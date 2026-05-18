Realmen Suomeen saapunut mallisto kattaa hintahaarukan 269 eurosta 1199 euroon.

Realme on tiedottanut tänään virallisesti saapumisestaan Suomen markkinoille. Asiaa käsiteltiin tarkemmin omassa uutisessaan. Käytännössä kuluttajille tämä tarkoittaa välittömästi viiden uuden Realme-puhelinmallin saapumista Suomalaisille jälleenmyyjille. Valikoimaan kuuluu GT 8 Pro -lippulaivamalli, keskihintaiset realme 16 Pro+, realme 16 Pro ja realme 16 sekä edullinen C100 5G -malli.

Realmen malliston huipulla on GT 8 Pro -malli, josta yhtiö puhuu tutun oloisella ”flagship killer” -termillä. Sinisessä värivaihtoehdossa on kierrätetystä muovista ja paperista valmistettu pehmeäpintainen takakuori, jonka kehutaan olevan kestävämpää kuin tavanomainen keinonahka. Valkoisessa värivaihtoehdossa takakuori on kuituvahvistettua polymeeriä. Runko on alumiinia.

Tämän vuoden lippulaivamallille tyypilliseen tapaan sisällä on Snapragon 8 Elite gen 5 -piiri, jota jäähdytetään suurella 7000 mm2 höyrykammiolla. Järjestelmäpiirin parina on Hyper Vision+ AI -piiri, joka suorittaa Realmen markkinointitekstien perusteella kuvan ja videon ylöspäinskaalausta tekoälyn avulla. Muistivariantteja on Suomessa kaksi – 12 & 256 Gt sekä 16 & 512 Gt. 7000 mAh kaksikennoisen akun kerrotaan perustuvan pii-hiili-anodiin, joka piipitoisuus on 16 %. Latausteho on 120 wattia, jolla akun luvataan latautuvan puolilleen vartissa ja täyteen 43 minuutissa.

Kamerapuolella on tarjolla Ricoh GR -brändätty kolmoistakakamera, joka tarjoaa 200 megapikselin pääkameran. Myös telekamera perustuu samankokoiseen 200 megapikselin sensoriin ja tarjoaa periskooppiobjektiivilla toteutetun 3x-polttovälin pääkameraan nähden. Sensorirajauksella saavutetaan valmistajan mukaan 12-kertainen häviötön zoom pääkameraan nähden. Ultralaajakulmakameran resoluutio on 50 megapikseliä, mutta se on valitettavasti kiinteätarkenteinen. Kameraan liittyvä erikoisuus on vaihdettava kameramoduulin kehys, jonka avulla puhelimen takakuoren ilmettä voi mukauttaa mieleisekseen.

realme GT 8 Pron tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: IceSense Black, IceSense Blue, Aston Martin Green (Dream Edition)

Ulkomitat: 161,8 × 76,9 × 8,2/8,3 mm (valkoinen/sininen)

Paino: 218/214 g (valkoinen/sininen)

Materiaalit: alumiinirunko, kierrätysmuovi-paperi-takakuori/kuituvahvistettu polymeeri, Gorilla Glass 7i -näyttölasi

IP69+68+66-suojaluokitus

6,78” AMOLED-näyttö, 3136×1440 , 508 PPI, 144 Hz, 2000 nit HBM, 7000 nitin piikkikirkkaus, 10-bit

, 508 PPI, 144 Hz, 2000 nit HBM, 7000 nitin piikkikirkkaus, 10-bit Qualcomm Snapdragon 8 Elite gen 5 -järjestelmäpiiri, höyrykammiojäähdytys

Hyper Vision+ AI -piiri

12 tai 16 Gt LPDDR5X RAM-muistia

256 & 512 Gt UFS 4.1 -tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 200 MP:n pääkamera (1/1,56”), f1.8 200 MP 3x-periskooppitelekamera (1/1,56″), f2.6, 65 mm kinovastaava, OIS 50 MP:n ultralaajakulmakamera (1/2,88”), f2.0, 16 mm kinovastaava, FF Videokuvaus: 4K 120 FPS Dolby Vision & 10bit Log, 8K 30 FPS

32 MP:n etukamera, f2.4, 24 mm kinovastaava

Videokuvaus: 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS

5G (n 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/71/77/78/79 ), LTE (Dual-nano-SIM), Signal Catcher Chip

), LTE (Dual-nano-SIM), Signal Catcher Chip Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

BeiDou(B1I+B1C+B2a), GPS(L1+L5), GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a),QZSS(L1+L5), NavIC(L5)

1115E-Stereokaiuttimet, ultraäänisormenjälkitunnistin

7000 mAh kaksikennoinen pii-hiili-akku, 120 W:n pikalataus, 50 W langaton lataus

realme UI 7.0 (Android 16) 4 Android-versiopäivitystä, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Realme 16 -mallistosta on tarjolla kolme malliversiota, joista kallein on 16 Pro+. Se asemoituu ylempään keskihintaluokkaan ja keskittyy erottuvaan designiin sekä kameroihin. Molemmissa värivaihtoehdoissa on käytetty kiiltäviä metalliosia sekä pehmeäpintaista keinonahkaa takakuoressa. Runko on metallia.

6,8-tuumainen AMOLED-näyttö kykenee 144 hertsin maksimivirkistystaajuuteen sekä erittäin korkeaan 6500 nitin HDR-kirkkauteen. Järjestelmäpiirinä toimii Snapdragon 7 gen 4. Suomessa saatavat muistivariantit ovat 8 & 256 Gt sekä 12 & 512 Gt. Akun kapasiteetti on muhkeat 7000 mAh ja tuettuna on 80 watin pikalatausteho.

Kameraosastolla on tarjolla 200 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella sekä 50 megapikselin periskooppitelekamera 3,5x-polttovälillä pääkameraan nähden ja sensorirajauksen avulla luvataan 7x häviötön zoom. Ultralaajakulmakameran resoluutio on vain 8 megapikseliä, mutta se on piristävästi varustettu automaattitarkennuksella.

Realme 16 Pro+ tekniset ominaisuudet:

Koko: 162,5 x 76,3 x 8,1/8,5 mm (harmaa/kulta)

Paino: 198/203 g (harmaa/kulta)

Suojaus: IP69K/69/68/66

Materiaalit: alumiinirunko, keinonahkatakakuori, Gorilla Glass 7i

Näyttö: 6,8″ AMOLED 1280 x 2800, 453 PPI, 144 Hz, 1800 nit HBM, 6500 nit pistemäinen, 10-bit, 4608 Hz PWM

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 7 Gen 4

Muisti: 8 tai 12 Gt LPDDR5X

Tallennustila: 256 Gt tai 512 Gt UFS 3.1

Takakamera: 200 megapikselin pääkamera (1/1,56″), f1.9, OIS, Dual Pixel PDAF 50 megapikselin 3,5x-telekamera (1/2,76″), f2.8, periskooppiobjektiivi, PDAF, OIS 8 megapikselin ultralaajakulma (1/4,0″), f2.2, automaattitarkennus MagicGlow-LED-salamajärjestelmä

Etukamera: 50 megapikseliä (1/2.88″), f2.4, 23 mm kinovastaava, FF

5G ( n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 ), Dual SIM (nano&e)

), Dual SIM (nano&e) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ( SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 ), NFC

), NFC Beidou,GPS,GLONASS,Galileo,QZSS

stereokaiuttimet

7000 mAh akku, USB-C, 80 W pikalataus (55 W PD PPS)

realme UI 7.0 (Android 16), 5 Android-versiopäivitystä, 6 vuotta tietoturvakorjauksia

Realme 16 Pro on lähtöhinnaltaan satasen edullisempi kuin Pro+-sisarmalli ja perustuu samankaltaisesta nimestään huolimatta täysin eri rakenteeseen ja alustaan. Runkorakenne on muovia ja yleisilme on hillitympi. Näyttö on aavistuksen pienempi, mutta pistemäinen maksimikirkkaus on sama huippukorkea 6500 nitiä.

Rautapuolella luotetaan Mediatekin piiriin ja RAM-muistia on aina 8 Gt. Tallennustilavaihtoehtoina ovat 256 tai 512 Gt – hintaeroa niiden välillä kohtuulliset viisi kymppiä. Akun kapasiteetti on hieman pienempi kuin plussassa, mutta latausteho on sama 80 wattia. Kamerapuolelta telekamera on karsittu pois – pääkamera ja ultralaajakulma ovat vastaavat kuin plus-mallissa.

Ohjelmistopäivitystuki on jostain syystä merkittävät kaksi vuotta heikompi kuin kalliimmassa plus-mallissa.

Realme 16 Pro tekniset ominaisuudet:

Koko: 162,6 x 77,6 x 7,8 mm

Paino: 192 g

Suojaus: IP69&IP68&IP66

Näyttö: 6,78” AMOLED, 1272 x 2772 , 450 DPI, 144 Hz, 1400 nit HBM, 6500 nit pistemäinen, 10-bit, HDR10+

, 450 DPI, 144 Hz, 1400 nit HBM, 6500 nit pistemäinen, 10-bit, HDR10+ Järjestelmäpiiri: Mediatek Dimensity 7300 Max

Muisti: 8 Gt LPDDR4X

Tallennustila: 256 Gt tai 512 Gt UFS 3.1

Takakamera: 200 megapikselin pääkamera (1/1,56″), f1.8, OIS, Dual Pixel PDAF 8 megapikselin ultralaajakulma (1/4,0″), f2.2 MagicGlow-LED-salamajärjestelmä

Etukamera: 50 megapikseliä, f2.4, 23 mm kinovastaava

5G 8 n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 )

) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ( SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 ), NFC

), NFC Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

stereokaiuttimet

6500 mAh akku, USB-C, 80 W pikatalaus, 55 W PD PPS

realme UI 7.0 (Android 16), 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuotta tietoturvakorjauksia

Realme 16 -perusmalli sisaruskolmikon edullisin vaihtoehto 449 euron suositushinnallaan. Realme mainostaa noudattavan ”Air Designia”, eli siis käytännössä puhelin muistuttaa varsin paljon iPhone Airia. Se on kalliimpia sisarmallejaan pienempi 6,57-tuumaisella näytöllään ja näyttö on myös hitaampi ja resoluutioltaan alhaisempi. Sisällä on Dimensity 6400 Turbo -piiri. RAM-muistia on 8 Gt ja tallennustilaa 256 Gt.

Akun kapasiteetiksi ilmoitetaan 6550 mAh ja se tukee 45 watin pikalatausta. Takakuoren palkissa näyttisi oleva kolme kameraa, mutta oikeasti niitä on vain kaksi ja niistäkin ainoastaan 50 megapikselin pääkamera kykenee varsinaisten valokuvien ottamiseen, sillä toinen kamera on vain syvyystietokamera.

Realme 16 tekniset ominaisuudet:

Koko: 158,3 x 75,1 x 8,1 mm

Paino: 183 g

Suojaus: IP69&IP68&IP66

Näyttö: 6,57” AMOLED, 2372×1080 , 397 DPI, 120 Hz, 1400 nit HBM, 4200 nit pistemäinen

, 397 DPI, 120 Hz, 1400 nit HBM, 4200 nit pistemäinen Järjestelmäpiiri: Mediatek Dimensity 6400 Turbo

Muisti: 8 Gt LPDDR4X

Tallennustila: 256 Gt UFS 2.2

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.8, OIS, PDAF 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4 MagicGlow-LED-salamajärjestelmä

Etukamera: 50 megapikseliä, f2.4, 23 mm kinovastaava

5G ( n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 )

) Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ( SBC,AAC,Aptx,Aptx-HD,LDAC ), NFC

), NFC Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

stereokaiuttimet

6550 mAh akku, USB-C, 45 W pikatalaus, 45 W PD PPS

realme UI 7.0 (Android 16)

Edullisimman C100 5G -mallin ominaisuuslistaus ei tarjoa kovinkaan suuria yllätyksiä ollen varsin tavanomainen. C100:ssa on IP64-roiskevesisuojattu sekä iskunkestäväksi sertifioitu muovirakenne, jonka 6,8-tuumainen näyttö perustuu LCD-paneeliin, jonka tarkkuus on vain HD-tasoa.

Laitteen sisällä on Dimensity 6300 -piiri, vain 4 Gt RAM-muistia sekä 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Akun kapasiteetti on 6550 mAh ja sen kestoiäksi luvataan 6 vuotta tavanomaisella käytöllä. Takana on ainostaan 50 megapikselin pääkamera ilman optista vakautusta – edessä on hyvin perustasoinen viiden megapikselin kamera.

Realme C100 5G tekniset ominaisuudet:

Koko: 166,4 × 78,1 × 8,45 mm

Paino: 212 g

Suojaus: IP64, MIL-STD 810H (iskunkestävyys)

Näyttö: 6,8” LCD, 1570×720 , 256 PPI, 144 Hz, 900 nit HBM, 8-bit

, 256 PPI, 144 Hz, 900 nit HBM, 8-bit Järjestelmäpiiri: Mediatek Dimensity 6300

RAM-muisti: 4 Gt LPDDR4X

Tallennustila: 128 tai 256 Gt eMMC 5.1, muistikorttipaikka

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/2,88″; 0,61 um), f1.8, PDAF, 1080p-videokuvaus

Etukamera: 5 megapikseliä, f2.2, 78 asteen kuvakulma

5G ( n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78 ), LTE (Dual-nano-eSIM)

), LTE (Dual-nano-eSIM) Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ( SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 ), NFC

), NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

stereokaiuttimet, 3,5 mm ääniliitäntä

6550 mAh akku, 45 W PD PPS -pikalataus

realme UI 7.0 (Android 16)

Realme-mallisto on saatavilla Suomessa välittömästi Elisalla, DNAlla, Powerilla, Verkkokauppa.comilla ja Veikon Koneella sekä pian myös Telialla. Laitteiden suositushinnat ja värivaihtoehdot ovat seuraavat:

realme GT 8 Pro 1199 € (16+512 Gt) – Sininen 999 € (12+256 Gt) – Sininen, valkoinen

realme 16 Pro + 679 € (12+512 Gt) – Harmaa, 599 € (8+256 Gt) – Harmaa, kulta

realme 16 Pro 549 € (8+512 Gt) – Harmaa, violetti 499 € (8+256 Gt) – Harmaa

realme 16 449 € (8+256 Gt) – Musta, valkoinen

realme C100 5G 299 € (4+256 Gt) – Tummanvihreä 269 € (4+128 Gt) – Tummanvihreä, vaaleanvioletti



Lähde: sähköpostitiedote