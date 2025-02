AMD on panostanut Radeon RX 9070 -näytönohjainten sisältä löytyvässä Navi 48 -grafiikkapiirissä etenkin säteenseuranta- ja tekoälysuorituskyvyn parantamiseen, vaikkei parannukset luonnollisestikaan rajoitu niihin.

AMD:n piti esitellä RDNA 4 -arkkitehtuuri ja Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimet alun perin jo CES-messuilla vuoden alussa. Esittely kuitenkin peruttiin viime hetkillä ja siirrettiin lopulta tähän päivään.

Radeon RX 9000 -sarjan ensimmäiset näytönohjaimet ovat Navi 48 -grafiikkapiiriin perustuvat Radeon RX 9070- ja RX 9070 XT. Jälkimmäinen kaksikosta käyttää täyttä piiriä, eli siinä on käytössä 64 Compute Unit -yksikköä, 64 säteenseurantakiihdytintä ja 128 tekoälykiihdytintä. Leikatussa RX 9070 -mallissa on käytössä 56 CU:ta ja siten 56 säteenseuranta- ja 112 tekoälykiihdytintä. RX 9070:n TDP-arvo on 220 ja RX 9070 XT:n 304 wattia.

Navi 48:n CU-yksiköillä on kullakin 2 Mt omia erilaisia välimuisteja, yhteinen 8 Mt:n L2-välimuisti ja 64 Mt 3. sukupolven Infinity Cache -välimuistia. Muistiohjain on 256-bittinen ja sen jatkeena on 16 Gt 20 Gbps:n GDDR6-muistia mallista riippumatta. Prosessorin kanssa näytönohjain keskustelee PCI Express 5.0 -väylän yli. Piiri rakentuu 53,9 miljardista transistorista ja se valmistetaan TSMC:n 4 nanometrin luokan valmistusprosessilla. Näytönohjaimissa on oletuksensa yksi HDMI 2.1b- ja kolme DisplayPort 2.1a (UHBR 13.5) -liitäntää.

AMD:n omien suorituskykymittausten mukaan Radeon RX 9070 XT peittoaa aiemman Radeon RX 7900 GRE:n 4K-resoluutiolla ja ultra-asetuksin keskimäärin 42 %:n erolla. Pelkkää rasterointia käyttävissä peleissä ero vaihtelee AMD:n listaamissa peleissä 23-48 %:n välillä ja säteenseurantapeleissä 36-66 %:n välillä. 1440p-resoluutiolla keskimääräinen ero tippuu 38 %:iin ja eroteltuna rasterointipeleissä se on 23-44 ja säteenseurantapeleissä 34-68 %.

Kevyempi Radeon RX 9070 peittoaa Radeon RX 7900 GRE:n puolestaan 4K-resoluutiolla keskimäärin 21 %:n erolla. Rasteroinnissa erot vaihtelevat 5-28 ja säteenseurannassa 11-34 %:n välillä. 1440p-resoluutiolla eroa on keskimäärin 20 %:ia, kun rasterointipeleissä jakauma on 4-26 ja säteenseurantapeleissä 12-38 %.

AMD on päivittänyt RDNA 4 -arkkitehtuurissa Compute Unit -yksikköä useammallakin eri tavalla, joskin kovin syvällisesti se ei kaikkiin eroihin mene. Säteenseurantakiihdyttimiin on nyt lisätty muiden optimointien ohella toinen törmäyksentarkistin ja tekoälykiihdyttimet tukevat nyt FP8-tarkkuutta ja 4-16 -bittisiä tensorilaskuja sekä Sparsity-ominaisuutta. Tekoälysuorituskyvyä ovat parantamassa kussakin CU:ssa kaksi uuden sukupolven 64 yksikön matriisikiihdytintä, mutta varsinaiset laskut suoritetaan edelleen samoilla SIMD-yksiköillä kuin kaikki muutkin.

Säteenseurannan kiihdytystä on parannettu toisen törmäystarkistimen ohella uudella nopeammalla BVH8-formaatilla, uusilla BVH:n kokoa pienentävillä pakkausmetodeilla, Oriented Bounding Boxes -ominaisuuden tuella sekä dynaamisella rekisterien käytöllä, mikä parantaa nopeutta yleisellä tasolla. Bounding Boxit ovat oletuksena suorassa kulmassa itse 3D-maailman kanssa, mikä kasvattaa helposti niiden kokoa, sillä sen sisälle kuuluvan geometrian on mahduttava laatikon sisään asennostaan riippumatta. Oriented Bounding Box mahdollistaa laatikon kääntämisen sen sisältämän geometrian kannalta optimaaliseen asentoon koon pitämiseksi mahdollisimman pienenä. Ominaisuuden kerrotaan parantavan suorituskykyä keskimäärin 10 %.

Toinen etenkin säteenseurantaa, mutta myös muita kuormia, parantava optimointi on tuki Out of Order Memorylle. Normaalisti muistipyyntöihin vastataan siinä järjestyksessä, kun ne on tehtykin, mikä voi aiheuttaa turhia viiveitä monissa tapauksissa. OOOM mahdollistaa muistipyyntöihin vastaamisen nopeammin siellä, missä se on mahdollista, eikä nopeiden muistipyyntöjen tarvitse jumittaa hitaampien takana. Kolmas säteenseurantaakin parantava optimointi on dynaaminen rekisterien hallinta. Säteenseurannassa traversal-vaiheessa tarvittaan selvästi vähemmän rekisteritilaa, kuin tulosten varjostamisessa. RDNA 3:lla rekisterit varattiin pahimman mahdollisen skenaarion mukaan, kun RDNA 4:llä kukin vaihe käyttää vain sen määrän rekistereitä, kun tarvitsee.

Yleisellä tasolla yksi RDNA 4 Compute Unit tarjoaa AMD:n mukaan noin kaksinkertaista rasterointisuorituskykyä, lähes 2,5-kertaista säteenseurantasuorituskykyä ja nelinkertaista tekoälysuorituskykyä verrattuna RDNA 2 Compute Unit -yksikköön.

Päivittynyt mediayksikkö lupaa H.264-koodekilla matalan viiveen pakkauksessa 25 % aiempaa parempaa laatua, kun HEVC-koodekilla eroa tulee yleisellä tasolla 11 %. AV1-pakkausta on parannettu B-ruutujen tuella ja yleistä pakkausnopeutta on parannettu 720p-tarkkuudella mitattaessa jopa 30 %. Matalan virrankulutuksen videotoistossa AV1- ja VP9-suorituskyvyn luvataan parantuneen yli 50 %.

Myös näyttöohjaimia on päivitetty ja etenkin kahden FreeSync-näytön konfiguraation tehonkulutuksen pitäisi laskea aiempiin sukupolviin nähden. Myös videoruutujen tahdistamisen siirto prosessorilta Hardware Flip Queue -tuen saaneelle GPU:lle pienentää tehonkulutusta. Radeon Image Sharpening 2 lupaa tarjota puolestaan aiempaa parempaa laatua ja toimia rajapinnoista riippumatta.

AMD Radeon RX 9070 ja RX 9070 XT saapuvat myyntiin 6. maaliskuuta. RX 9070:n suositushinta on XXX euroa ja RX 9070 XT:n XXX euroa.