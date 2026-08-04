Säädettävän Vantage Click -järjestelmän lisäksi hiiri tarjoaa myös esimerkiksi edeltävästä StormBreaker-mallista tuttu mahdollisuus kustomoida sensorin sijaintia hiiren pituusakselilla.

Hiiriin erikoistunut oheislaitevalmistaja Pwnage on julkaissut uuden sukupolven Vanta-pelihiirensä. Yhtiön markkinointilausahdusta vapaasti lainaten ”muotoiltu näkymään ja suunniteltu tuntumaan”.

Pwnage Vanta on kevyen pään langaton pelihiiri, joka tarjoaa käyttäjille ennen näkemättömän kustomointimahdollisuuden; käyttäjä pystyy säätämään hiiren klikkausten tuntumaa haluamakseen tehtaalla päätetyn sijasta uudella Vantage Click -järjestelmällä. Mukana toimitettavan ruuvimeisselin avulla voi säätää läpi hiiren kulkevaa ”kieltä”, joka vaikuttaa päänäppäinten klikkaukseen tarvittavaan voimaan, klikkauksen pituuteen ja niin edelleen. Mukana on myös jo aiemmasta StormBreaker-hiirestä tuttu liikuteltava sensori. Säätömahdollisuudet on havainnollistettu hyvin ylle upotetulla videolla.

Vantan silmänä toimii PixArtin PAW3950-sensoriin perustuva Pwnage XERO, jonka pariksi on valittu Nordic nRF54L15 -mikrokontrolleri hoitelemaan yhteyksiä ja muuta. Sensorin luvataan yltävän 36 000 DPI:n tarkkuuteen, 50 G:n kiihdytyksiin ja jopa 99,8 %:n seurantatarkkuuteen, kun yhteyspuolella on tarjolla 8000 hertsin päivitystaajuus sekä langallisena että langattomana.

Hiiren päänäppäimissä käytetään SPDT- eli kaksoisheittokytkimiä, joille luvataan 70 miljoonan klikkauksen elinikää. Koko hiirelle luvataan pelikäytössä noin 100 ja toimistokäytössä noin 160 tunnin käyttöaikaa. Hiiren lataaminen tyhjästä täyteen USB-C-liitännällä vie noin 2 tuntia.

Hiiri on muotoiltu oikeakätiseen käyttöön suunniteltuja peukalonappeja lukuun ottamatta symmetrisesti. Sen magnesiumseoksesta valmistettu runko on nykytrendien mukaisesti enemmän tai vähemmän täynnä eri kokoisia rei’ityksiä, joskin poikkeuksellisesti osa niistä on myös funktionaalisia mahdollistaen edellä kuvatun klikkausvasteen säädön purkamatta hiirtä. Hiiren mitat ovat 120 x 61 x 39 mm ja 49 grammaa.

Pwnage Vanta on nyt ennakkotilattavissa yhtiön omilta verkkosivuilta ja tarjolla olevat värivaihtoehdot ovat mustanpuhuva Black, metallinhohtoinen Platinum, vitivalkoinen White sekä jostain syystä Nachoksi nimetty lilahtava vaihtoehto. Vanta on hinnoiteltu 159 dollariin eli reiluun 138 euroon, joskaan summassa ei ole mukana tulleja, veroja tai muita vastaavia kuluja. Vantaan voi valita halutessaan myös PTFE-tassujen sijasta lasitassut, jotka nostavat hintaa 19,99 dollaria eli vajaat 17,50 euroa.

Lähde: TechPowerUp, tuotesivut