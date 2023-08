Samsung ja NEXON lanseeraavat HDR10+ Gaming -teknologian HDR-kokemusta parantamaan

HDR10+ tuo mukanaan tuen Dolby Visionistakin tutun dynaamisen metadatan, jolla HDR-parametreja voidaan säätää jopa ruutu kerrallaan.

Samsung tunnetaan PC-maailmassa nykypäivänä parhaiten näytöistään ja SSD-asemistaan. Yhtiön uusi teknologiajulkistus nivoutuukin tiukasti yhteen ensin mainittujen kanssa.

Samsung on julkistanut yhdessä NEXONin kanssa uuden HDR10+ Gaming -teknologian. Teknologia perustuu televisioista tuttuun HDR10+-teknologiaan, joka pohjautuu puolestaan HDR10:een. HDR10+ sisältää HDR10:stä puuttuvan tuen dynaamiselle metadatalle, minkä myötä ruutujen kirkkautta voidaan säätää kohtaus tai jopa ruutu kerrallaan parhaan HDR-laadun tuottamiseksi, kun HDR10:llä voidaan asettaa koko medialle vain yhdet minimi- ja maksimikirkkaus arvot.

HDR10+ on avoin, Samsungin ja Amazon Videon alun perin 2017 julkaisema teknologia, joka on standardoitu SMPTE ST 2094-40:nä. Sitä hallinnoi nykyisin Samsungin, Panasonicin ja 20th Century Foxin perustama HDR10+ Technologies LLC. HDR10+ on HDMI 2.1:n oletusformaatti dynaamiselle metadatalle.

HDR10+ Gaming tulee käyttöön ensimmäisenä NEXONin kehittämässä The First Descendant -pelissä. Teknologian kerrotaan sisältävän tuen automaattisille asetuksille ilman käyttäjän tarvetta säätää niitä pelissä erikseen. Teknologia tukee vaihtelevaa virkistystaajuutta ja sen luvataan olevan matalaviiveinen. Kehittäjille puolestaan on toimitettu työkalut, joilla voidaan taata yhtenäinen ja luotettavasti toimiva HDR-kokemus kaikilla HDR10+ Gaming -teknologiaa tukevilla näytöillä.

Samsungin tiedotteen mukaan HDR10+-ekosysteemiä tukee jo 155 kumppania ja yli 7000 erilaista laitetta puhelimista televisioihin ja näyttöihin. Yhtiön omasta valikoimasta HDR10 Gaming -teknologiaa tukevat vuodesta 2022 alkaen julkaistut pelinäytöt Odyssey 7 -sarjasta lähtien ylöspäin sekä televisiot Q70-sarjasta ylöspäin, kunhan niissä on tuettuna vähintään 120 hertsin virkistystaajuus.

Lähde: Lehdistötiedote