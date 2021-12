Innosilicon julkaisi Imagination BXT -arkkitehtuuriin perustuvat Fantasy 1 -näytönohjaimet

Fantasy 1 tulee saataville yhden GPU:n Type A- ja kahden GPU:n Type B -malleina, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa tullaanko niitä ikinä näkemään länsimarkkinoilla.

Imagination tunnettiin aikoinaan myös PC-markkinoilla näytönohjainvalmistajana. PowerVR:n nimellä myydyt näytönohjaimet kuitenkin väistyivät tietokoneista jo vuosituhannen alkumetreillä ja keskittyivät siitä eteenpäin mobiilimarkkinoille. Nyt parin vuosikymmenen jälkeen yhtiön arkkitehtuuri tekee kuitenkin paluun myös järeämpien piirien markkinoille.

Kiinalaisen Innosiliconin Fantasy 1 -näytönohjaimet perustuvat Imaginationin BXT-arkkitehtuuriin. Markkinoille on luvassa kaksi mallia: yhdellä Fantasy 1 GPU:lla varustettu Type A ja kahdella varustettu Type B. Vaikka puhe on kahdesta mallista, kuvien perusteella kumpikin olisi tulossa myyntiin useammassa eri konfiguraatiossa.

VideoCardzin lehdistötilaisuudesta onkimien tietojen mukaan Fantasy 1 -grafiikkapiiri ja siten Type A-näytönohjain tarjoaa käyttäjälle 5 TFLOPSin edestä FP32-laskutehoa. Mikäli tekoälysuorituskyky skaalautuu vastaavalla tavalla, olisi käytössä 20 TOPSin edestä laskentavoimaa matalammilla INT-tarkkuuksilla. Grafiikkapiiristä löytyy 128-bittinen muistiohjain, jonka jatkeena on peräti 16 Gt GDDR6X-muistia. Innosiliconin kerrotaan saaneen muistit toimimaan 19 Gbps:n nopeudella, mikä tarkoittaa 304 Gt/s muistikaistaa.

Kahden grafiikkapiirin Type B tuplaa teoreettisen laskentatehon 10 TFLOPSiin ja muistimäärän 32 gigatavuun, mutta toistaiseksi on vain arvailujen varassa miten kahden GPU:n järjestelmä toimii käytännössä. Sekä AMD että NVIDIA ovat pikkuhiljaa hylänneet useamman GPU:n kuluttajakokoonpanot heikon käytännön skaalautuvuuden vuoksi. Toisaalta kummankin tiedetään valmistelevan useampaan piiriin perustuvia kuluttajanäytönohjaimia lähitulevaisuudessa.

Fantasy 1 -näytönohjaimet on varustettu PCI Express 4.0 -tuella ja ne tukevat kaikkia moderneja ja vähemmän moderneja rajapintoja, kuten DirectX, Vulkan, OpenCL, OpenGL ja mobiilipuolella käytetty OpenGL ES. Valitettavasti esimerkiksi DirectX-tuen tarkemmasta tasosta ei ole tietoa, mutta DirectX 12 Ultimate on pois suljettu, sillä vaikka Imagination on säteenseurannan pioneeri, BXT-arkkitehtuuri ei ominaisuutta tue.

Innosiliconilla on työn alla jo sekä Fantasy 2- että 3 -sarjat ja yhtiön kerrotaan aikovan käyttää niiden kanssa 5 nanometrin valmistusprosessia. Imagination julkaisi hiljattain uuden CXT-arkkitehtuurinsa, joten ei liene kaukaa haettua, että ainakin toinen uutuuksista perustuisi siihen.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko Innosiliconilla aikomuksia tuoda näytönohjaimiaan myyntiin myös länsimarkkinoille.

Lähde: VideoCardz