinen viime vuoden keväällä. Molemmat kariutuivat tietääkseni haasteisiin jakeluverkoston kanssa.

Realme saapui tällä kertaa Suomen markkinoille kaikkiaan viiden älypuhelinmallin voimin ja myös jälleenmyyntiverkosto vaikuttaisi olevan kunnossa, sillä heti startissa laitteita löytyy ainakin Elisalta, DNAlta, Powerilta, Verkkokauppa.comista ja Veikon Koneelta sekä pian myös Telialta. Tässä artikkelissa tutustumme Realmen viimeisimpään GT 8 Pro -huippumalliin, joka julkaistiin maailmalla jo viime vuoden lopulla.

Realme GT 8 Pron suosituslähtöhinta Suomessa on 999 euroa, jolla saa sinisen tai valkoisen värivaihtoehdon 12 & 256 Gt muistiyhdistelmällä. Jytkympi 16 & 512 Gt muistivariantti maksaa 1199 euroa ja se on tarjolla vain sinisenä. Lähtöhinta on hyvin samoissa lukemissa OnePlus 15:n ja Oppo Find X9 -perusmallin kanssa.

Tutustumme tässä artikkelissa Realme GT 8 Pro -älypuhelimeen kattavasti noin parin viikon ympärivuorokautisten käyttötestikokemusten pohjalta.

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