Nothing aloittaa Android 13:n avoimen beetaversion jakelun – yrityksen toimitusjohtaja avasi syitä hitaahkoon päivitystahtiin

Pei paljastaa alkuperäisen Nothing OS:n kehityksen tulleen tulevan ulkopuoliselta valmistajalta, mutta 1.5-version myötä koodi on vaihdettu Nothingin omaan.

Nothing on aloittanut Android 13:n mukanaan tuovan Nothing OS 1.5:n beetaversion jakelun. Lisäksi Nothingin toimitusjohtaja Carl Pei avasi Android Authorityn haastattelussa syitä Android 13:n kohtalaisen myöhäiselle julkaisuaikataululle yrityksen kerrottua jo elokuussa, ettei päivitystä ole tulossa kuluvan vuoden aikana.

Pein mukaan vakaan Android-käyttöjärjestelmän valmistukseen vaaditaan parisataa kehittäjää, mutta Phone (1):n kehityksen aikaan yrityksen leivissä oli vain viisi insinööriä. Käytännössä yritys ei kyennyt ennen puhelimen julkaisua palkkaamaan riittävästi ihmisiä, minkä vuoksi Phone (1):n ohjelmistopuoli oli ulkoistettu nimeltä mainitsemattomalle Android-valmistajalle, josta Nothingin pariin työskentelemään siirtyi 400 työntekijää. Pein mukaan kehitystyössä oli ulkoistuksen myötä omat haasteensa ja toimitusjohtaja myöntääkin Phone (1):n julkaisun yhteydessä Nothing OS:n olleen hieman karkea.

Pein mukaan ulkoistetun ohjelmistokehityksen myötä tulleet haasteet ja ohjelmiston korjaileminen päivityksen jälkeen ovat yksi syy Android 13:n toivottua myöhäisemmälle julkaisuaikataululle.

Nyt yritys on kuitenkin laajentanut omaa ohjelmistokehityspuoltaan ja Pei kertoo Nothingin työllistävän nykyisellään 100 ohjelmistokehittäjää, jotka työskentelevät tulevien päivitysten parissa talon sisäisesti ilman ulkopuolista kehitystyötä. Nothing OS 1.5:n luvataankin olevan aiempaa optimoidumpi ja paremmin ohjelmistoa ja rautaa integroiva kokonaisuus, joka korjaa myös vanhempia bugeja. Uuden käyttöjärjestelmän kerrotaan olevan yrityksen omaa koodia, joka on korvannut alkuperäisen ulkopuolisen tahon tekemän koodipohjan.

Nothing OS 1.5:n beetaversio on jakelussa tällä hetkellä ja vakaa lopullinen käyttöjärjestelmäversio saapuu kuluttajien laitteisiin alkuvuodesta 2023.

Lähteet: Nothing, Android Authority. The Verge