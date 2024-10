Uusi toiminto ”Personalized Shopping” tulee oletuksena päälle asiakkaiden PayPal-tileihin, mutta sen saa halutessaan pois päältä.

Maksupalvelu PayPal on lisäämässä ensi kesän alussa uuden, kolmansille osapuolille tietoja jakavan toiminnon asiakkaidensa tileihin, joka on englanninkieliseltä nimeltään ”Personalized Shopping”. Toiminnon kerrotaan jakavan osallistuville yrityksille tietoja esimerkiksi asiakkaille mieleisistä tuotteista ja tarjouksista, ja se on päällä oletuksena. PayPalin mukaan se voi näin tarjota asiakkaille entistä henkilökohtaisempia kokemuksia.

Toiminnon voi onneksi halutessaan klikata pois päältä, mikä onnistuu PayPalin suomenkielisessä versiossa tilin asetuksista välilehdellä ”Tiedot ja tietosuoja” kohdassa ”Kiinnostuksen kohteisiin perustuva markkinointi”. Notebookcheck muistuttaa kuitenkin uutisessaan, että PayPal jakaa joka tapauksessa joitain välttämättömiksi katsomiaan asiakkaiden yksityisyystietoja yrityksille, joille maksusuoritteita PayPalin kautta tehdään.

Lähde: Notebookcheck