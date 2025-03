18. maaliskuuta tehtävässä aloittava Tan on toiminut viimeksi Cadence Design Systemsin pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja sen jälkeen useiden eri tahojen hallituksissa eri tehtävissä.

Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger jäi eläkkeelle 1. joulukuuta 2024 ja sen jälkeen väliaikaisina toimitusjohtajina ovat toimineet yhtiön talousjohtaja David Zinsner ja kuluttajatuotejohtaja Michelle Johnston Holthaus. Vaikka virallisesti kyse oli eläkkeelle jäännistä, pidetään sitä yleisesti varmana, että yhtiön hallitus halusi eroon yhtiön puolijohdetuotannon irrottamista erilliseksi yritykseksi vastustaneesta Gelsingeristä.

Nyt Intel on ilmoittanut löytäneensä uuden toimitusjohtajan. Pestissä aloittaa 18. maaliskuuta Lip-Bu Tan. Lisäksi Tan liittyy takaisin yhtiön hallitukseen, josta hän siirtyi sivuun viime vuoden elokuussa. Hallituksen väliaikaisena puheenjohtajana toiminut Frank D. Yeary siirtyy takaisin riippumattomaksi hallituksen jäseneksi. Zinsner on jatkossa yhtiön varatoimitusjohtaja ja Johnston Holthaus puolestaan Intelin Productsin toimitusjohtajana.

Lip-Bu Tan on toiminut viimeksi Cadence Design Systemsin toimitusjohtajana vuodesta 2009 vuoteen 2021 asti, jonka jälkeen hän on toiminut Cadencen, usean muun yrityksen sekä yliopistojen ja järjestöjen hallituksissa. Cadencen johdossa hänen kerrotaan mullistaneen yrityksen ja muutti sen toimintakulttuurin asiakaskeskeiseen innovaatioon keskittyväksi. Koulutukseltaan Tan on fysiikan kandidaatti Nanyang teknillisestä yliopistosta Singaporesta, ydintekniikan diplomi-insinööri MIT:stä (Massachsetts Institute of Technology) sekä liiketoimintajohtamisen maisteri San Franciscon yliopistosta. Hän on lisäksi saanut Robert N. Noyce -palkinnon vuonna 2022.

Yearyn mukaan Lip-Bu Tan on loistava johtaja, jonka osaaminen teknologia-alalla, hyvät suhteet niin tuote- kuin puolijohdevalmistuspuolelle sekä menestyksekäs historia yhtiön arvon nostamisessa osakkeenomistajille ovat juuri sitä, mitä Intel tarvitsee seuraavasta toimitusjohtajastaan. Yearyn mukaan Tan on ansainnut urallaan maineen innovaattorina, jonka toimien keskiössä on aina kuluttaja. Hän kykenee toimittamaan massasta poikkeavia, markkinoilla menestyviä ratkaisuja ja rakentamaan suorituskykyisen työkulttuurin menestyksen luomiseksi.

Tan itse kommentoi nimitystään kertomalla olevansa kunnioitettu päästessään Intelin toimitusjohtajaksi. Hän kertoo kunnioittavansa ja ihailevansa ikonista yhtiötä ja näkevänsä merkittäviä tilaisuuksia yhtiön toiminnan uudelleenrakentamiseksi siten, että se palvelee sekä asiakkaita että luo arvoa osakkeenomistajille.

Lähde: Intel