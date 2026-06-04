Messutarjontaan mahtui mukaan mm. koteloa, virtalähdettä, jäähdytystuotetta sekä oheislaitetta.

PC-tuotteita valmistava Corsair on esitellyt Taiwanissa Computex 2026 -messuilla täyden katalogin uusia pelituotteitaan. Tässä uutisessa koostamme valmistajan tulevista uutuuksista yhteenvedon.

Kotelopuolelle Corsair esitteli uuden Warthogin, joka saa ulkoasuunsa inspiraation hävittäjälentokoneista etenkin I/O-paneelin kohdalla, mutta perustuu suunnittelultaan kuitenkin pitkälti valmistajan Frame 4000D -malliin. Tarjolla on siis tuuletinten asennusta helpottava InfiniRail-tekniikka sekä RapidRoute 2.0 -kaapelinhallintajärjestelmä. Värivaihtoehdot ovat musta Black ja vihertävä Olive Drab.

Frame 5000D -kotelo puolestaan saa kasvojenkohotuksena uudet Wood RS -variantit valkoisen ja tammen sekä mustan ja pähkinäpuun yhdistelmien muodossa. Alkuperäiseen Frame 5000D:hen nähden viilattu on myös lasipaneelia, joka on nyt koko vasemman kyljen pinta-alan kattava, sekä etuosan I/O-paneelia, jossa USB-A-liitännät on korvattu C-tyypin liitännöillä.

Kompaktiin mATX-kokoluokkaan Corsair esitteli 2800X RS-ARGB:n, joka tarjoaa lasipaneelit vasemmalla kyljellä sekä edessä, ja käänteisillä lavoilla varustetut RS120-R ARGB -tuulettimet oikealla kyljellä esiasennettuina (3 kpl).

Virtalähdepuolelle valmistajalta nähtiin mielenkiintoinen 2000-luvun alun suuntaan kumartava HX1000i Shift Crystal, joka on täysin läpinäkyviin kuoriin pakattu 1000-wattinen virtalähde, eli kaikki komponentit ovat käyttäjän nähtävissä virtalähdettä purkamatta. Shift-nimen mukaisesti virtaliitännät ovat virtalähteen sivulla, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä PC:n kasausvaiheessa.

Mukana Crystal-mallissa on myös 140 mm:n RGB-tuuletin ja sisäänrakennettu iCUE Link -keskitin. Virtalähteellä on Cybenetics Platinum -sertifikaatti ja se tukee uutta PinProtect+ -teknologiaa, joka on edistyksellinen suojamekanismi näytönohjaimen virtaliitännän surullisenkuuluisaa sulamista vastaan tehokkailla RTX-malleilla. Ominaisuus osaa esimerkiksi sytyttää merkkivalon ylikuumenemisen merkiksi ja rajoittaa näytönohjaimelle syötettävää virtaa, mutta käyttäjä voi asettaa sille myös omia raja-arvojaan iCUE-ohjelmistolla.

Shift-käsittelyn on saanut myös todella järeä AX1600i-virtalähde, joka tarjoaa nimensä mukaisesti 1600 wattia tehoa, vaikka se on pituudeltaan vain 170 mm pitkä. AX1600i Shift on myös monitoroitavissa ja hallittavissa Corsairin iCUE-ohjelmistolla.

Mukavasti tehoa tarjoaa myös 1200-wattinen RM1200e, joka on energiatehokkuudeltaan Cybenetics Platinum -sertifioitu. RM1200e on valittavissa mustana ja valkoisena ja se tukee tuulettimen pysähtymistä Zero-RPM-tilalla. Virtalähde tukee myös PinProtect-ominaisuutta, joka on hieman karsitumpi versio PinProtect+:sta.

Prosessoreiden nestejäähdytykseen Corsair tarjoaa uuden iCUE Link Titan II Ultra 360 LX LCD:n (kuvassa ylärivissä). Mustana ja valkoisena saapuva 360 mm:n nestejäähdytin on varustettu toisen sukupolven FlowDrive-pumppuyksiköllä, joka on paranneltu versio aiemmista Titan-nestejäähdytinden pumpuista. Lisäksi sen jäähdytinosa on peräti 40 mm paksu. Pumppuyksikön päälle asennettu LCD-näyttö on 5 tuuman kokoinen 720 × 1280 pikselin tarkkuudella. Näyttö tulee saataville myös erikseen ja sen voi asentaa mihin tahansa Corsairin CapSwap-yhteensopivaan AIO-nestejäähdyttimeen.

Hieman Ultra-mallia karsitumpi versio on niin ikään 360 mm:n kokoinen iCUE Link Titan II 360 RX RGB (kuvassa alarivissä), jossa on esimerkiksi ohuempi, 27 mm:n paksuinen jäähdytinosa, mutta FlowDrive 2 -pumppuyksikkö on sama. AIO-jäähdytin on valittavissa Ultran tavoin mustana ja valkoisena ja myös siitä tulee saataville LCD-näytöllä varustettu variantti iCUE Link Titan II 360 RX LCD.

Myös Corsair lähtee mukaan yhteen kehikkoon mahdutettujen triplatuuletinten trendiin uusilla iCUE Link LX360/RX360 Unified Frame -malleilla, jotka koostuvat kolmesta LX120- tai RX120-tuulettimesta. Paketti suoraviivaistaa ja helpottaa kaapelinhallintaa, kun jokaiselle tuulettimelle ei tarvitse vetää omia kaapeleitaan. Valmistaja kehuu RX360:n sopivan paremmin kotelon yleiseen ilmankiertoon ja LX360:n taas staattisen ilmanpaineen ylläpitoon esimerkiksi jäähdyttimen läpi puhaltamisessa. LX360:n saa myös käänteisillä tuuletinlavoilla LX360-R-varianttina.

Yksittäisten tuuletinten puolelle Corsair paljasti iCUE Link RX II RGB -mallit, jotka ovat päivitetyt versiot valmistajan ensimmäisistä RX-tuulettimista. Toisiinsa ketjuttuvat ja iCUE Linkillä hallittavat uutuustuulettimet pystyvät esimerkiksi laskemaan kierrosnopeuttaan edeltäjiään matalammalle, jolloin PC-kokoonpanosta saadaan erittäin hiljainen. Lisäksi tuulettimissa on lämpöanturit, joiden avulla lämpötilaa voi monitoroida iCUE-ohjelmistolla. RX II:t tulevat 120 ja 140 mm:n koossa mustina ja valkoisina.

Myös oheistarvikepuolelle saatiin uusia julkistuksia. Langaton uutuushiiri on Nightsword v2 Wireless SD, joka on päivitetty ensimmäisestä, langallisesta Nightsword-mallista. Hiiressä on mm. SD-painike, johon voi määrittää useita eri Stream Deck -toimintoja vain yhden painalluksen päähän. Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi 33 000 DPI:n tarkkuus ja oikeakätinen ergonominen muotoilu. Akunkestoa luvataan 8000 hertsin päivitystaajuus ja RGB-valot käytössä yli 25 tuntia.

Corsairin uusi näppäimistö on erittäin kompatki Clipper Pro Mini 60, joka on nimensä mukaisesti 60 %:n kokoluokkaa edustava pelinäppäimistö. Uutuudessa on valmistajan MGX Hyperdrive Core -magneettikytkimet, joiden rekisteröintipistettä voi säätää mieleisekseen 0,1 mm:n portaissa. Clipper Pro Mini 60:ssä on myös esimerkiksi Smart Tap -ominaisuus, jonka ansiosta yksittäiselle näppäimelle voi määrittää kaksi eri toimintoa lyhyelle ja pitkälle painallukselle.

Messujen pelikuulokeuutuus edullisempaan hintaluokkaan oli kevytrakenteinen HS35 v3, joka saapuu myyntiin sekä langattomana että langallisena. Molemmissa malleissa on 50 mm:n neodyymimagneettiset kaiutinelementit. Langattomalle versiolle lupaillaan 30 tunnin akunkestoa 50 %:n äänenvoimakkuudella. Corsair kehuu panostaneensa kuulokkeissa erityisesti mikrofonin selkeyteen edullisuudesta huolimatta.

TC80 puolestaan on Corsairin uusi pelituoli, jota mainostetaan kategoriassaan järkihintaisena vaihtoehtona. Tuoli yhdistelee verhoilussaan kangasta ja synteettistä nahkaa ja tarjoaa esimerkiksi sisäänrakennetun lanneselän tuen sekä irrotettavan niskatyynyn.

Lisäksi Corsairin 14,5-tuumainen Xeneon Edge -lisänäyttö tulee saataville kahdella uudella värivaihtoehdolla, jotka ovat läpinäkyvä Crystal ja läpikuultava Smoke.

Corsair ei vielä valottanut sen tarkemmin Computex-uutuuksiensa tarkkoja hintoja tai saatavuusajankohtia.

Lähde: Corsair