AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja APU-piirejä.

Ajureiden merkittävin uudistus on tuki Disintegration-pelille. Lisäksi mukana on uusi AMD Bug Report Tool -työkalu, joka helpottaa mahdollisten ongelmien raportointeja. Työkalu lähettää bugiraportin mukana automaattisesti järjestelmän tiedot kuten käytössä olevat komponentit, käyttöjärjestelmäversion ja ajuriversiot ongelman selvityksen helpottamiseksi.

Tuttuun tapaan ajureissa on ratkottu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Erityismaininnan ansaitsee kustomoitujen tuuletin-, kellotaajuus- ja jänniteprofiileiden resetoituminen tai lataamatta jäämisen korjaaminen. Korjauksen myötä vanhempien ajureiden Performance Tuning -profiilit eivät ole yhteensopivia uusien ajureiden kanssa.

Muita korjattuja bugeja ovat esimerkiksi Radeon RX Vega- ja Radeon VII -näytönohjainten suorituskyvyn tippuminen, kun Performance Metrics Overlay on esillä, Deus Ex: Mankind Divided -pelin satunnainen kaatuilu juna-asemille ladattaessa, Doom Eternalin hetkellinen grafiikan korruptoituminen RX 5600 -sarjan näytönohjaimilla sekä kaatuilu kun HDR- ja Radeon Overlay ovat samanaikaisesti päällä, sekä värien haalentuminen, kun HDR- ja Radeon Image Sharpening ovat käytössä samanaikaisesti. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi työpöydän vilkunta, värien haalentuminen tai ylisaturoituminen tehtävänvaihdon yhteydessä, kun HDR on käytössä, ruudunpäivitysnopeuden lukittuminen 30 FPS:ään HDMI Scaling -asetuksien säädön jälkeen, sekä koneen kaatuminen tai grafiikan korruptoituminen Oculus Rift -virtuaalilaseilla Radeon RX 5000 -sarjan näytönohjaimilla. Lisäksi Performance Metrics Overlay ja Performance Tuning -välilehti näyttävät edelleen todellista korkeampia lepokellotaajuuksia RX 5000 -sarjan näytönohjaimilla. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

