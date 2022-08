Pakkaustehossakin on saman testin mukaan tullut parannusta noin parikymmentä prosenttia.

Prosessorimarkkinoille ollaan saamassa tänä syksynä säpinää, kun sekä AMD että Intel tuovat myyntiin uuden sukupolven prosessorinsa. Vaikka AMD:n odotetaan tuovan uudet Ryzeninsä myyntiin ensin, ovat Intelin 13. sukupolven Core -prosessorit esiintyneet useammissa vuodoissa, kuten nytkin.

Twitter-vuotaja OneRaichu on twiitannut kaksi kuvankaappausta 7-Zip -pakkausohjelman suorituskykytestistä. Ensimmäisessä kuvankaappauksessa suorituskyvystä vastaa Core i9-13900K, kun jälkimmäisessä on käytössä i9-12900K. Molempien parina on testissä DDR5-6400-muistia CL34-asetuksin.

7-Zipin tulosten mukaan Core i9-12900K pakkasi pakettia 126 Mt/s vauhtia, kun i9-13900K tiivisti tiedostoa 150 Mt/s:n nopeudella. Purkupuolella i9-12900K:n tulos oli 1630 Mt/s, mutta i9-13900K ärjäisi pöytään liki 60 % paremman 2600 Mt/s:n tuloksen. Jostain syystä prosessorit pakkasivat ja purkivat eri kokoisia tiedostoja ja allekirjoittaneella ei ole tietoa, miten se vaikuttaa tuloksiin vai vaikuttaako mitenkään.

Raptor Laken selvästi parempi purkutulos selittynee lisätyillä E-ytimillä, mutta tarkalleen se, miten 7-Zip osaa mitäkin ytimiä hyödyntää ei ole tällä haavaa tiedossa. Kuvankaappausten järjestelmätietojen puolella prosessorin kellotaajuutta on mitattu i9-12900K:lla yhdellä ja 12 säikeellä, kun i9-13900K:lla mittaukset on yhdellä ja 16 säikeellä. Toisaalta toisessa kohtaa i9-12900K:lle on oikein tunnistettu 24 ja i9-13900K:lle niin ikään oikein 32 säiettä.

Lähde: OneRaichu @ Twitter