Vieraileva suunnittelustudio tuo pöytään paitsi Porschen urheiluautojen rateista inspiraatiota hakeneen alumiinijalan, myös selkeästi kilpailijoita komeamman hintalapun.

Erilaiset yhteistyöt eivät ole vieraita näyttöjätti AOC:lle, jonka pelibrändi AGON by AOC on kertonut uudesta yhteistyökuviosta Porsche Designin kanssa. Nyt julkaistu Porsche Design | AOC Agon Pro PD49 on yhtiöiden kolmas yhteinen näyttö.

AOC:n ja Porsche Designin uusi Agon Pro PD49 on erittäin leveällä 32:9-kuvasuhteella varustettu kaareva QD-OLED-pelinäyttö. 1800R kaareva paneeli on varustettu 5120×1440-resoluutiolla ja päivittyy parhaimmillaan 240 hertsin virkistystaajuudella. OLED-näytölle tyypillisesti vasteajaksi kerrotaan erittäin nopea 3 senttisekuntia eli tutummin 0,03 sekuntia tai 30 millisekuntia.

QD-OLED-paneeli on aidosti 10-bittinen ja kykenee toistamaan noin 1,07 miljardia värisävyä tai jopa 99 % DCI-P3-väriavaruudesta. Maksimikirkkaudeksi ilmoitetaan 1000 nitiä, mutta HDR-sertifikaatti jää VESA DisplayHDR True Black 400 -tasolle. Näyttö tukee KVM-ominaisuutta ja kahden eri kuvalähteen sijoittamista rinnakkain.

Näytön liitinpuolelta löytyy lehdistötiedotteen mukaan kaksi HDMI 2.1- ja kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää, USB-C 90 watin USB-PD-tuella sekä neliporttinen USB 3.2 -hubi ja RJ-45-sisääntulo. Porsche Designin tuotesivuilta ei tosin löydy mainintaa verkkoliittimestä, mutta sen sijasta mukana ovat kuuloke- ja mikrofoniliittimet sekä 15 watin DTS Sound -sertifioidut stereokaiuttimet.

Itse näyttöteknologia on luonnollisesti AOC:n heiniä, mutta ulkokuorien suunnittelussa näkyy Porsche Designin kynän jälki. Näytön yksityiskohtiin on haettu inspiraatiota Porschen urheiluautoista ja esimerkiksi hiekkapuhallettu kolmesta osasta rakentuva alumiinijalka hakee mallia rattiosastolta. Jalan kerrotaan mahdollistavan myös näytön kääntämisen ja kallistamisen, mutta kuinka paljon kääntövaraa on ei selviä mistään.

Porsche Design | AOC Agon Pro PD49 saapuu myyntiin välittömästi sekä Porsche Designin omassa verkkokaupassa että valikoiduilla jälleenmyyjillä. Kuten arvata saattaa 49” QD-OLED ei ole lähtökohtaisestikaan edullisimmasta päästä näyttöjä, eikä Porsche Designin suunnittelu ole ainakaan omiaan pienentämään hintaa; näytön hintalapussa lukee 2199 euroa.

