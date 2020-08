Razer julkaisi tuottavaan työhön suunnatut Pro-sarjan näppäimistön, hiiren ja hiirimaton

Razer on lyöttäytynyt yhteen ergonomiaan erikoistuneen Humanscalen kanssa suunnitellessaan Pro Type -näppäimistön, Pro Click -hiiren ja Pro Glide -hiirimaton.

Pelaajille suunnatuista oheislaitteistaan parhaiten tunnettu Razer on kertonut aloittaneensa yhteistyön toimistoergonomiaan erikoistuneen Humanscalen kanssa. Yhteistyön hedelmänä Razer on nyt julkaissut tuottavaan työhön suunnattuja Pro-sarjan oheislaitteita.

Razer Pro Type on mekaaninen langaton näppäimistö. Siinä hyödynnetään Razerin oransseja tuntopisteellisiä mutta hiljaisia näppäinkytkimiä. Kytkinten painallusvoima on 45 grammaa, liikerata 4 millimetriä ja kytkentäpiste 1,9 mm. Kytkentä- ja resetointipisteen välillä on 0,05 mm:n ero. Kytkimille luvataan 80 miljoonan painalluksen elinikä. Näppäimet on päällystetty pehmeällä soft-touch-pinnoitteella ja ne tukevat 10 näppäimen samanaikaista painallusta (10-key rollover).

Minimalistisesti muotoiltu valkoinen näppäimistö on varustettu niin ikään valkoisella taustavalaistuksella. Bluetooth- ja 2,4 GHz:n yhteyksillä sen akulle luvataan valaistuna 12 tunnin ja ilman valaistusta 78 (2,4 GHz) tai 84 tunnin (Bluetooth) käyttöaika. Lataus tapahtuu irrotettavan USB Type-C -kaapelin avulla. Näppäimistön jykevyyttä parantaa metallinen kansilevy. Näppäimistö tukee Razerin Synapse-sovellusta ja on täysin ohjelmoitavissa. Sen strategiset mitat ovat 442 x 133 x 39 mm ja 900 grammaa. Mukana tulevan USB Type-C -kaapelin pituus on 2 metriä.

Razer Pro Click on oikeakätisille suunnattu Humanscalen kanssa viimeisimpien ergonomiatutkimusten mukaan muotoiltu langaton hiiri. Se on varustettu Razerin 5G Advanced Optical -sensorilla, mikä yltää parhaimmillaan 16 000 DPI:n tarkkuuteen ja 450 tuuman sekuntinopeuteen sekä 40 G:n kiihtyvyyteen. Hiiren rulla tukee normaalin toiminnan lisäksi kallistusta (tilt-click). Pro Clickin mekaanisille pääkytkimille luvataan 50 miljoonan klikkauksen elinikä. Yhteensä hiiressä on 8 ohjelmoitavaa painiketta ja sen sisäänrakennettuun muistiin voi tallentaa viisi DPI-profiilia.

Näppäimistön tapaan hiiri on väritykseltään valkoinen, poislukien harmaat teksturoidut kyljet. Sen voi yhdistää maksimissaan neljään laitteiseen Bluetooth- ja 2,4 GHz:n yhteyksillä ja sen akun luvataan kestävän yhteydestä riippuen 200 (2,4 GHz) tai 400 tuntia (Bluetooth). Hiiren vastaanotin kulkee myös kätevästi mukana sen pohjassa olevassa kolossa. Razerin tuotesivut eivät mainitse latauskaapelin tyyppiä, mutta oletettavasti se on näppäimistön tapaan USB Type-C. Hiiressä ei ole valaistusta ja sen strategiset mitat ovat 126,7 x 79,7 x 45,7 mm ja 106 grammaa. Mukana tulevan kaapelin mitta on 1,8 metriä.

Viimeinen Razerin uusi tuottavaan työhön suunnattu tuote on Pro Glide -hiirimatto. 3 millimetrin paksuinen hiirimatto on valmistettu tiiviistä kumivaahdosta, minkä luvataan tarjoavan samanaikaisesti sekä tukevan alustan että mukavan pehmustuksen kädelle. Hiirimaton käyttöpinta on päällystetty mikrokudotulla kankaalla ja pohja taas kumista, mikä pitää maton tiukasti paikallaan. Hiirimatto on väritykseltään samaa harmaata hiiren kylkien kanssa ja sen mitat ovat 360 x 275 x 3 mm.

Kaikki kolme tuotetta saapuvat myyntiin välittömästi ja ne ovat ainakin toistaiseksi myynnissä vain Razerin omassa verkkokaupassa. Pro Type -näppäimistö on hinnoiteltu 149,99 euroon, Pro Click -hiiri 109,99 euroon ja Pro Glide -hiirimatto 11,99 euroon.

Lähde: Razer