Pelipuolen saatavuusongelmissa kutistunut liikevaihto ei ollut edes nimellinen jarru jokaisen muun osaston parantaessa tulostaan vuodentakaiseen nähden.

NVIDIA ei vietä talousvuottaan kalenterivuoden mukaisesti, vaan itse asettamansa aikataulun mukaan. Yhtiön talousvuoden 2025 viimeinen neljännes päättyi 26. tammikuuta ja nyt sen tiimoilta on pidetty osavuosikatsaus.

NVIDIA takoi jälleen uuden liikevaihtoennätyksensä peräti 39,3 miljardin liikevaihdolla ja peittosi samalla myös markkinoiden odotukset neljänneksestä. Kasvua vuoden takaiseen nähden on nähty jopa 78 %. Yhtiön käsittämättömän korkeat katteet ovat kuitenkin laskeneet 3 prosenttiyksikköä ja ovat nyt 73 %. Vaikka yhtiön toimintakustannukset ovat kasvaneet vuodessa jopa 48 %, jäi yhtiön kassan pohjalle kulujen jälkeen vielä 22 miljardia voittoa.

Liikevaihdon veturina toimii luonnollisesti datakeskusosasto, jonka liikevaihto oli yksinään jopa 35,6 miljardia dollaria, mikä on 93 % enemmän kuin vuosi sitten. Koko vuoden aikana osaston liikevaihto ylti 115,2 miljardiin dollariin, mikä on jopa 142 % edeltävää vuotta enemmän.

Pelipuolen liikevaihto jäi nyt 2,5 miljardiin dollariin, mikä on 11 % vähemmän, kuin vuosi sitten. Vaikka tällä neljänneksellä liikevaihto jäikin jälkeen, oli pelipuolen koko vuoden 11,4 miljardin dollarin liikevaihto 9 % edeltävää vuotta korkeampi.

Professional Visualization eli ammattilaiskorttien osasto onnistui nostamaan omaa liikevaihtoaan 10 %:lla vuoden takaiseen verrattuna 511 miljoonaan dollariin. Koko vuoden osaltakin oltiin turvallisesti plussalla, sillä 1,9 miljardin dollarin liikevaihto peittosi talousvuosi 2024:n 21 %:n erolla.

Viimeisimpänä muttei liikevaihdoltaan vähäisimpänä on NVIDIAn automarkkinoille keskittyvä osasto, jonka liikevaihto on sekin lähtenyt jonkinlaiseen liitoon. Päättyneellä neljänneksellä sen liikevaihto oli 570 miljoonaa dollaria, mikä on jopa 103 % paremmin kuin vuotta aiemmin. Koko vuoden liikevaihto osastolla nousi 55 %:ia 1,7 miljardiin dollariin.

Sijoittajapuhelussa NVIDIAn talousjohtaja Colette Kress totesi pelipuolen tilanteesta heikentyneen liikevaihdon johtuvan julkaistujen tuotteiden tuotannon aloituksesta ja ajasta, jota sen nostaminen tarvittavalle tasolle vie. Kress uskoo alkaneen neljänneksen olevan jo selvästi parempi uusien näytönohjainten osalta, mutta tarjonnan olevan edelleen tiukkaa neljänneksen loppuun saakka.

Käynnissä olevan talousvuotensa 2026 ensimmäiseltä neljännekseltä NVIDIA odottaa jopa noin 43 miljardin dollarin liikevaihtoa ±2 %:n tarkkuudella. Pelaajia kuluvalla neljänneksellä kiinnostanee eniten GeForce RTX 5070 Ti- ja RTX 5070 -näytönohjainten saapuminen myyntiin.

Lähde: NVIDIA Kuva: App Economy Insights @ X