Realmen toukokuussa julkaisemista uutuuspuhelimista io-techiin testiin on päätynyt tällä kertaa 599 euron lähtöhintainen 16 Pro+, kun taas noin viikko sitten testipenkissä vieraili kalliimpi GT 8 Pro -huippumalli. Ylempää keskihintaluokkaa edustava 16 Pro+ on saatavilla RAM-muisti- ja tallennustilavariantein 8 & 256 gigatavua (599 €) sekä 12 & 512 Gt (679 €). Testiartikkeli on kirjoitettu noin parin viikon ympärivuorokautisen käyttötestin pohjalta.
Kiinalaisen Oppo-konsernin alle kuuluva Realme näyttää tulevan suomalaisille markkinoille hiljalleen OnePlussan tilalle, joka lukeutuu niin ikään Oppon brändeihin. 16 Pro+ on varsin kelvollinen tulokas täkäläisille puhelinmarkkinoille tarjoten melko tasapainoisen paketin ominaisuuksiensa puolesta, mutta sen korkeahkoa julkaisuhintaa on silti vaikea purematta niellä.
Lue artikkeli: Testissä Realme 16 Pro+
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