io-techin toimitus on paikan päällä Computexissa tuottamassa messuosastovideoita YouTube-kanavalta katsottavaksi.

io-techin toimituksesta Sampsa ja Niko ovat parhaillaan Taiwanin pääkaupunki Taipeissa käynnissä olevilla vuotuisilla Computex 2026 -messuilla tutustumassa tietotekniikka-alan viimeisimpiin kuluttajatuoteuutuuksiin. Julkaisemme YouTube-kanavalle messuilta yritysten kanssa tehtyjä esittelyvideoita messuosastoista ja siellä esitteillä olevista uusista tuotteista. Videoita julkaistaan loppuviikon aikana arviolta 3-4 kappaletta päivässä, joten io-techin YouTube-kanava kannattaa pitää seurannassa ja julkaisuilmoitukset päällä.

Videokimara alkaa kierroksella Asus ROG:n messuosastolla 20-vuotisjuhlien säestämänä. Seuraavaksi on luvassa katsaus Noctuan messuosastoon. Kaikki io-techin Computex 2026 -messuilta julkaistavat videot löydät tältä soittolistalta.

Computex 2026 -messuihin liittyvään keskusteluun voi liittyä TechBBS-foorumin blogiketjussa.