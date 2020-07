Qualcomm julkisti yli 100 watin tehoon kykenevän Quick Charge 5 -latausteknologian

Qualcommin mukaan ensimmäiset Quick Charge 5 -laitteet saapuvat myyntiin vielä kuluvan vuosineljänneksen aikana.

Huawei esitteli aiemmin tässä kuussa uusia yli 100 watin lataustehoon kykeneviä latureita ja lataustekniikoita, mutta ne eivät ole vielä saatavilla. Nyt Qualcomm on vastannut haasteeseen julkaisemalla Quick Charge 5:n.

Qualcommin mukaan Quick Charge 5 on ensimmäinen kaupalliseen käyttöön sopiva yli 100 watin lataustehoon kykenevä lataustekniikka. Sen luavataan lataavan akut 50 prosentin varaukseen viidessä minuutissa, joskin tarkentamatta minkä kokoisesta akusta on kyse. Latausteknologia tukee lisäksi Qualcommin Battery Saver -ominaisuutta ja uutta Smart Identification of Adapter Capabilities -teknologiaa, joiden luvataan parantavan paitsi latauksen tehokkuutta, myös pidentävän akun elinikää. QC5 tukee kahta sarjaan asennettua akkua, mikä mahdollistaa korkeampien jännitteiden käytön.

Quick Charge 5:n luvataan olevan parhaimmillaan 4 kertaa nopeampi, pitävän akun 10 °C viileämpänä ladattaessa sekä tarjoavan 70 % tehokkaampi kuin Quick Charge 4 tai 4+. Ero tehokkuudessa on mitattu vertailemalla 4500 mAh pikalatausakun latausta tyhjästä 50 prosenttiin maksimiteholla samalla, kun lämpötila on rajoitettu 40 asteeseen. Turvallisuuteen on panostettu yhteensä 12 erillisellä jännite-, virta- ja lämpötilasuojauksella.

Se on lisäksi taaksepäin yhteensopiva kaikkien aiempien Quick Charge -versioiden kanssa ja tukee USB Power Delivery -teknologiaa. Kaikkien QC5 -latureiden on kyettävä tarjoamaan lataukseen vähintään 20 voltin jännite, 3, 5 tai yli 5 ampeerin virta sekä yli 45 watin latausteho.

Qualcommin uusi lataustekniikka on tuettuna nykyisillä Snapdragon 865- ja 865+ -järjestelmäpiireillä, mutta lisäksi laitteelta vaaditaan uusia virranhallintapiirejä. Ensimmäiset Quick Charge 5 -teknologiaa tukevat puhelimet tulevat näillä näkymin myyntiin vielä kuluvan vuosineljänneksen aikana. Ainakin Xiaomi on jo ilmoittanut tukevansa teknologiaa.

Lähde: Qualcomm