Suomalaiselta Cubeorilta uusia puuta rakenteessaan käyttäviä tietokonekoteloita

Cubeorin valikoimista löytyy tuoreen vain reilun viisilitraisen Askin lisäksi myös paremmin pelikäyttöönkin soveltuva mATX-kokoinen Kanto.

Suomalainen Cubeor on julkistanut uuden mini-ITX-kokoisen Aski-tietokonekotelon, joka erottuu markkinoiden massasta erityisesti runsaalla puun käytöllä rakenteessaan.

Askin tilavuus on vain 5,15 litraa, eli kyseessä on huomattavan pienikokoinen kotelo, joka on erityisesti huomattavan kapea. Sisuksiin mahtuu mini-ITX-emolevyn lisäksi SFX- tai SFX-L-kokoinen virtalähde ja kotelo on suunniteltu käytettäväksi prosessoreihin integroitujen näytönohjainten kanssa, sillä erilliselle näytönohjaimelle Askissa ei ole tilaa.

Sisuksiin mahtuu korkeintaan 57 mm korkea prosessoricooleri ja erillisille tuulettimille tai perinteisille 3,5” tai 2,5 tuuman levyille kotelossa ei ole lainkaan paikkoja. Askin puinen päällyspaneeli on irrotettavissa ilman työkaluja-

Cubeor Askin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 79 x 200 x 326 mm (L x S x K), 5,15 litraa

Paino: 1,6 kg

Yhteensopivat emolevyt: Mini-ITX

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 57 mm

Virtalähdetuki: SFX / SFX-L

Askia enemmän tilaa kaipaaville valmistajan valikoimista löytyy myös jo aiemmin julkaistu Kanto, joka on mATX-emolevyjä syövä niin ikään puuta rakenteessaan huomattavat määrät käyttävä kotelo. Suurempien emolevyjen lisäksi Kannon sisään mahtuu myös maksimissaan 400 mm:n pituiset näytönohjaimet, 172 mm korkeat prosessoricoolerit sekä ATX-virtalähteet.

Kanto hyödyntää käännettyä emolevyasetelmaa, eli oikean kyljen sijaan emolevy kiinnittyy kotelon vasempaan kylkeen, minkä lisäksi takapaneelin sijaan emolevyn liitännät osoittavat kohti kotelon kattoa. Tämän myötä näytönohjain sijoittuu pystysuuntaisesti suoraan etupaneelin tuulettimien taakse.

Cubeor Kannon tekniset tiedot:

Ulkomitat: 217 x 335 x 492 mm (L x S x K)

Paino: 6,3 kg

Yhteensopivat emolevyt: mATX, Mini-ITX

3 x 2,5” levypaikkaa tai 1 x 3,5” levypaikka (GPU max 370 mm)

Laajennuskorttipaikkoja: 4 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm (3 x 2,5” levyn kanssa 320 mm ja 1 x 3,5” levyn kanssa 370 mm)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 172 mm

Virtalähdetuki: ATX (Max 170 mm)

Tuuletinpaikat: Edessä: 2 x 140 mm / 2 x 120 mm Takana: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm Katossa: 1 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 1 x 280 mm (vain Mini-ITX-emolevyjen kanssA) Takana: 1 x 240 mm



Cubeor Kanto on ostettavissa valmistajan omilta sivuilta 299 euron hintaan ja Aski puolestaan on ennakkotilattavissa valmistajalta 109,50 euron hintaan. Askin toimitukset alkavat 8. maaliskuuta.

Lähteet: Cubeor: Aski, Kanto