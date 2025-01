Uudet GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimet saapuvat myyntiin tammi-helmikuussa alkaen 679 eurosta ylöspäin.

NVIDIAn toimitusjohtaja Jensen Huang esitteli odotetusti CES 2025 -messujen yhteydessä järjestetyssä keynote-esityksessään Blackwell-koodinimelliset GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimet. Lanseerauksessa nähtiin neljä eri suorituskykyistä ja hintaista mallia.

Monien yllätykseksi ainoastaan lippulaivamalli GeForce RTX 5090:n hinta nousi edelliseen RTX 40 -sukupolveen verrattuna, mutta muiden mallien eli RTX 5080:n, 5070 Ti:n ja 5070:n suositushinnat puolestaan laskivat.

GeForce RTX 5090:n veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 1999 dollaria eli 400 dollaria kalliimpi kuin $1599 hintaisen RTX 4090:n suositushinta. RTX 5080:n ja 5070 Ti:n hinnat ovat samat kuin vastaavien RTX 40 Super -mallien eli $999 ja $749 ja 5070:n suositushinta laski 50 dollaria 549 dollariin.

Suomi-hinnat (sis. 25,5 % ALV)

GeForce RTX 5090: 2455 €

GeForce RTX 5080: 1229 €

GeForce RTX 5070 Ti: 924 €

GeForce RTX 5070: 679 €

GeForce RTX 5090 on varustettu TSMC:n 4NP-prosessilla valmistetulla 92 miljardista transistorista rakentuvalla ja 744 mm2 kokoisella GB202-grafiikkapiirillä. Käytössä on 21760 CUDA-ydintä ja sen Boost-kellotaajuus on 2,41 GHz. 512-bittisen muistiväylän jatkeena on 32 gigatavua GDDR7-muistia ja muistiväylän kaistanleveys on 1792 gigatavua sekunnissa. Näytönohjaimen maksimi tehonkulutus on 575 wattia ja virtalähdesuositukseksi annetaan 1000 wattia.

GeForce RTX 5080:n grafiikkapiirissä on käytössä noin puolet 5090:n laskentaresursseista eli 10752 CUDA-ydintä ja Boost-kellotaajuus on 2,62 GHz. 256-bittisen muistiväylän jatkeena on 16 gigatavua GDDR7-muistia ja muistiväylän kaistanleveys on 960 gigatavua sekunnissa. Näytönohjaimen maksimi tehonkulutus on 360 wattia ja virtalähdesuositus on 850 wattia.

GeForce RTX 5070 Ti:n grafiikkapiirissä on käytössä 8960 CUDA-ydintä ja Boost-kellotaajuus on 2,45 GHz. 256-bittisen muistiväylän jatkeena on 16 gigatavua GDDR7-muistia ja muistiväylän kaistanleveys on 896 gigatavua sekunnissa. Näytönohjaimen maksimi tehonkulutus on 300 wattia ja virtalähdesuositus on 750 wattia.

GeForce RTX 5070:n grafiikkapiirissä on käytössä 6144 CUDA-ydintä ja Boost-kellotaajuus on 2,51 GHz. 192-bittisen muistiväylän jatkeena on 12 gigatavua GDDR7-muistia ja muistiväylän kaistanleveys on 672 gigatavua sekunnissa. Näytönohjaimen maksimi tehonkulutus on 250 wattia ja virtalähdesuositus on 650 wattia.

NVIDIAn esittelemissä omissa suorituskykyvertailuissa sen mukaan RTX 50 -sarjan näytönohjaimet ovat uuden useamman ylimääräisen ruudun generoivan DLSS 4:n avustuksella kaksi kertaa nopeampia kuin vastaavat RTX 40 -sarjan mallit. 679 euron hintaisen RTX 5070:n NVIDIAn mainosti tarjoavan 4090:tä vastaavan suorituskyvyn.

GeForce RTX 5090-, 5080- ja 5070-malleista tulee saataville NVIDIAn oma Founders Edition -näytönohjain. 5090 ja 5080 ovat 304 mm pitkiä ja RTX 5070 on 242 mm pitkä. Kaikki ovat kahden korttipaikan korkuisia. 5070 Ti:stä tulee saataville ainoastaan näytönohjainvalmistajien omat mallit.

GeForce RTX 5090 ja 5080 saapuvat myyntiin 30. tammikuuta ja 5070 Ti- ja 5070-mallit helmikuussa.

Lähde: NVIDIA