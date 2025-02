Käyttäjäraporttien mukaan näytönohjaimet ovat hajonneet ajuripäivityksessä tarjoten vain mustaa ruutua ja kieltäytyen tunnistautumasta, eikä ongelmiin auta esimerkiksi ajureiden poisto, BIOSin resetointi tai koko kokoonpanon uudelleenrakennus.

NVIDIAn uudet Blackwell-arkkitehtuurin GeForce RTX 5080- ja RTX 5090 -näytönohjaimet saapuivat myyntiin viime viikolla, joskin etenkin RTX 5090:n osalta myyntiin saapuneet määrät olivat ainakin osalla markkinoista erittäin pieniä ja esimerkiksi MSI ilmoitti ykskantaan sen RTX 5090 -mallien saapuvan myyntiin vasta 6. helmikuuta. Tästä huolimatta ongelmilta ei ole vältytty.

Nettiin on alkanut valua useita käyttäjäraportteja nimenomaan GeForce RTX 5090 -näytönohjainten ja sen Kiinan markkinoille tarkoitetun RTX 5090D -version ongelmista. Käyttäjäraporttien mukaan ajureiden päivityksen jälkeen kortit ovat yksinkertaisesti lakanneet toimimasta, näyttäneet mustaa ruutua ja lakanneet tunnistautumasta. Käyttäjät kertovat esimerkiksi yrittäneensä poistaa ajurit DDU:lla integroitua näytönohjainta apuna käyttäen, mutta näytönohjaimet ovat kieltäytyneet tunnistautumasta. Redditin r/ASUS-kanavalla kerrotaan myös, ettei esimerkiksi emolevyn BIOSin resetointi tai koko koneen uudelleen rakennus auta ongelmaan.

Ongelma koskee etenkin Kiinan RTX 5090D -mallia, mutta myös muualla maailmassa myynnissä olevista RTX 5090 -malleista on tullut vastaavia raportteja. Raporttien mukaan ongelmiin on törmätty ainakin NVIDIAn omilla Founders Edition -malleilla sekä Manlin ja Colorfulin malleilla. Manlin mukaan se on tosin saanut vain yhden raportin kuvatusta ongelmasta ja yhtiö uskoo sen johtuvan emolevyn PCI Express -konfiguraation yhteensopivuudesta. TechPowerUpin mukaan joissain AIB-mallien tapauksissa on ollut merkkejä myös joidenkin piirien vahingoittuneen ongelmien myötä, mikä tarkoittaisi samalla, ettei niitä voisi enää korjata uudella ajuripäivityksellä tai vastaavalla.

Manlin epäilyssä saattaa olla perää, sillä ilmeisesti myös arvostelijoilla on ollut lievempiä ongelmia GeForce RTX 50 -näytönohjainten PCI Express 5.0 -tuen kanssa. Roman ’Der8aeur’ Hartung on ottanut asiaan kantaa RTX 5080 -näytönohjaimen testivideolla kertoen omista onglemistaan sen kanssa ja suositellut käyttäjiä vaihtamaan PCI Express 4.0 -nopeuksiin ongelmin välttämiseksi. Uutisen alussa kuvattuihin ongelmiin sen ei kuitenkaan tiedetä enää auttavan. Se, että ongelmia on myös RTX 5080 -näytönohjaimilla saattaa viitata koko PCI Express 5.0 -toteutuksen olevan tavalla tai toisella viallinen tai vähintään yhteensopivuuden äärirajoilla. RTX 5080 -näytönohjainten ei ole kuitenkaan raporoitu hajoavan RTX 5090- ja RTX 5090D -mallien tapaan.

Seuraamme tilannetta ja raportoimme mahdollisista uusista käänteistä, kun niitä tulee. NVIDIA ei ole toistaiseksi julkaissut asian tiimoilta mitään lausuntoa.

Lähteet: VideoCardz, TechPowerUp, WCCFTech, Der8auer @ YouTube