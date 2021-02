Julkaisutiedotteessa ei ole mainittu ainuttakaan merkittävää muutosta bugikorjausten lisäksi, mutta tiettävästi ajureiden pitäisi parantaa suorituskykyä uudessa 3DMark Mesh Shader -ominaisuustestissä.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja grafiikkaohjaimella varustetuille prosessoreilleen eli APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön integroituja ja erillisiä GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia.

Radeon Software 21.2.2 -ajureissa ei ole mainittu lainkaan merkittäviä uudistuksia ja sen sijasta ajureissa on keskitytty korjaamaan aiempien julkaisujen ongelmia. Tiettävästi ajureiden pitäisi kuitenkin tarjota selvästi aiempaa parempaa suorituskykyä tänään julkaistussa 3DMark Mesh Shader -ominaisuustestissä.

Uusissa ajureissa listataan korjaukset kolmeen aiempien ajureiden ongelmaan: Tiettyjen objektien renderöityminen väärin Blenderissä RX 400- ja RX 500 -näytönohjaimilla, Quake III Arena -pelissä mahdollisesti esiintyvä graafiikan korruptoituminen ja Wolfenstein: Youngblood -pelin odotettua heikompi suorituskyky, kun käytössä on AMD Smart Access Memory eli Resizable BAR -tuki. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi ruudun kirkkauden vilkunta tietyissä peleissä reunattomassa ikkunassa (Borderless Windowed), kun FreeSync on käytössä, FreeSyncin mahdollinen toimimattomuus Forza Horizon 4 -pelissä sekä tiettyjen resoluutioiden puuttuminen Counter-Strike: Global Offensive -pelistä, kun käytössä on 4:3-kuvasuhde. Lisäksi AMD kertoo tutkivansa raportteja Radeon Softawren odotettua korkeammasta prosessorin käyttöasteesta työpöydällä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä