Ajureissa on mukana Game Ready -leima Marvel's Spider-Man Remasteredille sekä tuki Madden NFL 23:lle ja Super Peoplen beetaversiolle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 516.94 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-sukupolvesta lähtien. Samalla kertaa julkaistiin myös Studio 516.94-ajurit.

GeForce 516.94 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Marvel’s Spider-Man Remastered -pelille, jonka lisäksi mukaan on mahtunut tuki Madden NFL 23:lle ja Super Peoplen beetaversiolle. Valitettavasti minkäänlaisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin verrattuna ei ole mainintaa.

Ajureissa on liiskattu jälleen aiempien julkaisujen bugeja ja mukaan mahtuu jo liki ominaisuudeksi joidenkin mukaan laskettavan bugin korjaus. Kyse on tietenkin Ampere-arkkitehtuuriin perustuvien näytönohjainten äänisignaalin tippumisesta toistettaessa Dolby Atmos -sisältöä HDMI 2.1 -yhteyden yli. Muita korjattuja bugeja ovat esimerkiksi Overwatchin ja Destiny 2:n jäätymisongelmat, joiden lisäksi ajureiden kerrotaan parantavan Apex Legendsin vakautta ja Red Dead Redemption 2:n aiempien ajureiden laskemaa suorituskykyä DLSS:n kanssa. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi RTX 30 -sarjan näytönohjainten herätysongelmat näytön unitilasta, jos samaan aikaan näytönohjaimeen on kytkettynä HDMI 2.1 TV, joka on pois päältä, Shadowplay-videoiden ylivalotus HDR-tilassa ja Forza Horizon 5:een ilmestyvät sateenkaarimaiset artifaktit.

Voit tutustua ajureihin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Studio 516.94 -ajurit ovat saatavilla Windows 10:lle ja 11:lle, mutta ne tukevat näytönohjaimia vasta Pascal-arkkitehtuurista lähtien. Ajureissa on mukana tuki yhtiön Omniverselle SIGGRAPHissa julkaistuille päivityksille. Voit tutustua niihin tarkemmin Studio-blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä