Fractal Designin yhteensä viitenä erilaisena mustana ja valkoisena versiona saatavilla oleva uutuuskotelo panostaa minimalistisen tyylikkyyteen ja tehokkaseen ilmanvaihtoon.

Ruotsin ylpeys Fractal Design on päivittänyt kotelovalikoimaansa uudella Epoch-mallilla. Kotelon kuvaillaan yhdistävä nykyaikaisen minimalistisen ja siistin suunnittelun tehokkaaseen ilmanvaihtoon.

Fractal Design Epochin etu- ja kattopaneelit ovat kumpikin pääsoin metalliverkkoa, joskin katosta etuosa on varattu kotelon I/O-liittimille ja painikkeille. Myös kyljestä vastaava osa on pyhitetty puhtaalle pellille, kun loput kyljestä on ikkunaa. Koteloon on esiasennettu kolme Momentum 12 -tuuletinta, jotka puhaltavat viileää ilmaan sisään etupaneelin läpi.

Kotelon katto on varustettu pyöristetyin kulmin ja sen saa vedettyä helposti irti integroidulla kankaisella vetolenkillä. Katto ei irtoa kokonaisuudessaan, vaan irti lähtee vain rei’itetty osuus. Myös kylkipaneelit jättävät kotelon etuosan paikoilleen. Kotelon avaamiseen ei tarvita työkaluja ja kylkien sormiruuvit eivät irtoa paneeleistaan kokonaan.

Fractal Design Epochin tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 447x215x469 mm, 7,69-7,86 kg mallista riippuen

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX

Asemapaikat: 2x 2,5/3,5”, 2x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7

I/O-paneeli: USB-C 20 Gbps, 2 x USB-A 5 Gbps, 3,5 mm audiocomboliitin

GPU:n maksimipituus: 372 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus 170 mm

Virtalähdetuki: ATX, max 255 mm (kahdella kiintolevykehikolla 155 mm)

Jäähdytintuki: Katossa 240 mm Edessä 240, 280 ja 360 mm Takana 120 mm

Tuuletintuki (mukana 3x 120 mm Momentum 12) Katossa 2x 120 / 140 mm Edessä 3x 120 tai 2x 140 mm Takana 120 mm



Fractal Design Epoch tulee saataville mustana ja valkoisena sekä RGB-tuulettimilla että ilman. Mustan kotelon saa halutessaan myös umpinaisella kylkipaneelilla. Kotelo on hinnoiteltu Hinta.fi-hintaseurannan mukaan edullisimmillaan 117,09 euroon mustana ja 121,90 euroon valkoisena. RGB-valaistut tuulettimet nostavat hinnan väristä riippumatta 145,60 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)