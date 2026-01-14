Nuphyn näppäimistöt ovat aiemmin olleet saatavilla ainoastaan yhdysvaltalaisella ANSI-näppäinasettelulla, mutta nyt Suomessa on saapunut myyntiin kolme mallia ISO Nordic -näppäinasettelulla. Otimme testiin matalaprofiilisen 190 euron hintaisen Air75 V3:n ja perinteisen 180 euron Halo75 V2:n. Saatavilla on myös 96 % versio Halo V2:sta.
Matalaprofiilinen Air75 V3 on saatavilla mustana ja valkoisena Gateronin uusilla low profile 3.0 -kytkimillä ja testikappaleessa oli hiljaiset Blush-kytkimet. Langaton näppäimistö on varta vasten suunnattu Mac- ja iPad-käyttäjille.
Halo75 V2 on puolestaan saatavilla mustana, valkoisena ja pinkkinä Gateronin lineaarisilla Raspberry- ja tuntopisteellisillä Lemon-kytkimillä. QMK/VIA-tuella varustettu langaton näppäimistö tarjoaa hyvin omanlaisen äänimaailman ja tuntuman.
Käymme videolla läpi molempien näppäimistöjen ominaisuudet ja testaamme niillä kirjoittamista käytännössä.
