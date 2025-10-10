Google julkisti 10. sukupolven Pixel-älypuhelimensa 21. elokuuta. Edullisin julkaistuista puhelimista oli Pixel 10 -perusmalli, jonka suositushinnat alkavat 949 eurosta. Pixel 10 mukailee hyvin pitkälti edeltäjänsä kaavaa – teknisiä uudistuksia on tapahtunut lähinnä uudemman Tensor G5 -piirin, telekameran sekä Qi2-lataustuen osalta.

Tässä artikkelissa tutustuaan Pixel 10 -älypuhelimeen runsaan kahden viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten ja hieman lyhennetyn testiartikkelirungon puitteissa.

Lue artikkeli: Testissä Google Pixel 10 XL