Sekä videolla että kirjoitetussa testissä Googlen uusi 579 euron lähtöhintainen Pixel 10a -älypuhelin.
Googlen keskihintainen Pixel 9a sai viime vuonna io-techin testistä Toimituksen valinta -kunniamaininnan, joten odotukset viime viikolla kauppoihin tulleen Pixel 10a:n suhteen olivat syystä korkealla. Viimeistään testikappaleen saavuttua io-techin toimituksen käsiin realisoitui kuinka vähän Google olikaan lopulta päivittänyt menestysmallin 579 euron hintaista seuraajaa.
Lue artikkeli: Testissä Google Pixel 10a
Tutustumme Pixel 10a:han artikkelissa runsaan viikon käyttötestirupeaman pohjalta. Lisäksi artikkelista on julkaistu myös kooste videomuodossa.
