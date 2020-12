Intelin seuraavan sukupolven Sapphire Rapids esiintyy kameralle

Sapphire Rapidsin odotetaan olevan Intelin ensimmäinen DDR5-muisteja ja PCI Express 5.0 -väyliä tukeva palvelinprosessori.

Intelin Ice Lake-SP -arkkitehtuuri on jo esitelty, mutta varsinainen massatuotanto ensimmäisten 10 nanometrin palvelinsirujen osalta pääsee kunnolla vauhtiin vasta ensi vuonna. Nyt vuodon kohteeksi on päätynyt Ice Lake-SP:n perässä seuraavan uuden sukupolven Sapphire Rapids -arkkitehtuurin prosessori.

ServeTheHome-sivuston keskustelualueelle on vuodettu kaksi kuvaa Intelin Sapphire Rapids -arkkitehtuuriin perustuvasta prosessorista, yksi prosessorin päältä ja toinen alta. LGA 4677 -kantaisen prosessorin tarkempi konfiguraatio ei ole tiedossa, mutta se perustuu kahteen erilliseen piisiruun. Kahden sirun konfiguraatio paljastuu viimeistään prosessorin lämmönlevittäjästä, jossa on erilliset kohotetut osiot kummallekin sirulle. Lämmönlevittäjässä on nähtävissä myös 2 GHz:n kellotaajuus, mikä viitannee prosessorin peruskellotaajuuteen.

Sapphire Rapids tulee olemaan Intelin ensimmäinen DDR5-muisteja tukeva prosessoriarkkitehtuuri. Aiemmin vuotaneiden tietojen mukaan se on varustettu maksimissaan kahdeksalla DDR5-muistikanavalla, PCI Express 5.0 ja CXL 1.1 -tuella sekä uusilla Intel Data Streaming Accelerator -yksiköillä. Prosessorit tullaan valmistamaan Intelin 10 nanometrin valmistusprosessilla, mutta tällä hetkellä ei ole varmaa mikä versio prosessista on käytössä.

Lähde: ServeTheHome