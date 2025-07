Uudessa Evnia 27M2N3800A:ssa on IPS-paneeli sekä 4K- että Full HD -resoluutioilla.

Philips on julkaissut Evnia-pelinäyttömallistoonsa uuden 27M2N3800A-mallin, joka tukee viime aikoina useiden valmistajien näytöissä nähtyä kaksoisresoluutiota.

Uutuudessa on 27-tuumainen IPS-paneeli, jonka kuvatarkkuutta voi vaihtaa yhtä nappia painamalla 4K- ja Full HD -resoluutioiden välillä (4K = 3840 × 2160, Full HD = 1920 × 1080). 4K-tilan virkistystaajuus on 160 hertsiä, kun taas Full HD -tilassa vastaava lukema on tuplasti korkeampi 320 Hz.

IPS-paneelin pikselivasteaika on 1 ms (gray-to-gray), mutta Smart MBR -tilassa sitä saa viilattua 0,5 ms:iin (MPRT). Näyttö tukee Adaptive-Synciä virkistystaajuuden synkronoimiseksi pelin ruudunpäivitysnopeuden kanssa. Sillä on myös VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti, ja DCI-P3-väriavaruus on katettu 95-prosenttisesti.

Lisäksi 27M2N3800A:ssa on käytössä Evnia Precision Center -ohjelmisto, jolla näytön asetuksia voi säätää mieleisekseen. Peliominaisuuksista tarjolla on mm. ShadowBoost, joka korostaa hämäriä alueita parantaakseen vihollisten näkyvyyttä ja Smart Crosshair -tähtäin, joka osaa muuttaa väriään pelin mukaan. MultiView-ominaisuudella taas voi käyttää kahta videolähdettä samanaikaisesti, kuten vaikkapa pöytätietokonetta ja kannettavaa.

Liitäntäpuolella näytössä on kaksi HDMI 2.1- ja yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä. Siinä on myös sisäänrakennetut stereokaiuttimet ja sen runko on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysmuovista. Kalliimmista Evnia-malleista tuttua Ambiglow-taustavalaistusta näytöstä ei löydy.

Evnia 27M2N3800A tulee saataville heinäkuun aikana. Philipsin ilmoittama suositushinta näytölle on 349 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu