Uusi Snapdragon G3 Gen 3 on yhtiön ensimmäinen Unreal Engine 5:n Lumen-teknologia täysin tukeva pelijärjestelmäpiiri, mutta G2 Gen 2- tai G1 Gen 2 -piireistä säteenseurantatukea on turha etsiä.

Qualcomm on julkistanut tämän vuoden pelikäyttöön suunnitellut järjestelmäpiirinsä kerta rykäyksellä. G3-malli kulkee jo kolmannessa sukupolvessa, kun G2 ja G1 ovat toista sukupolvea.

Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 on yhtiön uusi lippulaivajärjestelmäpiiri pelikäyttöön. Se on varustettu 8-ytimisellä prosessorilla, jonka ytimistä yksi on Prime-luokiteltu, viisi Performance-ytimiä ja kaksi energiatehokkaita Efficiency-ytimiä. Sen Adreno A32 -grafiikkaohjain tukee säteenseurantaa ja järjestelmäpiiri on yhtiön mukaan sen ensimmäinen Unreal Engine 5:n Lumenia tukeva pelipiiri.

Snapdragon G2 Gen 2 on yhtiön mukaan suunnattu sekä perinteiseen että pilvipelaamiseen 144 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella. Sen 8-ytimisestä prosessorista löytyy yksi Prime, neljä Performance ja kolme Efficiency -ydintä. Grafiikkaohjaimen virkaa toimittaa Adreno A22, joka ei tue säteenseurantaa, mutta suorituskyvyn luvataan olevan valtava harppaus eteenpäin; Qualcommin mukaan sen prosessori on jopa 2,3- ja GPU 3,8-kertaa niin nopea,m kuin G2 Gen 1 -järjestelmäpiirin.

Sekä Snapdragon G3 Gen 3- että G2 Gen 2 -alustat sisältävät FastConnect 7800 -ohjaimen Wi-Fi 7 ja Bluetooth 5.3 -tuella. Yhteneväistä on myös tuki 144 hertsin QHD+-resoluution näytöille.

Snapdragon G1 Gen 2 on suunnattu pääasiassa pilvipelien striimaamiseen ja se on ominaisuuksiltaan selvästi joukon heikoin. Sen 8-ytimisessä prosessorissa on kaksi Performance ja kuusi Efficiency -ydintä, joiden luvataan olevan 80 % G1 Gen 1 -piiriä nopeampia. Adreno A12 -grafiikkaohjaimen kerrotaan puolestaan peittoavan edeltäjänsä 25 %:n erolla. Alustan langattomien yhteyksien tuki rajoittuu Wi-Fi 5- ja Bluetooth 5.1 -tasolle ja näyttöjen osalta tuettuna ovat FullHD+-resoluution näytöt 120 hertsin virkistystaajuudella.

Qualcommin mukaan ainakin Ayaneo, OneXsugar ja Retroid Pocket ovat tuomassa uusiin järjestelmäpiireihin perustuvia Android-pelilaitteita. Ensimmäiset laitteista tulevat yhtiön mukaan myyntiin vielä kuluvan neljänneksen eli tämän kuun aikana.

Lähde: Qualcomm