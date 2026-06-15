Kesän kuuloketestivideolla io-techin testipenkkiin ovat päätyneet Audezen vuodenvaihteessa julkaisemat Maxwell 2 -pelikuulokkeet. Nimensä mukaisesti kyseessä on seuraajat vuonna 2022 julkaistuille Audeze Maxewelleille. Uutukaiset tarjoavat edeltäjiensä tapaan planaarielementit, langattoman yhteyden tietokoneelle sekä mahdollisuuden käyttää kuulokkeita myös 3,5 mm:n langallisella yhteydellä, USB-C-yhteydellä tai Bluetoothilla LDAC-koodekin kera.

Kuulokkeiden suositushinta on Playstationille suunnatulla mallilla 419 euroa ja Xbox-versiolla 449 euroa.

Audeze Headset Maxwell 2 pelikuulokkeet video