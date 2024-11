LG:n uusi UltraGear-pelinäyttö 27GX790A tarjoaa nopean virkistystaajuuden lisäksi myös DisplayPort 2.1 -tuen.

LG on julkaissut intohimoisten PC-pelaajien iloksi uuden UltraGear-pelinäytön, jossa on 27-tuumainen ja 480-hertsinen WOLED-paneeli (White OLED) 2560 × 1440 pikselin QHD-resoluutiolla. 480 Hz on toistaiseksi markkinoiden nopein virkistystaajuus QHD-resoluution OLED-näytöissä. 27GX790A-mallinimellä kulkeva uutuus tukee lisäksi nykyaikaista DisplayPort 2.1 -standardia.

27GX790A:lla on VESA-sertifikaateista sekä DisplayHDR True Black 400 sekä ClearMR 9000, ja virkistystaajuuden synkronoinnista huolehtivat AMD FreeSync Premium Pro sekä G-Sync Compatible. Pikseleiden gray-to-gray-vasteaika on salamannopea 0,03 millisekuntia.

Kuten uutisen alussa kerrotaan, on näytön DisplayPort-liitäntä mallia 2.1, joka on vielä melko harvinainen, joskin hitaasti mutta varmasti yleistyvä ominaisuus nykynäytöissä. Kaksi HDMI-liitäntää ovat mallia 2.1 nykykonsoleita silmällä pitäen. Lisäksi näytössä on kaksi USB-A-liitäntää (3.0) sekä DTS Headphone:X -ääntä tukeva kuulokeliitäntä. Ergonomiasäätöjä on tarjolla koko rivi, eli korkeussäätö, kallistus, kääntö ja kierto.

27GX790A:n saatavuutta ja hinnoittelua Suomessa ei vielä ole kerrottu, mutta Yhdysvalloissa näytön ennakkotilaushinta on 1000 dollaria.

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivu