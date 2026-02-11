io-techin videotestissä Logitechin uunituore magneettikytkimillä varustettu G Pro X2 Superstrike -pelihiiri.

Logitechin uusi 190 euron suositushintainen G Pro X2 Superstrike -pelihiiri on nyt kaupoissa ja se on varustettu induktioon perustuvilla säädettävillä analogisilla kytkimillä, joiden kytkentäpistettä käyttäjä voi itse säätää ja haptinen moottori antaa myös säädettävän tärinävasteen.

Käymme videolla läpi hiiren keskeisimmät ominaisuudet ja testaamme uusien magneettikytkimien painallusviivettä käytännössä.

Katso video YouTubessa