Philips julkaisi lippulaivaluokan 49″ Evnia QD-OLED-pelinäytön

Uudessa näytössä on panostettu paitsi kuvaan, myös normaalia enemmän äänentoistoon 30 watin DTS Sound -nelikaiutinjärjestelmällä.

Philips julkaisi nimenomaan pelinäyttöihin keskittyvän Evnia-brändin viime lokakuussa. Nyt brändin alle on julkaistu uusi lippulaivatason 8000-sarjan OLED-pelinäyttö.

Philipsh Evnia 49M2C8900 on nimensä mukaisesti 49-tuumainen pelinäyttö. Sen kaareva (1800R) QD-OLED-paneeli tarjoaa 5120×1440-resoluution erittäin leveällä 32:9-kuvasuhteella, 240 hertsin virkistystaajuudella, 0,03 ms:n vasteajalla ja Adaptive-sync-tuella. Paneeli on aidosti 10-bittinen ja se kykenee toistamaan jopa 153,1 % sRGB-, 125,2 % AdobeRGB-, 127,4 % NTSC- ja 99 % DCI-P3-väriavaruuksista. Näytön tyypillinen kirkkaus on 250 ja piikkikirkkaus 1000 (3 % ikkuna) tai 450 (10 % ikkuna) nitiä. Näyttö on netonnut itselleen VESA DisplayHDR True Black 400- ja ClearMR 13000 -sertifikaatit.

Koska näyttö kuuluu Philipsin tuotekirjoon, on Ambiglow-tuki käytännössä itsestäänselvyys eikä 49M2C8900 tuota sen osalta pettymystä; Ambiglow-valaistus löytyy näytön sivuilta ja ylälaidasta. Uudessa Evniassa on panostettu myös äänentoistoon normaalia enemmän ja siitä löytyykin yhteensä 30 watin edestä 2.2-kanavaista äänentoistoa (2 x 7,5 W diskanttikaiutin, 2 x 7,5 W bassokaiutin, virtausportti) DTS Sound -tuella. Näytössä on luonnollisesti myös kuulokeliitin.

Näyttöliintäntöjen osalta Philipsin uutuus on varustettu yhdellä DisplayPort 1.4 -liitänällä, kahdella HDMI 2.1 -liitännällä sekä yhdellä USB-C:llä, joka tukee DP Alt-mode -tilaa sekä maksimissaan 90 watin USB PD 3.0 -virransyöttöä. Lisäksi Evniasta löytyy USB 3.2 Gen 1 -keskitin USB-B-sisääntulolla ja neljällä USB-A-liittimellä. Kaksi USB-A-liitintä tukee myös pikalatausta. Myös KVM-tuki on mukana mahdollistamassa useamman kokoonpanon hallinnan samalla näppäimistöllä ja hiirellä. Lisähaastetta KVM-käyttöön hakiessa voi ihmetellä näytön PiP-tukea eli kuva-kuvassa tilaa.

49M2C8900:n jalka tukee korkeussäätöä 120 mm:n liikeradalla, jonka lisäksi kiertonivel mahdollistaa +-20 asteen kääntämisen ja kallistuskin onnistuu -5-15 asteen välillä. Näytön takaa löytyy myös 100 x 100 mm:n VESA-kiinnikkeet, mikäli vakiojalka ei miellytä.

Philips Evnia 49M2C8900 saapuu myyntiin syyskuun puolivälin tienoilla. Näytön suositushinnaksi kerrotaan peräti 1950 euroa.

