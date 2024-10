x86:n tulevaisuutta työstävän yhteenliittymän perustajajäseniä ovat yhtiöiden lisäksi Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle ja Red Hat sekä Tim Sweeney ja Linus Torvalds.

Intel on hallinnoinut x86-arkitehtuuria hyvin pitkään ja oikeastaan vasta AMD:n 64-bittiset defacto-statuksen saaneet laajennokset nostivat sen omalta osaltaan mukaan isoon kerhoon ja pakottivat Intelin vastavuoroiseen ristiinlisensointisopimukseen. Intel on pitänyt myös tarkkaa huolta lisensseistä, vaikka AMD:n ohella vielä nykypäivänäkin myös VIA Technologiesilla ja DM&P Electronicsilla on lisenssit olemassa, ne eivät siirtyisi mahdollisissa yrityskaupoissa eteenpäin.

x86-arkkitehtuurin parissa ollaan lisensseistä riippumatta historiallisen hetken äärellä, sillä AMD ja Intel ovat yhdessä tiedottaneet uuden ”x86 Ecosystem Advisory Groupin” perustamisesta. Yhteisliittymään kuuluvat AMD:n ja Intelin lisäksi Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle ja Red Hat sekä Tim Sweeney ja Linus Torvalds.

Uuden x86 Ecosystem Advisory Groupin tarkoituksena on ohjata x86-arkkitehtuurin kehitystä pitäen samalla huolta saumattomasta yhteensopivuudesta ja -toimivuudesta eri valmistajien välillä sekä yksinkertaistaa ohjelmistojen kehitystä. Samalla se tuo alan jäteille yhteisen foorumin omien tarpeidensa ja toivomuksiensa esilletuomiseksi. Toisaalta ryhmän tarkoitus on luonnollisesti myös varmistaa x86:n tulevaisuus valmistajien ykkösvalintana Armin ja RISC-V:n nousevan uhan edessä.

Ryhmälle on helppo nähdä tarvetta, sillä kaikki tai nykypäivänä molemmat merkittävät valmistajat eivät välttämättä tue samoja laajennoksia. Hyvänä esimerkkinä ajankohtaisesti Intelin AVX-laajennokset, joita AMD on tukenut vaihtelevasti ja nyt, kun AVX-512-tuki on saatu myös AMD:n uusiin Zen 5 -prosessoreihin, on Intel tiputtanut tuen sille ainakin kuluttajamallistostaan.

Vaikka AMD ja Intel nähdään monien toimesta verivihollisina, ovat yhtiöt todellisuudessa tehneet aiemminkin merkittävästi yhteistyötä x86-ekosysteemin parissa esimerkiksi eri väylien ja muiden x86-tietokoneisiin liittyvien standardien kehityksessä.

Lähteet: AMD, Intel