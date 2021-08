Osallistu European Hardware Community Awards 2021 -lukijakyselyyn

io-tech liittyi viime vuonna Pohjoismaiden edustajana Euroopan laitteistoyhdistykseen (European Hardware Association), joka koostuu yhdeksästä eurooppalaisesta suuresta riippumattomasta teknologiauutis- ja arvostelusivustosta, jotka tavoittavat yhteensä yli 22 miljoonaa tekniikasta kiinnostunutta käyttäjää. EHA valitsee ja palkitsee parhaat kuluneen vuoden aikana julkaistut tekniikkatuotteet sekä toteuttaa kattavan lukijatutkimuksen eurooppalaisten suhtautumisesta ja kulutustottumuksista tekniikkaan liittyen.

we will be asking influencers, early adopters and hardware enthusiasts to vote for their favourite brands across multiple categories