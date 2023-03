NV7 perustuu yhtiön uuteen NV Series -runkoon, mikä vihjaa useammastakin samankaltaisesta kotelosta lähitulevaisuudessa.

Akvaarionkin monelle mieleen tuovat etukulmattomat, edestä ja kyljestä lasitetut kotelot ovat tuorein trendi, johon tarttuu valmistaja toisensa jälkeen. Niin myös Phanteks, joka julkaisi CES-messuilla vuoden alussa esittelemänsä NV7-kotelon. Samalla kertaa tuli julki myös D30 D-RGB -sarjan uudet tuulettimet.

Phanteksin NV7 perustuu täysin uuteen NV Series -runkoon, josta uupuu kokonaan vasemman etukulman tukipilari. Sen sijasta tarjolla on esteetön näkymä kotelon sisään niin edestä, kulmasta kuin sivultakin. Phanteks pyrkii erottamaan oman kotelonsa massasta etupaneelin vinolla pohjaleikkauksella.

Kotelon I/O-paneeli kaksine USB-A-liitäntöineen ja yksine USB-C- ja 3,5 mm -liitäntöineen löytyy oletuksena vinon leikkauksen jättämästä raosta kotelon alta, mutta on ilmeisesti liikultetavissa. Erikoisesti kotelon takaseinästä löytyy myös siistiä estetiikkaa toivoville verkotettu peitelevy kaapelinhallintaominaisuuksin. Kaapelit reititetään oven alta löytyvän säleikön läpi. Kotelossa on myös emolevyn paikan kiertävä RGB-valonauha ja integroitu tuki pitkille näytönohjaimille. Phanteks tarjoaa erikseen ostettaviksi myös lisävalaistusta kotelolle suunniteltujen RGB-nauhojen muodossa.

Phanteks NV7:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 253 x 586 x 532 mm (L x K x S), tilavuus 78,87 litraa

Paino: 16,90 kg

Materiaali: Teräs, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.0, Mikrofoni- ja kuulokekomboliitin, virtapainike, D-RGB-tila-, nopeus-, kanava ja -väripainikkeet

Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX (max. 277 mm)

Levypaikat: max 2 x 3,5” + 5 x 2,5” / 1 x 3,5” + 6 x 2,5”

Näytönohjaimen maksimipituus ja -leveys: 450 mm / 185 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Virtalähdepaikka: ATX (max. pituus 255 mm)

Tuuletinpaikat: Katossa 3 x 120 mm, takana 2 x 120 mm, kyljessä 4 x 120 mm ja pohjassa 3 x 120/140 mm

Jäähdytinpaikat: 360 mm kyljessä (max 132 x 440 x 65 mm), katossa 360 mm, takana 240 mm, pohjassa 360/440 mm

Phanteks julkaisi samalla myös D30 D-RGB -tuulettimet, jotka tulevat myyntiin poikkeuksellisesti sekä tavallisin että käännetyin lavoin. Käännetyt lavat antavat pelaajille mahdollisuuden säätää ilmankierto huippuunsa, että tuulettimen selkäpuolen ikävät valaisemattomat palkit tulisivat RGB-loisteen tielle.

Tuulettimet on varustettu kattavalla RGB-valaistuksella, joka on näkyvissä paitsi kehänä tuuletinten lapojen ympärillä, myös joka kyljestä erikokoisin RGB-valonauhoin. D30 D-RGB sisältää myös kontaktipinnit maksimissaan neljän tuulettimen ketjuttamiseen yhden tuulettimen johdon päähän. Yhteensopivuutta miettiessä on syytä kuitenkin huomioida, että tuulettimet ovat normaalin n. 25 mm:n sijasta 30 mm paksut.

D30 D-RGB Regular ja Reversed -mallien tekniset ominaisuudet:

Koko: 120 x 120 x 30 mm

Paino: 300 g

Nopeus: 250-2000 ±10 % RPM (PWM)

Max Ilmavirta ja staattinen paine: Regular: 64,3 CFM, 3,01 mmH 2 O Reversed: 61,5 CFM, 2,72 mmH 2 O

Melu: Regular max 30,2 dBA Reversed max 31,8 dBA



Phanteksin uusi NV7-kotelo ja D30 D-RGB -tuulettimet saapuvat myyntiin huhtikuun aikana sekä mustina että valkoisina. Toistaiseksi niiden eurohinnoittelusta ei ole tietoa, mutta Yhdysvalloissa verottomat suositushinnat ovat kotelolle 219,99 dollaria ja tuulettimille yksittäin 29,99 dollaria tai kolmen paketeissa 84,99 dollaria.

Phanteks NV7 -tuotesivut, D30 D-RGB -tuotesivut