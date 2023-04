Ajurit tuovat mukanaan tuen Meet Your Maker -pelille sekä optimointeja Last of Us Part 1 -pelille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.4.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia. AMD Software 23.4.1 -ajureiden merkittävin uudistus on tuki Meet Your Maker -pelille, jonka lisäksi mukana on samat optimoinnit Last of Us Part 1:lle, kuin hiljattain julkaistuissa erillisajureissa ko. pelille. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin verrattuna ei valitettavasti ole mainintoja. Ajureista on liiskattu samaan syssyyn myös aiempien julkaisujen bugeja. Korjattujen ongelmien listalta löytyvät rautakiihdytetyn videotoiston mahdollinen sumeus selaimissa, Citrix Workspacessa näkymättömäksi muuttuva hiiren kursori sekä Performance Metrics Overlayn satunnaijnen hukkuminen toistettaessa täyden ruudun videota Steamin kautta. Tiedossa olevia ongelmia ovat esimerkiksi Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimien normaalia korkeampi tehonkulutus levossa tietyillä korkean resoluution ja virkistystaajuuden näytöillä ja veden mahdollinen korruptoituminen Red Dead Redemption 2:ssa Vulkan-rajapinnalla sekä Hogwarts Legacyssä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa. Lataa AMD:n ajurit täältä