Ajureissa on tuki DLSS 4 -teknologioille ja ne ovat samalla julkaisuajurit GeForce RTX 5080- ja RTX 5090 -näytönohjaimille.

NVIDIA on julkaissut uusia ajureita näytönohjaimilleen. GeForce 572.16 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samassa yhteydessä julkaistiin myös Studio 572.16 -ajurit, joiden näytönohjaintuki alkaa Pascal-arkkitehtuurista.

GeForce 572.16 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki uusille GeForce RTX 5080- ja RTX 5090 -näytönohjaimille sekä DLSS 4 -teknologialle. Ajureissa on lisäksi Game Ready -leimat DLSS 4 -teknologian Multi Frame Generation -ominaisuutta tukeville Cyberpunk 2077:lle, Alan Wake 2:lle, Hogwarts Legacylle, Star Wars Outlawsille sekä Indiana Jones and the Great Circlelle. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät päivitykset tarkemmin määrittelemättömiä DLSS-versioita tukeville Marvel’s Spider-Man 2:lle ja Kingdom Come: Deliverance II:lle. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole mainintoja, mutta voit tutustua pelitukiin tarkemmin yhtiön Game Ready -artikkelissa.

Ajureiden korjattujen pelibugien listalta löytyvät joidenkin G-Sync-näyttöjen vilkunta alle 60 hertsin virkistystaajuuksilla ja Indiana Jones and the Great Circlessä esiintyvä nykiminen G-Sync käytössä ja V-Sync pois käytöstä. Mukana on myös yleisesti paranneltu vakaus Ubisoftin Snowdrop-pelimoottoria käyttävissä peleissä. Yleisemmällä tasolla ajureissa on korjattu Evernoten, QQ:n ja Asus Armory Craten näyttämät normaalia korkeamman prosessorin käyttöasteen, Blender Cyclesissä väärin renderöitävä liikesumeus-efekti ja KeyShot2024:n kaatuminen Camera Keyframe Animationia ladatessa TDR-virheeseen kaatuvat ajurit. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan Display GPU Activity -ikonin pysyminen ennallaan sen asetusten muutoksen jällkeen uudelleenkäynnistykseen asti sekä VRay 6:n odotettua heikompi suorituskyky CUDA Vpath -testeissä Blackwell- eli RTX 50 -sarjan näytönohjaimilla. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Studio 537.58 -ajureissa on puolestaan GeForce RXT 5080- ja RTX 5090 -tuen lisäksi viimeisimmät päivitykset NVIDIA Broadcast-, Blackmagic Design’s DaVinci Resolve-, CapCut-, Wondershare Filmora -sovellukseille sekä D5 Renderöijän DLSS 4 -päivitykselle. Korjattujen ja tiedossa olevien bugien lista on identtinen GeForce-ajureiden kanssa. Voit tutustua ajureihin tarkemmin yhtiön Studio-blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä