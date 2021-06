ASRock: Näytönohjainten hinnat ovat laskusuunnassa

Näytönohjainten hintojen laskun takana on useita syitä, mutta piiripulan loppumisesta on turha vielä haaveilla.

Kryptolouhinta on yhdessä koronapandemian kasvattaman kysynnän kanssa nostanut näytönohjainten hinnat suorastaan järjettömille tasoille. Näytönohjainten jälleenmyyntihinnat ovat mallista riippuen phaimmillaan jopa kaksin tai kolminkertaisia niiden suositushintoihin nähden.

DigiTimesin mukaan tunnelin päässä alkaa jo pilkottamaan valoa. Sivuston mukaan ASRock on kertonut odottavansa yhtiön myyntien jatkavan kasvuaan vuoden kolmannellakin neljänneksellä, huolimatta komponenttipulasta ja Kiinan kryptolouhintamarkkinoiden heikkenemisestä.

Kryptolouhintamarkkinoiden heikkenemisen takaa löytyy useita eri syitä. Ethereumin aikeet siirtyä Proof of Stake -malliin, mikä tekee näytönohjaimista vähemmän houkuttelevia louhintaan, mutta merkittävämpi tekijä on itse Kiinan valtio. Maan hallinto näkee muun muassa kryptolouhinnan ja -valuuttakaupan laittomana talouden vakautta uhkaavana toimintana, johon se aikoo puuttua järein keinoin. Esimerkiksi maailman suurimpiin kryptovaluuttapalveluihin kuuluva Huobi on tämän myötä lopettanut louhintapalvelinten vuokrauksen ja myynnin Kiinassa.

Vaikka ASRockin mukaan näytönohjainten hinnat ovat jo laskusuunnassa, ei piiripula ole katoamassa mihinkään. Yhtiön mukaan esimerkiksi sen emolevytoimitukset tulevat näillä näkymin takkuamaan jatkossakin prosessoripulan vuoksi. Yhtiön lausunnon mukaan se uskoo AMD:n ja Intelin prosessoripulan pysyvän nykyisellä tasollaan vielä ainakin vuoden loppuun saakka.

Lähde: DigiTimes, Fortune