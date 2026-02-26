Euroopan kymmenen myydyimmän puhelimen joukkoon mahtui päättyneenä vuonna neljä Samsungin ja kuusi Applen mallia.

Tutkimus- ja konsulttiyhtiö Omdia on julkaissut älypuhelinten viime vuoden toimitusluvut Euroopassa. Myyntimäärien huippu näyttää olevan jo takana päin ainakin toistaiseksi, sillä enemmän alamäkeä on pienin töyssyin riittänyt jo vuodesta 2018 lähtien.

Omdian lukujen mukaan Samsung on edelleen Euroopan markkinoiden kärkinimi selkeällä pesäerolla kakkoseksi yltävään Appleen, kunhan muistetaan puhua vuositason myynneistä. Jos katsotaan sen sijasta vain vuoden viimeistä neljännestä, on Apple Samsungin edellä. Huomioiden yhtiöiden julkaisusyklit, on ero vuosi- ja neljännestason myynneissä myös ymmärrettävissä helposti. Kolmas sija kuuluu Xiaomille riippumatta siitä, katsotaanko viimeisen neljänneksen vai koko vuoden myyntejä. Xiaomin lukuihin lasketaan mukaan myös sen alimerkit Redmi ja POCO.

Euroopan suosituin puhelin viime vuonna oli Samsungin Galaxy A56 5G, mutta vuoden 2024 tapaista kaksoisvoittoa yhtiö ei saanut napattua, sillä toiselle sijalle ylsi nyt Applen iPhone 16. Kolmannelta sijalta löytyy Galaxy A16, jonka perässä tulevat iPhone 17 Pro Max ja 16 Pro Max ennen Galaxy A36 5G:tä. Top-10:n täydentävät iPhone 16e, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro ja Galaxy S25 Ultra. Etenkin Applen iPhone 17 -mallien menestystä voidaan pitää merkittävänä, sillä ne ehtivät olla viime vuonna myynnissä vain reilun yhden neljänneksen ajan.

Kuten jo mainittua, älypuhelinten myynti jatkoi heikkoa mutta vääjäämättömältä vaikuttavaa kutistumistaan myyntien laskettua viime vuoden pienen parannuksen jälkeen yhdellä prosentilla takaisin alamäkeen. Huippuvuosina Euroopassa on myyty liki 180 miljoonaa puhelinta vuodessa, mutta viime vuonna jäätiin 134,2 miljoonaan puhelimeen.

Lähde: Omdia