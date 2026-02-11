io-techin videotestissä Hifimanin planaarielementein varustetut ROG Kithara -pelikuulokkeet.
Videolla arvostelussa Asuksen uudet johdolliset ROG Kithara -pelikuulokkeet, jotka on toteutettu yhteistyössä kiinalaisen Hifimanin kanssa. Niiden erikoisuus on 100 mm planaarimagneettielementit sekä avoin rakenne. Kitharan mukana tulee myös USB-C-liitäntäinen pieni äänikortti, vaihdettavat korvapehmusteet sekä vaihdettavat plugit 3,5, 4,4 ja 6,3 mm koossa, joiden avulla kuulokkeet voi liittää useisiin eri laitteisiin johdolla.
Kuulokkeiden suositushinta on 330 euroa.
